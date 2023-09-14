Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудий - 14.09.2023 Украина.ру
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Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудий
Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудий - 14.09.2023 Украина.ру
Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудий
Командир артиллерийской батареи бригады "Кальмиус" капитан Константин Иванов (позывной "Кот") рассказал изданию Украина.ру об арт-дуэлях и о том, какие артиллерийские системы лучше - российские или американские
2023-09-14T05:31
2023-09-14T05:31
интервью
сво
артиллерия
гиацинт (пушка)
донецк
горловка
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Ему 40 лет. Воюет с 2014 года. Сначала был в пехоте. Воевал и в Иловайске, и в донецком аэропорту, освобождал Дебальцево.До событий Русской весны жил в Торезе. Работал сварщиком, водителем и по другим рабочим специальностям. Женат. Двое детей. Награжден боевыми наградами, среди которых медали "За доблесть в бою", "За оборону Донецка", "За укрепление боевого содружества" и многие другие.Среди направлений, которые он и его подразделение поддерживает своей артиллерией, авдеевское. - Константин, уже полтора года ДНР и Россия воюет на авдеевском направлении, а Авдеевка до сих пор не взята. В чем причина?- Потому что у нас по линии фронта сильно укрепленные позиции противника. Это городская застройка. В городской застройке очень тяжело воевать, тем более, нам, артиллерии. Все укрепления, блиндажи и подвалы ВСУ – все там.Можно и ее взять, но тогда просто от Авдеевки ничего не останется. Яркий пример – Мариуполь.- В военных сводках мы часто слышим слово "под Донецком идут мощные артиллерийские дуэли". Что это такое? Вы в них участвуете?- Только то и делаем, что ведем артиллерийские дуэли. Самые интересные из них с американской системой "Три топора". У американцев все автоматизировано, баллистические вычислители на системах стоят. А у нас по старинке - все аналоговое.- Вы могли бы рассказать об этом так, чтобы нам, гражданским людям было понятно, что значит "аналоговая система", что значит "у них всё автоматизировано"? "М - 777", что это за артиллерийская система, как она работает, какая у нее дальность?- Это американская гаубица повышенной дальности, облегченная, весит порядка четырех с чем-то тонн, потому что в ней используются титановые сплавы, она очень легкая.Моя система – гаубица "Гиацинт" буксируемая - весит десять тонн, поэтому мобильность по сравнению с "Тремя топорами" уже не та, совсем другая скорость развертывания, скорость свертывания, покидания боевой позиции. Занятие позиции у нее порядка двадцати минут, порядка десяти минут – покидание, боевая работа длится от трех до десяти минут, если с корректировкой.Сейчас немного стараемся хитрить, сходу не занимаем огневые позиции. Есть ряд позиций, которые заранее подготовлены, занимаем их и находимся в режиме ожидания. Поступает цель, расмаскировываемся и наносим огневое поражение.- А чтобы нанести огневое поражение, сколько на это нужно минут?- Первый выстрел в течение минуты происходит. Ну а потом все зависит от корректировщика, он видит нужный объект и корректирует. Еще многое зависит от того, на какую дальность снаряд летит. Обычно на это уходит даже больше минуты. Он может лететь до тридцати километров.- А вы сами орудие наводите на цель или все автоматически происходит?- Расчет считается все вручную. А у американских систем считается это все автоматически.- "М-777" весит мало – 4 тонны. Эта система тоже на прицепе буксируется, как и ваша?- Да, такой вес может даже джип таскать за собой. Как я вам говорил, мы разворачиваемся за 20 минут, а они за 5. И сворачиваются они плюс-минус за 5 минут. У американцев есть еще и баллистический вычислитель. "Три топора" привязку на местности свою осуществляют сами, потому что на орудии стоит комплекс GPS-навигации. К сожалению, у нас такого нет.Активно-реактивные снаряды "Эскалибуры", если не ошибаюсь, бьют на расстояние свыше пятидесяти километров.- То есть, М-777 бьет дальше вашего "Гиацинта" на двадцать километров?- Да.- Как вражеское орудие выводится из строя?- Если попадание, происходит детонация боекомплекта, и все, орудие небоеспособно.