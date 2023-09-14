"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049398570.html
"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении - 14.09.2023 Украина.ру
"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
На участке у Работино и Вербового российские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций и наступают преимущественно пехотными подразделениями. Об этом 14 сентября рассказал РИА Новости боец российского армейского спецназа "Осман с позывным "Фидель".
2023-09-14T10:13
2023-09-14T10:13
новости
всу
наступление
запорожское направление
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048926541_0:52:1068:652_1920x0_80_0_0_64e43fef9a010cf2a6cc9899c64b7dae.jpg
При этом пехотинцы ВСУ перед наступлением стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от авиации и артиллерии, рассказал собеседник агентства.Бойцы ВСУ перед очередной атакой "накапливаются" в своих укрытых позициях перед атаками, чтобы избежать потерь, добавил он."Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций", - отметил "Фидель".По его словам, бронетехника ВСУ в последнее время в основном перебрасывает личный состав ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника, например, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.Также спецназовец рассказал, что в последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое.Министерство обороны РФ сообщает о том, что российские войска отражают атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино запорожской области.
https://ukraina.ru/20230911/1049324423.html
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048926541_0:0:1068:801_1920x0_80_0_0_05afe16483b6c43941056c0f56ec7880.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, наступление, запорожское направление, спецоперация
Новости, ВСУ, наступление, Запорожское направление, Спецоперация

"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении

10:13 14.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
На участке у Работино и Вербового российские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций и наступают преимущественно пехотными подразделениями. Об этом 14 сентября рассказал РИА Новости боец российского армейского спецназа "Осман с позывным "Фидель".
При этом пехотинцы ВСУ перед наступлением стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от авиации и артиллерии, рассказал собеседник агентства.
"Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями – реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии – противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению – 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека" - заявил "Фидель".
Бойцы ВСУ перед очередной атакой "накапливаются" в своих укрытых позициях перед атаками, чтобы избежать потерь, добавил он.
"Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций", - отметил "Фидель".
По его словам, бронетехника ВСУ в последнее время в основном перебрасывает личный состав ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника, например, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.
Также спецназовец рассказал, что в последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое.
Министерство обороны РФ сообщает о том, что российские войска отражают атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино запорожской области.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 14:14
МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе РаботиноНа Запорожском направлении, в районе Работино, подразделения российской группировки войск отразили атаку 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения СВО за 11 сентября
 
НовостиВСУнаступлениеЗапорожское направлениеСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
11:55Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
11:55Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
11:38Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
11:38США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
11:18Почему Вучич в Сербии вынужден сидеть на двух стульях, а у СНГ нет будущего - Трухачёв. Видео
11:13Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
11:12ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
10:59В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"
10:50"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
10:49"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта
10:34Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото
10:20Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна
10:15Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
10:13"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
10:11Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября
10:11Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
10:10Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию
10:10"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам
09:34Прямая и явная угроза. Где возникнет следующая Украина?
Лента новостейМолния