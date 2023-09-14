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США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем - 14.09.2023 Украина.ру
США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
Вооруженные силы США изучают опыт использования средств РЭБ для его применения в потенциальных столкновениях с Россией и Китаем. Об этом 13 сентября пишет Defense News
2023-09-14T11:38
2023-09-14T11:38
2023-09-14T11:38
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По словам руководителя подразделения ВВС США, занимающегося модернизацией средств РЭБ, полковника Джоша Козлова, обе стороны конфликта проявляют поразительную гибкость во время операций в электромагнитном диапазоне.США наблюдают за действиями обеих сторон и делают заметки, которые Пентагон использует в ходе работы над пополнением арсенала средств по созданию помех и дезинформации в рамках подготовки "к возможному конфликту с Китаем или Россией"."В будущем, если мы столкнемся с ровным противником, гибкость и быстрота станут кличем к успеху в радиоэлектронной борьбе", - полагает Козлов.Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун предупредил Конгресс, что министерство обороны теряет способность отражать атаки в электромагнитном спектре, оставляя войска незащищенными. По его словам, после окончания холодной войны приоритетность высококлассных систем радиоэлектронной борьбы снизилась.
https://ukraina.ru/20230828/1048973729.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рэб, сша, россия, китай, украина
Новости, РЭБ, США, Россия, Китай, Украина
США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
Вооруженные силы США изучают опыт использования средств РЭБ для его применения в потенциальных столкновениях с Россией и Китаем. Об этом 13 сентября пишет Defense News
По словам руководителя подразделения ВВС США, занимающегося модернизацией средств РЭБ, полковника Джоша Козлова, обе стороны конфликта проявляют поразительную гибкость во время операций в электромагнитном диапазоне.
“Обе стороны играют в кошки-мышки очень, очень хорошо”, - цитирует издание мнение Козлова.
США наблюдают за действиями обеих сторон и делают заметки, которые Пентагон использует в ходе работы над пополнением арсенала средств по созданию помех и дезинформации в рамках подготовки "к возможному конфликту с Китаем или Россией".
"В будущем, если мы столкнемся с ровным противником, гибкость и быстрота станут кличем к успеху в радиоэлектронной борьбе", - полагает Козлов.
Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун предупредил Конгресс, что министерство обороны теряет способность отражать атаки в электромагнитном спектре, оставляя войска незащищенными. По его словам, после окончания холодной войны приоритетность высококлассных систем радиоэлектронной борьбы снизилась.