https://ukraina.ru/20230914/1049412857.html

Украинские СМИ: Киевской и Харьковской области предстоит тяжелая зима

Украинские СМИ: Киевской и Харьковской области предстоит тяжелая зима - 14.09.2023 Украина.ру

Украинские СМИ: Киевской и Харьковской области предстоит тяжелая зима

Учитывая текущее состояние энергосистемы Украины, Киевской и Харьковской области предстоит тяжелая зима. Об этом говорится в публикации, которая 14 сентября вышла на интернет-портале "Зеркало недели".

2023-09-14T15:49

2023-09-14T15:49

2023-09-14T15:50

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В первую очередь опасения вызывает состояние украинской государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" (ЦЭ), которая за десятилетия существования превратилась в "привычную кормушку сменяющих друг друга околовластных бизнес-групп", пишет издание.По данным автора публикации, за последние три года на ЦЭ сменилось семь руководителей. За 2022 года убытки составили более 7 млрд грн (около 18 млрд рублей), а это больше, чем оценивали стоимость компании как бизнеса.К финансовым проблемам добавились еще и проблемы, вызванные проведением специальной военной операции, отмечает издание. Летом 2022 года под контроль России перешла основная станция компании "Центрэнерго" - Угледарская ТЭЦ, которая давала до 45% выработки ЦЭ."Трипольскую ТЭЦ возле Киева в декабре на три недели выбили из сети. По харьковской Змиевской ТЭС от недалекой (сотня километров) границы тоже регулярно прилетали ракеты", - подчеркивается в статье издания.При этом работу ТЭС лимитировали не прилеты, а топливо, так что в определенный момент работать оставалось по одному блоку на станцию на фактическом бесплатном газе компании "Нафтогаз", рассказывает автор публикации.Украинские чиновники заявляют, что в отопительный сезон часть блоков будет работать на смеси угля и "кременчугского" мазута, которого в стране в достаточном количестве."Уголь планируют закупать в Польше, это дороже, но более стабильно. К октябрю обещали законтрактовать первые партии. Что-то подкинут все же и с шахт Донбасса. По расчетам, требуется минимум 80 тысяч тонн в месяц", - подсчитал автор статьи.Но так как на все это нужны деньги, предстоящий отопительный сезон в некоторых регионах Украины все-таки остается под вопросом, резюмировало издание.

https://ukraina.ru/20230907/1049225965.html

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новости, украина, отопительный сезон, киевская область, харьковская область, энергетика