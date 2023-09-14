"100 погибших на 100 метров": польский наемник ВСУ пожаловался на смрад на позициях и отсутствие выплат
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Польский наемник Петр Миткевич, воюющий на стороне ВСУ, рассказал местному порталу Onet о том, с чем ему приходится сталкиваться на фронте. Соответствующая статья была опубликована 14 сентября
"Калашников стреляет по тебе с 30 метров, пулемет с 400 метров, снайпер с 800 метров, танк с километра, а под ногами мины. Там все хочет тебя убить. Чтобы добраться до своей позиции, до рощи, нужно пройти два километра. У входа в эту рощу вас встречает трупный смрад, вас встречают тела в мешках - это говорит о том, какая сейчас ситуация на востоке Украины", - рассказал Миткевич, уточнив, что на 100 метрах фронта сейчас можно встретить 100 тел погибших.
Наемник уточнил, что сейчас он находится в отпуске, так как был ранен в ключицу, но уже в ближайшие дни собирается вернуться на фронт. И это несмотря на то, что, по его словам, киевский режим не выплачивает обещанные компенсации за убитых и раненых поляков.
"К сожалению, никто из наших легионеров еще не получил компенсацию. Я безуспешно пытался помочь отцу погибшего в декабре 2022 Дэниела Штибера с получением этой компенсации. В штабе офицеры очень хотели нам помочь, но мне кажется, что из-за того, что ни один из легионеров еще не получил эту компенсацию, у них действительно нет процедуры", - пожаловался поляк.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков отметил, что по косвенным данным на фронте уже убито около 400 тысяч украинских солдат. Это значит, что киевский режим попытается привлечь на их место наемников из Африки и Ближнего Востока.
Через какое-то время европейский телеканал Euronews написал о том, что украинское Минобороны увеличивает жалование иностранных наемников до 3400 евро (почти 350 тысяч рублей) в месяц.
В 2022 году Минобороны Украины запустило сразу несколько проектов по набору иностранных наемников. Численность набранных иностранных военных не разглашается.
В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил потери среди иностранцев, воюющих за ВСУ. Оказалось, что за время спецоперации был уничтожен 2 831 боевик. Примерно столько же, по информации ведомства, продолжает оказывать киевскому режиму военные услуги.
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