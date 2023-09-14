https://ukraina.ru/20230914/1049398957.html

"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам

"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам - 14.09.2023 Украина.ру

"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил своим подписчикам в соцсетях, что отправил своего 17-летнего сына учиться в Нидерланды. Пользователям украинского сегмента сети это сообщение не понравилось

2023-09-14T10:10

2023-09-14T10:10

2023-09-14T10:36

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"Наши мужья на фронте погибают, чтобы оно в Амстердаме расслаблялось?", "Вы не понимаете, это другое!", "Ни стыда не совести!", "А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт? Почему для вас какие-то другие правила?" - отреагировали люди на радостное сообщение депутата.Алексей Гончаренко стал широко известен после участия в беспорядках 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов в Одессе. В тот день он делал селфи на фоне тел погибших, а позже в интервью заявил: "Мы очистили Куликово Поле от сепаратистов". Тогда нацистами были убиты 48 одесситов и еще 250 получили ранения.Между тем, буквально за несколько лет до этого Гончаренко на пару со своим отцом Алексеем Костусевым активно отстаивал идеи русского мира и состоял в пророссийском объединении "Русский блок", который позже влился в ряды Партии регионов Виктора Януковича.Тогда Гончаренко активно выступал против "принудительной украинизации", носил георгиевские ленты, пел "Катюшу" и даже поехал учиться в Москву. В Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации он получил диплом по специальности "экономика и финансовый менеджмент".Позже Гончаренко был избран депутатом в Одесский облсовет, и хотел стать мэром областной столицы. Однако на тех выборах ему пришлось соревноваться с собственным отцом. После победы Костусева сын натравил на него городские СМИ, подчинявшиеся Гончаренко. На этом отношения отца и сына были прерваны.В 2012-м Гончаренко пошел на выборы в Верховную Раду, а в 2013 году вышел из Партии регионов и объявил о поддержке Евромайдана. С тех пор Гончаренко - ярый русофоб.

https://ukraina.ru/20230901/1049085345.html

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