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Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen - 14.09.2023 Украина.ру
Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
Минобороны Швеции подтвердило успешность испытаний
2023-09-14T14:21
2023-09-14T14:21
2023-09-14T14:21
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новости
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"Ориентировочный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон по итогам испытаний украинскими пилотами шведского истребителя Gripen.Подготовка включала испытательные полёты как на самолёте, занятия на тренажёре, а также инструктажи для наземного персонала. В мае этого правительство Швеции объявило о решении пригласить украинских пилотов и наземный персонал для ознакомительного обучения по системе Gripen."Как мы уже говорили, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу продолжающейся работы по выяснению условий для этого", — цитирует Джонсона шведское издание aftonbladet.se 14 сентября. Напомним, Швеция заявила намерение вступить НАТО. Официальный Стокгольм активно вооружал режим Зеленского до и в ходе СВО. В ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими захвачено много вооружений шведского производства, включая бронетехнику. Также были ликвидированы наемники из Швеции.
https://ukraina.ru/20230912/1049359976.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ввс украины, новости, украина, швеция, нато, сво, минобороны рф, истребители
ВВС Украины, Новости, Украина, Швеция, НАТО, СВО, Минобороны РФ, истребители
Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
Минобороны Швеции подтвердило успешность испытаний
"Ориентировочный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон по итогам испытаний украинскими пилотами шведского истребителя Gripen.
Подготовка включала испытательные полёты как на самолёте, занятия на тренажёре, а также инструктажи для наземного персонала. В мае этого правительство Швеции объявило о решении пригласить украинских пилотов и наземный персонал для ознакомительного обучения по системе Gripen.
"Как мы уже говорили, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу продолжающейся работы по выяснению условий для этого", — цитирует Джонсона шведское издание aftonbladet.se 14 сентября.
Напомним, Швеция заявила намерение вступить НАТО. Официальный Стокгольм активно вооружал режим Зеленского до и в ходе СВО.
В ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими захвачено много вооружений шведского производства, включая бронетехнику. Также были ликвидированы наемники из Швеции.