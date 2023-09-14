https://ukraina.ru/20230914/1049399143.html

Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября

Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября - 14.09.2023 Украина.ру

Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября

Представитель Сил теробороны Украины американский трансегндер Сара Эштон-Чирилло пригрозил убийством неназванному журналисту из России. В Чёрном море при атаке на корабль "Сергей Котов" уничтожили пять украинских морских БПЛА

2023-09-14T10:11

2023-09-14T10:11

2023-09-14T10:54

хроники

эксклюзив

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Представитель украинской ТрО Эштон-Чирилло анонсировал теракт в России.«На следующей неделе зубы русского дьявола будут скрежетать ещё сильнее и их бешеный рот будет в пене он неконтролируемого безумия, когда мир увидит, как любимый пропагандист Кремля заплатит за свои преступления. И эта кукла Путина будет первой. На российских военных преступников-пропагандистов будут охотиться и свершится правосудие, т. к. нас на Украине в этом ведёт вера в Бога, свободу и полное освобождение», — заявил Эштон-Чирилло.Это заявление уже заметили российские журналисты.«Даже не знаю, что тут круче — заявление в стилистике низкобюджетного боевика, снятого в какой-нибудь гаражной студии, или открытая угроза террористическими актами от официального лица (хотя тут скорее жопы) государства. Но в принципе, конечно, это высокая оценка работы нашей братии, если российских журналистов считают угрозой подлежащей, уничтожению. Поздравляю коллег по цеху!» — отметил российский военкор Александр Коц.Украина уже проводила теракты в отношении военкоров. Так, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский. Теракт организовали украинские спецслужбы. Осуществлён теракт был при помощи россиянки Дарьи Треповой, которая и передала Фомину заминированную статуэтку. Передал ей взрывное устройство член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов* (лицо, внесённое в перечень террористов. — Ред.). Как сообщал Следственный комитет РФ, что подготовкой теракта руководил российских оппозиционный журналист Роман Попков* (лицо, внесённое в перечень террористов. — Ред.), действовавший в координации с украинским спецслужбами.В сентябре в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что с начала специальной военной операции в России предотвращены более 70 крупных терактов.«Предотвращён ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров. Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета», — отметил Коков.О также рассказал, что предотвращены теракты на объектах инфраструктуры.«С февраля 2022 года предотвращены свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования. Пресечены диверсии на объектах энергетики и транспорта в Республике Крым, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях», — рассказал Коков.Задержаны и привлечены к уголовной ответственности более 300 лиц, причастных к совершению по заданиям украинских спецслужб нападений на военкоматы, административные здания и объекты железнодорожной инфраструктуры, добавил он.По словам Кокова, с учетом накопленного опыта действий в новой обстановке, «принимаются оперативные меры, направленные на совершенствование совместной деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению возникающих террористических угроз и проявлений».Сара Эштон-Чирилло (при рождении — Майкл Джон Эштон-Чирилло) — американский трансгендер, который в августе был назначен одним из официальных представителей Сил территориальной обороны Украины. Это назначение встретили с возмущением в т. ч. и бойцы Вооружённых сил Украины, особенно те из них, которые являлись националистами. Некоторые пользователи сети в шутку обозвали украинскую тероборону силами трансобороны.Чирилло же отметился рядом русофобских заявлений.Атаки на Чёрном мореМинобороны РФ сообщило об очередной атаке Украины на Чёрном море.«14сентября около 05:00 Вооружёнными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Чёрного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — указывалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны.Ранее, 13 сентября, российские военные ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря.Кроме того, стало известно об атаке беспилотников на Крым.«14 сентября около 05:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — также сообщило российское оборонное ведомство.До этого в популярных телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в Евпатории.«Пользователи соцсетей сообщают о звуках взрывов в окрестностях Евпатории», — указывалось в публикации телеграм-канала Mash.Позже этот же канал распространил фото обломков одного из упавших беспилотников.«На обломках беспилотника ВСУ, который упал в Евпатории возле жилых домов, по сообщениям очевидцев, написаны слова благодарности певице Ани Лорак. Территорию вокруг улицы Дёмышева, где неудачно приземлился дрон, оцепили», — отмечал канал.Тем временем в сети продолжают анализировать предыдущую атаку ВСУ на Крым.«По поводу вчерашнего удара по Севастополю. Хоть я сам ночью наблюдал этот налёт и работу ПВО, спешить с выводами не стал, пока ситуация не прояснилась более-менее полностью. Что хотелось бы отметить — хорошая информационная работа и губернатора и Минобороны. В этот раз вопросов нет, полуправды и натягивания совы на глобус. Да, горько понимать, что поражены два корабля, но из десяти ракет только две долетели, это для ПВО в целом нормальный результат. Но объективность официальных сообщений не дала возможность хохлам "разоблачать" и форсить недоверие к власти. То, что удар был умелый, обусловлено не только западными ракетами, но и разведывательной поддержкой НАТО. Плюс использование одного самолёта для запуска из района острова Змеиный, возможно, стало козырем удара. Не исключено, что именно его ракеты и поразили цели. Ведь над морем "Шторм Шэдоу" могут реализовать свои возможности по сверхнизкой траектории полёта, оставаясь незамеченными максимально долго. А для отвлечения удара задействовали не только старые ракеты С-200, но и основной удар с Николаевского направления, понимая что те ракеты будут практически все перехвачены. То есть использовали двойное отвлечение внимания ПВО», — отметил бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Он заявил, что по работе ПВО вопросов нет: украинские ракеты обнаружили заранее и отработали сколько смогли.«Из того, что можно улучшить в работе, проанализировать траекторию тех ракет, которые долетели, и если они зашли с западного направления с моря, то получается что ВСУ используют ту же методику, что при ударе по аэродрому Бердянска летом, они пускали ракеты между позициями ПВО на берегу, в сторону моря, и затем с моря заходили на город. Поэтому необходимы некоторые улучшения в системе обнаружении с этого направления. Ну и ещё один вывод: что при такой комплексной атаке, риск прорыва одной-двух ракет крайне высокий. А следовательно, у Крымского моста, как ещё одной важной цели для киевских нацистов, очень серьёзная угроза. Ведь данные ракеты за счёт своей конструкции с кумулятивным предварительным зарядом потенциально очень опасные для опор моста. Поэтому продумать меры по созданию конструкции экранов для опор, было бы вполне уместно и своевременно», — указал Васильев.При этом он указал на то, что украинцев об атаках на их аэродромы предупреждают западные разведки, что даёт возможность ВС ВСУ сохранять своих самолёты. Кроме того, есть железобетонные укрытия для этих самолётов, также значительное количество машин, которые можно «каннибализировать».

https://ukraina.ru/20230913/1049390772.html

https://ukraina.ru/20230913/1049380925.html

https://ukraina.ru/20230913/1049370652.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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