https://ukraina.ru/20230913/1049386016.html

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров о том, кто готовит диверсии и убийства на территории России

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров о том, кто готовит диверсии и убийства на территории России - 13.09.2023 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров о том, кто готовит диверсии и убийства на территории России

Самый главный экзистенциальный враг России – это англосаксонский мир, конкретно элиты Великобритании. Вполне вероятно, что элиты США по-прежнему кулуарно управляются старой британской знатью, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "UkrLeaks" Василий Прозоров.

2023-09-13T16:03

2023-09-13T16:03

2023-09-13T16:03

интервью

василий прозоров

сбу

контрразведка

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- Василий Николаевич, хотелось бы начать с комментария по поводу заявлений директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Интересует такая тема, как регулярные консультации между СВР и ЦРУ. Другой момент, насколько "англичанка", про которую говорил Нарышкин, имея в виду Англию, ведома США, насколько она действует сама, и соответственно, спецслужбы Англии? И какие новые нормы взаимодействия, мировые контуры безопасности после СВО будут сформированы, о которых говорил, опять же, директор СВР? Особенно с учетом того, что еще один театр обострения у нас появляется после заявления Америки о ГУАМ, о размещении на острове своих систем.– Мое мнение, что контакты между разведслужбами СВР и ЦРУ - они нужны, вплоть до того, что это просто дополнительный канал связи, резервный канал связи между высшим руководством двух сверхдержав, которые могут уничтожить весь мир.Если помните историю, как раз во время Карибского кризиса именно неформальные контакты ЦРУ и КГБ во многом поспособствовали тому, что кризис разрешился мирно.Поэтому я за такие контакты. Другое дело, что в этих контактах должен быть паритет, и одна страна не должна, конечно, довлеть над другой. Это должны быть контакты не соперников, но равноправных участников. Только на уровне обмена какими-нибудь тревожными посылками, месседжами, как принято сейчас говорить.Поэтому в принципе, я знаю, что такие контакты всегда были, я думаю, они есть и будут. Я достаточно положительно отношусь к этому.Что касается заявления господина Нарышкина по поводу того, что "англичанка гадит" – двумя руками поддерживаю. Я вообще считаю, что самый главный наш экзистенциальный враг – это именно англосаксонский мир, и конкретно - Великобритания, ее элиты. Мое личное мнение, что элиты Соединенных Штатов по-прежнему кулуарно управляются старой британской знатью.Именно Британия самый наш главный противник. Такой противник, с которым нельзя договориться. Тут или-или, или они нас, или мы их. По-другому не может быть.С американцами, я думаю, даже можно договориться, но не с британской знатью. Поэтому выражение "англичанка гадит", которое ввел, если не ошибаюсь, Александр Васильевич Суворов – оно было, есть и, к сожалению, будет, пока не случится какой-то глобальной катастрофы.Я считаю, что именно британцы стоят во многом даже за эскалацией боевых действий в ходе СВО. Вспомните, сколько раз было такое, что вроде бы стороны начинают какие-то мирные переговоры, и тут приезжает премьер-министр Великобритании, потом министр обороны делает какие-то заявления, и все опять скатывается в массированные боевые действия.Поэтому сами англичане не стесняются говорить, их элиты. Они заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался как можно больше. Для них это выгодно - руками украинцев нанести какой-то ущерб России. Они от этого получают сплошной профит.– Еще про новые контуры безопасности после СВО. Особо интересно с учетом обострения в Индо-Тихоокеанском регионе?– Тут вообще такой простор для фантазии, чем это все закончится. Если, конечно, будут какие-то контуры строить, вообще (будет такая – Ред.) возможность. Если мы не скатимся в глобальный, как принято сейчас говорить, жесткий замес, в Третью Мировую войну.