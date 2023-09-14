https://ukraina.ru/20230914/1049398570.html

"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении

"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении - 14.09.2023 Украина.ру

"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении

На участке у Работино и Вербового российские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций и наступают преимущественно пехотными подразделениями. Об этом 14 сентября рассказал РИА Новости боец российского армейского спецназа "Осман с позывным "Фидель".

2023-09-14T10:13

2023-09-14T10:13

2023-09-14T10:13

новости

всу

наступление

запорожское направление

спецоперация

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При этом пехотинцы ВСУ перед наступлением стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от авиации и артиллерии, рассказал собеседник агентства.Бойцы ВСУ перед очередной атакой "накапливаются" в своих укрытых позициях перед атаками, чтобы избежать потерь, добавил он."Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций", - отметил "Фидель".По его словам, бронетехника ВСУ в последнее время в основном перебрасывает личный состав ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника, например, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.Также спецназовец рассказал, что в последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое.Министерство обороны РФ сообщает о том, что российские войска отражают атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино запорожской области.

https://ukraina.ru/20230911/1049324423.html

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новости, всу, наступление, запорожское направление, спецоперация