- В чем заключается арт-дуэль, как она идет?- Отсекается работающее орудие и по нему открывается огонь. Противник видит, что по орудию ведется огонь, и начинает вычислять, кто это делает, чтобы подавить наши огневые средства. В этом и есть смысл арт-дуэли. То есть, важно быстрее попасть, чтобы тебя не успели засечь, либо уйти от ответного огня.- Как происходит контрбатарейная дуэль? Вам корректировщик сообщает координаты вражеского орудия?- Посредством объективного контроля - наблюдения. Корректировщик видит орудия противника с помощью БПЛА.- Часто вы с первого раза выбиваете это орудие?- С первого снаряда хотелось бы, но такого не бывает. Третий, четвертый, пятый. Буквально на той неделе с третьего снаряда попали в орудие.- А сам расчет погибает, когда в орудие попадают?- Зачастую да.- А расчет, когда по нему уже ведется обстрел, а он не успел уехать, что, прячется где-то в укрытии поблизости?- ВСУ чаще всего работают с подготовленных позиций, где они стоят замаскированные. Расчет либо прячется, либо просто уходит подальше от орудия. Приоритетная цель все-таки не расчет, а орудие. Мы прячемся по-разному. Если есть подготовленные укрытия, блиндажи, окопы, перекрытые щели, то в них. Всегда все по-разному. Если неподготовленная позиция – личный состав находиться от орудия может на расстоянии до ста, до двухсот метров. А если подготовленная, то ближе – метров 50.- Сколько вы "М-777" уничтожили?- По данным объективного контроля с лета прошлого года, когда ВСУ начали их использовать, уже пять: три – на донецком направлении, два – на горловском. Один "Три топора" мы уничтожили под Донецком на прошлой неделе в рамках контрбатарейной борьбы. Орудие стояло в Ласточкино. Это на северо-западе от Авдеевки.В прошлом году на горловском направлении уничтожили одного "Цезаря". Он находился на огневой позиции в посадке, вел огонь оттуда, был обнаружен и уничтожен. Со второго снаряда. Разрыв был рядом с ним, он был поврежден осколками, загорелась самоходная часть. Раз загорелся, то это безвозвратная потеря.Уничтожали украинские средства противобатарейной борьбы. Это РЛС для контрбатарейной борьбы. Уничтожали БМП, танки – Т-64 и Т-72.-Чтобы не было артиллерийских ударов по Донецку, на сколько километров нужно отодвинуть ВСУ от Донецка?- Минимум до пятидесяти километров. Но все равно до него смогут достать "Хаймерсы".-В плане артиллерии во сколько раз под Донецком российская артиллерия превосходит украинскую?- Раза в три точно. По качеству орудий и по подготовке личного состава мы наравне с ВСУ.-Ваш "Гиацинт" хорошее орудие? Что им можно разбить? Блиндаж, например?- Да, хорошее, выносливое. Как и все российское, советское – выносливое, надежное. Как автомат Калашникова.В принципе все можем разбить. Я видел своими глазами, как девятиэтажка выдерживает попадание ста снарядов и не складывается, и видел, как с одного снаряда двухэтажный дом складывается под фундамент. Тут все дело случая.- А сколько от линии фронта находится "М-777"?- Более десяти километров. Мы – на пять километров и меньше. Так как мы находимся ближе к линии фронта, мы и можем их накрыть. Но и по нам бьют. Правда, за все время по потерям у меня было только два легко раненных – под Горловкой, а орудия - безвозвратных потерь не было ни одной.- Из этих артиллерийских дуэлей кто выходит победителями чаще – ВСУ или вы?- По-разному. Бывает и нам достается, противник тоже, скажу я вам, очень хорошо обученные артиллеристы, воюют на очень высоком уровне.И нам достается, но и мы побеждаем. Бывает, просто взяли на испуг, и на этом все, разошлись, закончилось.Если орудие прекратило вести огонь, то оно считается подавленным, всё. А нанесли огневое поражение или нет – это уже второе. Просто иногда невозможно понять: поражено орудие или нет. Нет объективного контроля в этот момент. Главное тут, что орудие не ведет огонь – поэтому и считается, что орудие подавлено.-А пехоту в наступлении поддерживаете? В вашу задачу это входит?-Есть пехотные подразделения, есть артиллерийские. Есть пехотные бригады, а есть как наша - отдельная артиллерийская бригада "Кальмиус". В нашей бригаде только артиллерия, у нас пехоты нет вообще.Поддержка пехоты во время наступления – это задача артиллерии пехотной бригады. Артиллерия калибра 122 миллиметра поддерживает эту артиллерию в момент наступления.