Британский журналист обвинил Илона Маска в массовом убийстве украинцев
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Репортер Sky News обвинил американского миллиардера, владельца компании Space X Илона Маска в препятствии операциям ВСУ, и, как следствие, больших потерях украинских войск. С такой претензией 14 сентября корреспондент подошел к предпринимателю, выходившему из своего офиса
"Владимир Путин называет вас выдающимся человеком, господинн Маск. Вы это цените? Как бы вы назвали Владимира Путина? Ваше эго и невежество, сэр, стоили украинским жизней. Высокопоставленный военный чиновник говорит, что так оно и есть", - сказал журналист британского телеканала.
Миллиардер никак не отреагировал на этот выпад, реакцию Маска выдала лишь только еле коснувшаяся его лица улыбка.
В среду, 13 сентября биограф миллиардера Уолтер Айзексон сказал в интервью Washington Post, что Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине.
"Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - рассказал Айзексон.
Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.
Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".
Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".
Позже Маск опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.
Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре".
"Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", - уточнил он.
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