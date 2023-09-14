https://ukraina.ru/20230914/1049402566.html

ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор

ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор - 14.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор

Вооруженные силы Украины утром 14 сентября обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, зафиксировано 10 прилётов, а также посёлок Тёткино Глушковского района, погиб мужчина, сообщил 14 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале

2023-09-14T11:12

2023-09-14T11:12

2023-09-14T11:12

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обстрелы

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ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Зафикисрованы прилёты в район спиртзавода. Во время обстрела был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой, сообщил губернатор.Старовойт принёс свои глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего и заявил, что постарается оказать им всю необходимую помощь.Также ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов.Во время повторного обстрела никто не пострадал. В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, отметил глава Курской области.Курская область периодические подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне они атаковали дронами город Рыльск.

https://ukraina.ru/20230912/1049344286.html

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новости, курская область, россия, роман старовойт, всу, обстрелы