Мы считаемся корпусной артиллерией, артиллерией старшего начальника. В момент наступления занимаемся контрбатарейной борьбой, потому что мы более дальнобойные, и мы подавляем огневые средства противника, которые в этот момент либо наносят огневое поражение нашей пехоте, либо той артиллерии, которая поддерживает пехоту в наступлении.-Участвовали в освобождении Волновахи и Мариуполя?- Да. Изначально была подготовка наступления, потом уже его поддержка, выполняли роль пехотной артиллерии, поддерживали наступающих. Массированным огнем подавляли противника: и его передний край, и его артиллерию, и склады, и подходы резервов, абсолютно все. Там уже наша задача была не только контрбатарейная, выполняли все задачи артиллерии.В Мариуполе были и на левом, и на правом берегу, со всех сторон этого города довелось побывать. Было даже такое – даже прямой наводкой уничтожали огневые точки в девятиэтажках, когда расстояние до противника чуть больше километра. Когда видели, куда стрелять, то били прямой наводкой. "Гиацинтами".-А по вам ВСУ чем били?- РСЗО, минометы и ствольная артиллерия. Кассет тогда еще не было, кассеты сейчас начали очень сильно нас доставать.Могу рассказать – тяжелая работа была под Мариуполем, Когда заехали и стали на позиции, была сильная распутица, люди находились не то, что по колено, а по пояс в грязи! В таких тяжелых условиях работали. Нечаянно, помню, боец уронил из рук снаряд, и найти его не смог, потому что тот глубоко провалился. Такие вот моменты были.-А трагические моменты были?- Не знаю даже. Были в Бердянске после его освобождения. Не знаю, трагическое это или нет. Вроде, как и наших освободили, а заезжаешь туда, видишь по взглядам людей, что тебе здесь не особо рады. Вот, что трагическое. Вот так и живем.- А как в Мариуполе вас встречали и в Волновахе?- В саму Волноваху мы не заходили, мы продолжили дальше движение, ушли южнее. Мы на окраинах Мариуполя были, в сам Мариуполь не заходили, были на окраинах.Отношение людей к нам на тот момент было непонятным, потому что люди очень сильно устали от постоянных обстрелов, им просто хотелось, чтобы это все закончилось. Без разницы, с какой стороны, лишь бы закончилось. Страх у людей был.- Во время арт-дуэлей над вами кружат БПЛА?- Постоянно. У противника очень сильна аэроразведка. Во-первых, очень много БПЛА разных видов, во-вторых, количество их не шибко ограничено. В день пять-шесть пролетов бывает, причем разные аппараты над нами летают. Фуры, квадрокоптеры новые, в том году "Лелеку" сбивали над нами, это наш "Орлан-10" тот же самый. Камикадзе тоже у них работают. По моей батарее они не били, а вот по коллегам – да. Обнаружила их разведка, а камикадзе потом вылетают с намерением уничтожить. Может, в момент заезда на позицию наших засекли. Сразу не открыли огонь, потом уже, чтобы с большей вероятности ударные камикадзе отработали, а не артиллерия.- А сколько под Донецком уничтожается украинских орудий по статистике?- Если по всей линии донецкого направления взять – в день порядка пяти стабильно.-Вы не знаете, иностранцы-артиллеристы есть в украинских войсках? Может быть, слышали по перехватам?- Скорее всего есть. В ВСУ точно такие же люди славянской национальности, как и мы, воюют. Очень тяжело пересаживаться на импортную технику. Так что по-любому инструктора присутствуют.Но нас это все равно не остановит, у нас просто другого выхода нет, как побеждать и отгонять врага от Донецка и других городов.
https://ukraina.ru/20230911/1049307327.html
https://ukraina.ru/20230908/1049264155.html
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интервью, сво, артиллерия, гиацинт (пушка), донецк, горловка
Интервью, СВО, артиллерия, Гиацинт (пушка), Донецк, Горловка

Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудий

05:31 14.09.2023
 
© Из личного архива Константина ИвановаКонстантин "Кот" Иванов
Константин Кот Иванов
© Из личного архива Константина Иванова
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Командир артиллерийской батареи бригады "Кальмиус" капитан Константин Иванов (позывной "Кот") рассказал изданию Украина.ру об арт-дуэлях и о том, какие артиллерийские системы лучше - российские или американские
Ему 40 лет. Воюет с 2014 года. Сначала был в пехоте. Воевал и в Иловайске, и в донецком аэропорту, освобождал Дебальцево.
