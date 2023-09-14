https://ukraina.ru/20230914/1049406025.html

Министр-коррупционер, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 сентября

Министр-коррупционер, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 сентября - 14.09.2023 Украина.ру

Министр-коррупционер, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 сентября

Бывшего главу Минздрава Украины Максима Степанова заочно арестовали. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-14T13:21

2023-09-14T13:21

2023-09-14T13:42

эксклюзив

хроники

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Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.Степанова подозревают в завладении более 450 млн грн (около 1,2 млрд руб. — Ред.), когда он возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат "Украина"».Дело ведут НАБУ и САП.Ранее ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест ответственного за международные соглашения руководителя департамента «Полиграфкомбината» Сергея Ферлия.«Он единственный фигурант, который находится в Украине», — указывалось в сообщении.При этом украинские комментаторы уже отметили, что Степанову дали скрыться, а позже арестовали.Некоторые источники утверждают, что в будущем украинское здравоохранение ждёт кризис.«Многие уверены, что проблемы усилятся в медицине. Количество эпидемий будет расти, как и смертность по стране. Но большая смертность Банковую не тревожит, так как многие там уверены, что умрет в первую очередь старое население, которое является балластом для бюджета (цинично, но правдиво). Для украинцев будущее выглядит печальным», — сообщил 14 сентября популярных на Украине телеграм-канал «Легитимный».При этом медицина на Украине финансируется по остаточному принципу.Обстрелы и их жертвыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 57 ударов.«На Донецком направлении противник совершил 39 обстрелов из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 14 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 188 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), Михайловка, Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Горняцкий, Червоногвардейский районы).«Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Никитовском и Калининском районах Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 23 жилых домостроения в Киевском и Петровском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню 14 сентября ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка — 38 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 7 снарядов калибром 155 мм.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) — по ул. Шопена, 15 в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ранена женщина 1961 года рождения», — также сообщило представительство ДНР в СЦКК.В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух раненых в результате обстрела.«В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 повреждён автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина, анкетные данные которых уточняются», — написал он в своём телеграм-канале, опубликовав фото с места событий.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону РФ 45 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 9; Казачьи Лагеря — 12; Подстепное — 7; Крынки — 9; Корсунка — 8», — информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — указывалось в публикации.Утром 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлёвка — три, по селам Наумовка и Нехотеевка — по 6 артиллерийских снарядов. Также в Журавлёвке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, в селе Солнцевка — один осколочный боеприпас», — писал Гладков.По его словам, ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в Валуйском городском округе по окраине посёлка Уразово было выпущено два снаряда из РСЗО «Град». Никто не пострадал. В результате обстрела в двух социальных объектах были выбиты окна. ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка — было установлено два прилёта. По селу Долгое выпущено 11 миномётных снарядов. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селом Тулянка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет.«В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраинам поселка Горьковский и села Мокрая Орловка выпущено 13 и 2 миномётных снаряда соответственно, по МАПП "Грайворон" — 10 миномётных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — указал губернатор.Также в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино — было зафиксировано 16 прилётов. В результате обстрела был повреждён фасад одного из заведений общепита. Также повреждения получили помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий. По селу Середа было выпущено 7 миномётных снарядов, по хутору Марьино и селу Белянка — по 6 миномётных снарядов. В Белянке уничтожен экскаватор, проводивший работы около границы. В селе Муром с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. Из гранатомёта и миномёта украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано 10 гранатометных выстрелов и 5 минометных снарядов. Во всех случаях пострадавших не было.Губернатор Курской области Роман Старовойт 14 сентября сообщил о нескольких атаках на регион.«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилётов. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта. Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам», — написал он в своём телеграм-канале.Позже он сообщил о других атаках.«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего. Также ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов. К счастью, пострадавших нет. В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к её восстановлению, когда появится возможность», — отметил Старовойт.Спустя некоторое время он сообщил о других обстрелах.«ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Прилёты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь», — отметил Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230914/1049399143.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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