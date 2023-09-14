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Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen

Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen - 14.09.2023 Украина.ру

Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen

Минобороны Швеции подтвердило успешность испытаний

2023-09-14T14:21

2023-09-14T14:21

2023-09-14T14:21

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"Ориентировочный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон по итогам испытаний украинскими пилотами шведского истребителя Gripen.Подготовка включала испытательные полёты как на самолёте, занятия на тренажёре, а также инструктажи для наземного персонала. В мае этого правительство Швеции объявило о решении пригласить украинских пилотов и наземный персонал для ознакомительного обучения по системе Gripen."Как мы уже говорили, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу продолжающейся работы по выяснению условий для этого", — цитирует Джонсона шведское издание aftonbladet.se 14 сентября. Напомним, Швеция заявила намерение вступить НАТО. Официальный Стокгольм активно вооружал режим Зеленского до и в ходе СВО. В ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими захвачено много вооружений шведского производства, включая бронетехнику. Также были ликвидированы наемники из Швеции.

https://ukraina.ru/20230912/1049359976.html

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ввс украины, новости, украина, швеция, нато, сво, минобороны рф, истребители