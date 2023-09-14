https://ukraina.ru/20230914/1049402566.html
ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор - 14.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
Вооруженные силы Украины утром 14 сентября обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, зафиксировано 10 прилётов, а также посёлок Тёткино Глушковского района, погиб мужчина, сообщил 14 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2023-09-14T11:12
2023-09-14T11:12
2023-09-14T11:12
новости
курская область
россия
роман старовойт
всу
обстрелы
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ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Зафикисрованы прилёты в район спиртзавода. Во время обстрела был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой, сообщил губернатор.Старовойт принёс свои глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего и заявил, что постарается оказать им всю необходимую помощь.Также ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов.Во время повторного обстрела никто не пострадал. В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, отметил глава Курской области.Курская область периодические подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне они атаковали дронами город Рыльск.
https://ukraina.ru/20230912/1049344286.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, курская область, россия, роман старовойт, всу, обстрелы
Новости, Курская область, Россия, Роман Старовойт, ВСУ, обстрелы
ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
Вооруженные силы Украины утром 14 сентября обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, зафиксировано 10 прилётов, а также посёлок Тёткино Глушковского района, погиб мужчина, сообщил 14 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Зафикисрованы прилёты в район спиртзавода. Во время обстрела был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до прибытия скорой, сообщил губернатор.
Старовойт принёс свои глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего и заявил, что постарается оказать им всю необходимую помощь.
Также ВСУ повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Зафиксировано 10 прилетов.
Во время повторного обстрела никто не пострадал. В населенном пункте из-за обстрела повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, отметил глава Курской области.
Курская область периодические подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне они атаковали дронами город Рыльск.