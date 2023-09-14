Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049409299.html
Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen - 14.09.2023 Украина.ру
Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
Минобороны Швеции подтвердило успешность испытаний
2023-09-14T14:21
2023-09-14T14:21
ввс украины
новости
украина
швеция
нато
сво
минобороны рф
истребители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102047/01/1020470141_0:126:2715:1653_1920x0_80_0_0_4e4969754f196bdacf69c88f64047a3d.jpg.webp
"Ориентировочный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон по итогам испытаний украинскими пилотами шведского истребителя Gripen.Подготовка включала испытательные полёты как на самолёте, занятия на тренажёре, а также инструктажи для наземного персонала. В мае этого правительство Швеции объявило о решении пригласить украинских пилотов и наземный персонал для ознакомительного обучения по системе Gripen."Как мы уже говорили, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу продолжающейся работы по выяснению условий для этого", — цитирует Джонсона шведское издание aftonbladet.se 14 сентября. Напомним, Швеция заявила намерение вступить НАТО. Официальный Стокгольм активно вооружал режим Зеленского до и в ходе СВО. В ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими захвачено много вооружений шведского производства, включая бронетехнику. Также были ликвидированы наемники из Швеции.
https://ukraina.ru/20230912/1049359976.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102047/01/1020470141_302:0:2715:1810_1920x0_80_0_0_fe21d4d95801e56d4c2abd22f5eadb52.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ввс украины, новости, украина, швеция, нато, сво, минобороны рф, истребители
ВВС Украины, Новости, Украина, Швеция, НАТО, СВО, Минобороны РФ, истребители

Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen

14:21 14.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Минобороны Швеции подтвердило успешность испытаний
"Ориентировочный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", - заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон по итогам испытаний украинскими пилотами шведского истребителя Gripen.
Подготовка включала испытательные полёты как на самолёте, занятия на тренажёре, а также инструктажи для наземного персонала. В мае этого правительство Швеции объявило о решении пригласить украинских пилотов и наземный персонал для ознакомительного обучения по системе Gripen.
"Как мы уже говорили, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу продолжающейся работы по выяснению условий для этого", — цитирует Джонсона шведское издание aftonbladet.se 14 сентября.
Напомним, Швеция заявила намерение вступить НАТО. Официальный Стокгольм активно вооружал режим Зеленского до и в ходе СВО.
В ходе спецоперации на Украине российскими военнослужащими захвачено много вооружений шведского производства, включая бронетехнику. Также были ликвидированы наемники из Швеции.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 15:01
Швеция рассмотрит поставки истребителей Gripen на УкраинуМинобороны Швеции по поручению правительства страны рассмотрит условия для передачи Украине истребителей Gripen. Об этом 12 сентября сообщило радио Sveriges Radio со ссылкой на источник
 
ВВС УкраиныНовостиУкраинаШвецияНАТОСВОМинобороны РФистребители
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего Евросоюза
14:32Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости
14:24Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения
14:24"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"
14:21Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
14:20Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
14:00На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове
13:58Во Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать"
13:57"Стрелять в россиян": Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" на пули
13:51Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке
13:51Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировали
13:49Болгария разрешила импорт украинского зерна
13:36Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
13:29Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине
13:21Министр-коррупционер, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 сентября
13:19The Economist опасается передачи российских космических технологий КНДР
12:54Артём Жога о погибшем сыне, Александре Захарченко и Мотороле
12:24Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink - The Washington Post
12:23Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших
12:19Украинскую нацистку с "Радио Свобода"* унизил охранник из Харькова, она отомстила
Лента новостейМолния