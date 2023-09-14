https://ukraina.ru/20230914/1049388828.html

Алексей Самойлов: СВО закончится, когда Россия перебьет 400 тысяч солдат ВСУ и оставит Европу без техники

Алексей Самойлов: СВО закончится, когда Россия перебьет 400 тысяч солдат ВСУ и оставит Европу без техники - 14.09.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: СВО закончится, когда Россия перебьет 400 тысяч солдат ВСУ и оставит Европу без техники

Украина понимает, что характер боевых действий скоро изменится. У нее не останется техники и личного состава для навалов как во время атак в Запорожской области Украина.ру, 14.09.2023

2023-09-14T05:17

2023-09-14T05:17

2023-09-14T05:17

интервью

всу

россия

мобилизация

сергей шойгу

нато

военная техника

сша

европа

украина

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Украина понимает, что характер боевых действий скоро изменится. У нее не останется техники и личного состава для навалов как во время атак в Запорожской области и контратак под Купянском. Силы у нее ослабнут. И тогда ей придется отвечать на наши наступательные действия. А это можно сделать только в городах, считает военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в зоне СВО держат активную оборону на необходимых направлениях. По его словам, основная задача - выбить технику противника. При этом, по официальным данным, ВСУ за время "контрнаступа" потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.- Алексей Николаевич, понятно, что эти цифры уничтоженной западной техники могут быть несколько завышенными. Сколько на самом деле ее нам удалось выбить?- Конечно, у нас нет доступа к данным объективного контроля.На мой взгляд, Шойгу сделал это заявление, опираясь на данные не только войсковой, но и военной разведки. Наша военная разведка имеет право работать вне юрисдикции РФ по всему миру. В сфере ее интересов находится военно-технический, военно-экономический и военно-научный потенциал стран, которые готовы оказать нам противодействие. У Шойгу есть объективная картина возможностей Запада производить военное оборудование, снаряжение, боеприпасы и технику.Поэтому когда Сергей Кужугетович говорит эти вроде бы банальные вещи, это означает, что он не просто зафиксировал тенденцию, а на самом деле знает ситуацию.Если он говорит, что перед российской армией именно сейчас поставлена задача выбивать технику ВСУ, он имеет в виду, что за 1,5 года все государства, которые помогают Украине вести боевые действия, не смогли развернуть оборонное производство в нужных количествах. Это не слухи. На Западе действительно серьезные проблемы с этим.Да, они точно знают, что Россия в Европу воевать не пойдет и на Америку нападать не будет. Поэтому США подгоняет свои европейские колонии к тому, чтобы те как можно скорее очистили свои арсеналы, а потом начнется подгоняемая Америкой волна истерии об угрозу России Германии и Польши, чтобы местные власти, действующие в фарватере Вашингтона, переходила на американское оружие.Для США это вполне логичный и циничный способ заработать на своем ОПК. 28 стран будут формировать бюджеты для закупки оружия, чтобы защититься от "злобной России".- А готовы ли европейские страны потом отправлять на Украину американскую технику, которую им даст Вашингтон взамен старой?- К тому времени отправка оружия на Украину уже не потребуется. Будет совсем другая геополитическая и географическая обстановка в Европе. Мы раньше создадим ситуацию, когда этот вопрос отпадет сам собой.У США же нет задачи уничтожить Россию как таковую. Для них это смертельная опасность. Их задача – затормозить наше общеэкономическое развитие и развитие наших отношений не с англосаксонским миром. Европу США от нас уже на время оторвали.США исходят из своих геостратегических задач в масштабах земли. Мы исходим из своих региональных задач. Наша цель – использовать сложившуюся ситуацию, чтобы обезопасить наши границы по всему периметру. Вы ее пока не достигли. Другое дело, что пока в мире нет стран, желающих повторить "подвиг" Украины.Украина для Запада – это даже не разменная монета. Это бак с топливом. Если автомобиль никуда не поедет, то заполнять его лишний раз никто не будет.США активно вооружают Польшу. Ближайшее планирование в отношении нее рассчитано на 2025, а среднесрочное – на 2030. Это говорит о том, что они выиграли время на те задачи, которые хотели. Они оторвали от нас Германию, разрушив намечавшийся экономический и политический союз на основе энергоресурсов. Они серьезно оторвали от нас Францию, поставив туда очередного "Пашиняна" под фамилией Макрон. Европа оторвана.