ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор - 14.09.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор - 14.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
Вооруженные силы Украины утром 14 сентября обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, зафиксировано 10 прилётов, а также посёлок Тёткино Глушковского района, погиб мужчина, сообщил 14 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2023-09-14T11:12
2023-09-14T11:12
новости
курская область
россия
роман старовойт
всу
обстрелы
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ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Зафикисрованы прилёты в район спиртзавода. Во время обстрела был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой, сообщил губернатор.Старовойт принёс свои глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего и заявил, что постарается оказать им всю необходимую помощь.Также ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов.Во время повторного обстрела никто не пострадал. В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, отметил глава Курской области.Курская область периодические подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне они атаковали дронами город Рыльск.
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новости, курская область, россия, роман старовойт, всу, обстрелы
Новости, Курская область, Россия, Роман Старовойт, ВСУ, обстрелы

ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор

11:12 14.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания в Госдуме
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Вооруженные силы Украины утром 14 сентября обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, зафиксировано 10 прилётов, а также посёлок Тёткино Глушковского района, погиб мужчина, сообщил 14 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Зафикисрованы прилёты в район спиртзавода. Во время обстрела был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой, сообщил губернатор.
Старовойт принёс свои глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего и заявил, что постарается оказать им всю необходимую помощь.
Также ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов.
Во время повторного обстрела никто не пострадал. В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, отметил глава Курской области.
Курская область периодические подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне они атаковали дронами город Рыльск.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:10
ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор СтаровойтУкраинские беспилотники атаковали город Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
 
НовостиКурская областьРоссияРоман СтаровойтВСУобстрелы
 
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