До событий Русской весны жил в Торезе. Работал сварщиком, водителем и по другим рабочим специальностям. Женат. Двое детей. Награжден боевыми наградами, среди которых медали "За доблесть в бою", "За оборону Донецка", "За укрепление боевого содружества" и многие другие.
Среди направлений, которые он и его подразделение поддерживает своей артиллерией, авдеевское.
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 04:26
Российская артиллерия продолжает уничтожать украинскую пехоту в Работино и ВербномВСУ даже на четвертом месяце наступления так до сих пор и не удалось не то что прорвать, а вообще подойти в этом районе к "линии Суровикина"
- Константин, уже полтора года ДНР и Россия воюет на авдеевском направлении, а Авдеевка до сих пор не взята. В чем причина?
- Потому что у нас по линии фронта сильно укрепленные позиции противника. Это городская застройка. В городской застройке очень тяжело воевать, тем более, нам, артиллерии. Все укрепления, блиндажи и подвалы ВСУ – все там.
Можно и ее взять, но тогда просто от Авдеевки ничего не останется. Яркий пример – Мариуполь.
- В военных сводках мы часто слышим слово "под Донецком идут мощные артиллерийские дуэли". Что это такое? Вы в них участвуете?
- Только то и делаем, что ведем артиллерийские дуэли. Самые интересные из них с американской системой "Три топора". У американцев все автоматизировано, баллистические вычислители на системах стоят. А у нас по старинке - все аналоговое.
- Вы могли бы рассказать об этом так, чтобы нам, гражданским людям было понятно, что значит "аналоговая система", что значит "у них всё автоматизировано"? "М - 777", что это за артиллерийская система, как она работает, какая у нее дальность?
- Это американская гаубица повышенной дальности, облегченная, весит порядка четырех с чем-то тонн, потому что в ней используются титановые сплавы, она очень легкая.
Моя система – гаубица "Гиацинт" буксируемая - весит десять тонн, поэтому мобильность по сравнению с "Тремя топорами" уже не та, совсем другая скорость развертывания, скорость свертывания, покидания боевой позиции.
Занятие позиции у нее порядка двадцати минут, порядка десяти минут – покидание, боевая работа длится от трех до десяти минут, если с корректировкой.
Сейчас немного стараемся хитрить, сходу не занимаем огневые позиции. Есть ряд позиций, которые заранее подготовлены, занимаем их и находимся в режиме ожидания. Поступает цель, расмаскировываемся и наносим огневое поражение.
8 сентября, 15:53
"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь Известные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру. По инициативе редакции издания специально для блогеров была организована ознакомительная поездка по новым регионам России
- А чтобы нанести огневое поражение, сколько на это нужно минут?
- Первый выстрел в течение минуты происходит. Ну а потом все зависит от корректировщика, он видит нужный объект и корректирует. Еще многое зависит от того, на какую дальность снаряд летит. Обычно на это уходит даже больше минуты. Он может лететь до тридцати километров.
- А вы сами орудие наводите на цель или все автоматически происходит?
- Расчет считается все вручную. А у американских систем считается это все автоматически.
- "М-777" весит мало – 4 тонны. Эта система тоже на прицепе буксируется, как и ваша?
- Да, такой вес может даже джип таскать за собой. Как я вам говорил, мы разворачиваемся за 20 минут, а они за 5. И сворачиваются они плюс-минус за 5 минут. У американцев есть еще и баллистический вычислитель. "Три топора" привязку на местности свою осуществляют сами, потому что на орудии стоит комплекс GPS-навигации. К сожалению, у нас такого нет.
Активно-реактивные снаряды "Эскалибуры", если не ошибаюсь, бьют на расстояние свыше пятидесяти километров.
- То есть, М-777 бьет дальше вашего "Гиацинта" на двадцать километров?
- Да.
- Как вражеское орудие выводится из строя?
- Если попадание, происходит детонация боекомплекта, и все, орудие небоеспособно.
- В чем заключается арт-дуэль, как она идет?
- Отсекается работающее орудие и по нему открывается огонь. Противник видит, что по орудию ведется огонь, и начинает вычислять, кто это делает, чтобы подавить наши огневые средства. В этом и есть смысл арт-дуэли. То есть, важно быстрее попасть, чтобы тебя не успели засечь, либо уйти от ответного огня.
- Как происходит контрбатарейная дуэль? Вам корректировщик сообщает координаты вражеского орудия?