Сейчас американцы закончат физическое уничтожение Украины. Если она нам достанется, то только в виде Артемовска и Мариуполя. Сразу же получить от нее экономические выгоды России не получится. Если мы возьмем Одессу и заблокируем польскую границу, Украина не будет интересна никому, кроме нас.Мы за консервируем Украину по образцу Абхазии и Южной Осетии, где между собой криминальные кланы борются уже десятилетия. Правда, с Украиной будет сложнее. России придется активно зачищать ее от нацистов и откровенных бандитов. А в 2024-2025 году будем заниматься внутренними вопросами.- Тогда давайте подробнее поговорим о потенциале Украины. Запад утверждает, что ей для победы над Россией нужно набрать в армию 3 млн человек. Сами украинские военные говорят, что только для восполнения потерь им надо набирать 15 тысяч человек в месяц. Насколько им это удастся?- Разговоры про 3 миллиона – это большая глупость. У них нет инфраструктуры и материально-экономических запасов даже для краткосрочного содержания такого личного состава. Украина говорит об этом, намекая, что Запад даст им огромное количество денег и построит все необходимое. Но даже это у них не получится.Уж извините за интимную подробность, но такая толпа должна где-то спать и справлять естественные надобности. Как они собираются утилизировать эти 1,5-2 килограмма искусственных надобностей от одного человека в местах искусственной концентрации? Для этого только города предназначены. Рота из 100 человек загрязнит всю округу, сколько ям ни копай.А еда? А вода? А обмундирование? А где они будут жить зимой? В палатках, в городках? А где они будут брать тепловую и электроэнергию для обогрева? Россия – огромная страна, которой досталась в наследство от СССР огромная войсковая инфраструктура. Но даже у нас есть проблемы с действующими воинскими частями, где служат призывники и контрактники.- Сколько же они максимально могут призвать?- До 500 тысяч они собрать могут. И это будут не боеспособные части. Их прямо будут бросать в мясные штурмы. Это не фигура речи. У них же следующая тактика: если они видят наши минные поля, то в каком-то месте они направляют вперед людей, чтобы потом по их трупам подойти к нашим позициям. Под Работино у них это получилось. Они продвинулись на 1,5 километра вглубь наших позиций. Но сам поселок сейчас в серой зоне.Украина будет грести всех и наберет в армию от 500 до 700 тысяч человек. Чем она их будет вооружать? Их расчет только на то, чтобы спровоцировать Запад на очередные поставки.Да, им обещают германские ракеты Taurus. Это неприятная штука. Она близка по характеристикам к британо-французской StormShadow. С одной стороны, это хорошо. Это означает, что британские ракеты закончились. Киев их экономит. Но не надо заниматься шапкозакидательством. ВСУ могут резко снизить интенсивность ударов, но сделать их более эффективными, как это было в случае с атакой на Севастополь.Противник будет применять нашу тактику, когда мы посылаем большой рой отвлекающих целей, под прикрытием которых летят наши реальные планирующие бомбы или ракеты.Повторюсь, Tarurs - это очень неприятная вещь.- Я бы добавил, что этим 500 тысяч человек можно дать автоматы и запереть в городах.- Так и будет.Украина понимает, что характер боевых действий скоро изменится. У нее не останется техники и личного состава для навалов как во время атак в Запорожской области и контратак под Купянском. Силы у нее ослабнут. И тогда ей придется отвечать на наши наступательные действия. А это можно сделать только в городах.Там будет работать тероборона. Она будет устраивать засады и использовать противотанковые средства. Но у нас прямых штурмов городов не будет. Мы попытаемся блокировать их, оставлять небольшой коридор для выхода и оттеснять на западную Украину.Я уже говорил, что мы включили мясорубку. Мы используем дистанционные средства поражения вроде артиллерии, ракет и авиации. Это бесчеловечно. Но с точки зрения нашего выживания – это необходимо.- Сколько может продлится СВО при таком же темпе?- Трудно сказать.Например, я не ожидал, что Шойгу сегодня сделает именно такое заявление про технику. Он сказал, что этот вопрос мы будем решать именно так. Это успешная тактика, которая позволит нам в назначенные сроки перейти к иным действиям и достичь поставленных целей.По косвенным признакам, потери ВСУ составляют 400 тысяч. Это правда. И примерно столько же погибнет еще. Тогда у них не будет возможностей вести реальные боевые действия. Начнется либо партизанщина, либо массовый исход на Запад.Хотелось бы, чтобы все было быстрее. Но лучше подольше, зато потерь с нашей стороны будет меньше.

https://ukraina.ru/20230906/1049164148.html

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https://ukraina.ru/20230910/1049298657.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, мобилизация, сергей шойгу, нато, военная техника, сша, европа, украина