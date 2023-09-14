"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
На участке у Работино и Вербового российские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций и наступают преимущественно пехотными подразделениями. Об этом 14 сентября рассказал РИА Новости боец российского армейского спецназа "Осман с позывным "Фидель".
При этом пехотинцы ВСУ перед наступлением стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от авиации и артиллерии, рассказал собеседник агентства.
"Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями – реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии – противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению – 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека" - заявил "Фидель".
Бойцы ВСУ перед очередной атакой "накапливаются" в своих укрытых позициях перед атаками, чтобы избежать потерь, добавил он.
"Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций", - отметил "Фидель".
По его словам, бронетехника ВСУ в последнее время в основном перебрасывает личный состав ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника, например, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.
Также спецназовец рассказал, что в последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое.
Министерство обороны РФ сообщает о том, что российские войска отражают атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино запорожской области.
11 сентября, 14:14МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе РаботиноНа Запорожском направлении, в районе Работино, подразделения российской группировки войск отразили атаку 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения СВО за 11 сентября