- Посредством объективного контроля - наблюдения. Корректировщик видит орудия противника с помощью БПЛА.
- Часто вы с первого раза выбиваете это орудие?
- С первого снаряда хотелось бы, но такого не бывает. Третий, четвертый, пятый. Буквально на той неделе с третьего снаряда попали в орудие.
- А сам расчет погибает, когда в орудие попадают?
- Зачастую да.
Андрей Киор интервью
8 сентября, 04:39
Андрей Киор: Через 5 лет в Мариуполе будет 2–2,5 миллиона жителей"То, что здесь сделала Россия в Мариуполе за полтора года — это нереально", — считает один из ведущих мариупольских журналистов Андрей Киор
- А расчет, когда по нему уже ведется обстрел, а он не успел уехать, что, прячется где-то в укрытии поблизости?
- ВСУ чаще всего работают с подготовленных позиций, где они стоят замаскированные. Расчет либо прячется, либо просто уходит подальше от орудия. Приоритетная цель все-таки не расчет, а орудие.
Мы прячемся по-разному. Если есть подготовленные укрытия, блиндажи, окопы, перекрытые щели, то в них. Всегда все по-разному. Если неподготовленная позиция – личный состав находиться от орудия может на расстоянии до ста, до двухсот метров. А если подготовленная, то ближе – метров 50.
- Сколько вы "М-777" уничтожили?
- По данным объективного контроля с лета прошлого года, когда ВСУ начали их использовать, уже пять: три – на донецком направлении, два – на горловском. Один "Три топора" мы уничтожили под Донецком на прошлой неделе в рамках контрбатарейной борьбы. Орудие стояло в Ласточкино. Это на северо-западе от Авдеевки.
В прошлом году на горловском направлении уничтожили одного "Цезаря". Он находился на огневой позиции в посадке, вел огонь оттуда, был обнаружен и уничтожен. Со второго снаряда. Разрыв был рядом с ним, он был поврежден осколками, загорелась самоходная часть. Раз загорелся, то это безвозвратная потеря.
Уничтожали украинские средства противобатарейной борьбы. Это РЛС для контрбатарейной борьбы. Уничтожали БМП, танки – Т-64 и Т-72.
-Чтобы не было артиллерийских ударов по Донецку, на сколько километров нужно отодвинуть ВСУ от Донецка?
- Минимум до пятидесяти километров. Но все равно до него смогут достать "Хаймерсы".
-В плане артиллерии во сколько раз под Донецком российская артиллерия превосходит украинскую?
- Раза в три точно. По качеству орудий и по подготовке личного состава мы наравне с ВСУ.
-Ваш "Гиацинт" хорошее орудие? Что им можно разбить? Блиндаж, например?
- Да, хорошее, выносливое. Как и все российское, советское – выносливое, надежное. Как автомат Калашникова.
В принципе все можем разбить. Я видел своими глазами, как девятиэтажка выдерживает попадание ста снарядов и не складывается, и видел, как с одного снаряда двухэтажный дом складывается под фундамент. Тут все дело случая.
- А сколько от линии фронта находится "М-777"?
- Более десяти километров. Мы – на пять километров и меньше. Так как мы находимся ближе к линии фронта, мы и можем их накрыть. Но и по нам бьют. Правда, за все время по потерям у меня было только два легко раненных – под Горловкой, а орудия - безвозвратных потерь не было ни одной.
- Из этих артиллерийских дуэлей кто выходит победителями чаще – ВСУ или вы?
- По-разному. Бывает и нам достается, противник тоже, скажу я вам, очень хорошо обученные артиллеристы, воюют на очень высоком уровне.
И нам достается, но и мы побеждаем. Бывает, просто взяли на испуг, и на этом все, разошлись, закончилось.
Если орудие прекратило вести огонь, то оно считается подавленным, всё. А нанесли огневое поражение или нет – это уже второе. Просто иногда невозможно понять: поражено орудие или нет. Нет объективного контроля в этот момент. Главное тут, что орудие не ведет огонь – поэтому и считается, что орудие подавлено.
Артем Тронев
10 сентября, 09:14
Артем Тронев: Надели мешок, связали, обещали расстрелять. Журналист из Мариуполя об общении с ВСУ"К сожалению, мои родственники - дядя и тетя, инвалиды по зрению, погибли в пожаре, потому что не смогли спуститься в подвал" - журналист Артем Тронев в интервью изданию Украина.ру вспоминает, как выжил во время боевых действий в Мариуполе.
-А пехоту в наступлении поддерживаете? В вашу задачу это входит?
-Есть пехотные подразделения, есть артиллерийские. Есть пехотные бригады, а есть как наша - отдельная артиллерийская бригада "Кальмиус". В нашей бригаде только артиллерия, у нас пехоты нет вообще.
Поддержка пехоты во время наступления – это задача артиллерии пехотной бригады. Артиллерия калибра 122 миллиметра поддерживает эту артиллерию в момент наступления.
Мы считаемся корпусной артиллерией, артиллерией старшего начальника. В момент наступления занимаемся контрбатарейной борьбой, потому что мы более дальнобойные, и мы подавляем огневые средства противника, которые в этот момент либо наносят огневое поражение нашей пехоте, либо той артиллерии, которая поддерживает пехоту в наступлении.
-Участвовали в освобождении Волновахи и Мариуполя?
- Да. Изначально была подготовка наступления, потом уже его поддержка, выполняли роль пехотной артиллерии, поддерживали наступающих. Массированным огнем подавляли противника: и его передний край, и его артиллерию, и склады, и подходы резервов, абсолютно все. Там уже наша задача была не только контрбатарейная, выполняли все задачи артиллерии.
В Мариуполе были и на левом, и на правом берегу, со всех сторон этого города довелось побывать. Было даже такое – даже прямой наводкой уничтожали огневые точки в девятиэтажках, когда расстояние до противника чуть больше километра. Когда видели, куда стрелять, то били прямой наводкой. "Гиацинтами".
-А по вам ВСУ чем били?
- РСЗО, минометы и ствольная артиллерия. Кассет тогда еще не было, кассеты сейчас начали очень сильно нас доставать.
Могу рассказать – тяжелая работа была под Мариуполем, Когда заехали и стали на позиции, была сильная распутица, люди находились не то, что по колено, а по пояс в грязи! В таких тяжелых условиях работали. Нечаянно, помню, боец уронил из рук снаряд, и найти его не смог, потому что тот глубоко провалился. Такие вот моменты были.
-А трагические моменты были?
- Не знаю даже. Были в Бердянске после его освобождения. Не знаю, трагическое это или нет. Вроде, как и наших освободили, а заезжаешь туда, видишь по взглядам людей, что тебе здесь не особо рады. Вот, что трагическое. Вот так и живем.
- А как в Мариуполе вас встречали и в Волновахе?
- В саму Волноваху мы не заходили, мы продолжили дальше движение, ушли южнее. Мы на окраинах Мариуполя были, в сам Мариуполь не заходили, были на окраинах.
Отношение людей к нам на тот момент было непонятным, потому что люди очень сильно устали от постоянных обстрелов, им просто хотелось, чтобы это все закончилось. Без разницы, с какой стороны, лишь бы закончилось. Страх у людей был.
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
30 августа, 06:40
Дмитрий Рогозин: Мы в "Царских волках" и в "Конвое" думаем, как продолжить добрые начинания ЧВК "Вагнер"
- Во время арт-дуэлей над вами кружат БПЛА?
- Постоянно. У противника очень сильна аэроразведка. Во-первых, очень много БПЛА разных видов, во-вторых, количество их не шибко ограничено. В день пять-шесть пролетов бывает, причем разные аппараты над нами летают. Фуры, квадрокоптеры новые, в том году "Лелеку" сбивали над нами, это наш "Орлан-10" тот же самый.
Камикадзе тоже у них работают. По моей батарее они не били, а вот по коллегам – да. Обнаружила их разведка, а камикадзе потом вылетают с намерением уничтожить. Может, в момент заезда на позицию наших засекли. Сразу не открыли огонь, потом уже, чтобы с большей вероятности ударные камикадзе отработали, а не артиллерия.
- А сколько под Донецком уничтожается украинских орудий по статистике?
- Если по всей линии донецкого направления взять – в день порядка пяти стабильно.
-Вы не знаете, иностранцы-артиллеристы есть в украинских войсках? Может быть, слышали по перехватам?
- Скорее всего есть. В ВСУ точно такие же люди славянской национальности, как и мы, воюют. Очень тяжело пересаживаться на импортную технику. Так что по-любому инструктора присутствуют.
Но нас это все равно не остановит, у нас просто другого выхода нет, как побеждать и отгонять врага от Донецка и других городов.
 
ИнтервьюСВОартиллерияГиацинт (пушка)ДонецкГорловка
 
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