Но, я думаю, что, конечно, Запад будет уступать свои позиции, уступать глобальному Югу, глобальному Востоку. Потому что Китай - это сила, с этим нельзя спорить, Индия - это сила. Я думаю, они будут брать доминирующее положение, отнимать его у англосаксонского мира в Тихоокеанском регионе, в регионе Индийского океана.Опять же, борьба за Африку, она сейчас уже развернулась нешуточная, и непонятно, чем это все закончится. То, что Китай активно проникает в Африку, то, что Россия возвращается в Африку – это тоже факт. Думаю, не далек тот час, когда это же противостояние затронет и Латинскую Америку, традиционную вотчину Соединенных Штатов.Я помню, что такие попытки были. Венесуэла - это самый яркий пример, но были же попытки и Никарагуа, и с Мексикой не все так однозначно.Поэтому я думаю, нас ждет впереди… Как говорил Эрнест Хемингуэй: "Нас ждет впереди сто лет необъявленных войн, и мы подписали контракт на весь срок". Так что впереди мира не будет.– Говоря о мире, довольно интересное заявление в The Economist сделал экс-глава СБУ Наливайченко - о том, что в составе СБУ с 2015 года действует подразделение, которое занимается, по сути, политическими убийствами, что это подразделение действует до сих пор и стоит за рядом громких убийств, в том числе, на российских территориях, в новых российских регионах. Насколько вообще известно было о подобных подразделениях, насколько вы знакомы с деятельностью подобных подразделений, насколько они составляют серьезную угрозу?– Я неоднократно рассказывал о деятельности этого подразделения. Это пятое управление департамента контрразведки СБУ, так называемое АКРМ – активных контрразведывательных мероприятий. Создано оно было действительно в 2015 году, весной - по решению Комитета при президенте Украины. Туда набирались оперативные сотрудники из всех подразделений СБУ, которые обладали достаточно серьезным опытом агентурно-оперативной работы, и готовы были проходить подготовку и обучение и плане именно оперативно-боевой работы.Я хорошо знаю некоторых людей из этого подразделения, я сталкивался с их руководством, и с эпизодами, в которых они принимали участие.Три отдела было. Один по Донецкой, второй по Луганской области, и третий отдел, скажем так, замыкался непосредственно на руководство департамента контрразведки, он работал Крым-Россия, ну и вообще - там какие-то целевые вещи. Про него я мало что знаю.Вот те, которые были территориальные, два отдела, первый и второй – они вербовали агентуру на территории республик, конкретно не для сбора информации, а для проведения громких акций – диверсии, убийства, террор. И готовили они эту агентуру именно таким образом.Я рассказывал уже, в июне 2017 года я был в крайней своей ротации в АТО еще, я был на должности замкомандующего АТО по вопросам сил и средств СБУ. И 26 июня 2017 года произошло ЧП в Константиновке, это достаточно далеко было тогда от фронта. Прошло сообщение, тревога – подорвали машину с тремя офицерами СБУ. Полковник Юрий Возный погиб на месте, и два старших лейтенанта, я уж не помню их фамилии, они получили серьезные ранения. Глаз у одного выбит был, ребра сломаны, осколочные ранения – все серьезно.Для их эвакуации в Днепропетровск вертолет специальный вызвали. Но возник вопрос, как они могли подорваться на кладбище города Константиновка, в уютном, укромном месте? И сразу полицейские, которые прибыли на место, сказали, что взрыв был снаружи автомобиля, а не под ним или внутри. А потом оказалось, что эвакуировать надо не двух раненых, а трех. Третий раненый оказался дважды судимый житель Донецка, 1975 года рождения, уже не помню точно.Оказалось, что это были офицеры Пятого управления департамента контрразведки, и это был их агент, которого они обучали работать с самодельными взрывными устройствами. Но при работе произошла ошибка, и они подорвались на своем же заряде. Я уже сказал, что один офицер - старшей группы - погиб, два офицера были ранены. И агент их тоже был ранен, ему вообще оторвало руку.Вот это такой простой, яркий пример, чему я сам был свидетелем, потому что я их эвакуировал в Краматорск на аэродром, откуда их вертолетом в Днепропетровск отправили. Вот это ярко показывает, как они работали, что они делали.Они стоят за массой ликвидаций на территории ДНР-ЛНР самых известных полевых командиров, общественных деятелей. Это и Захарченко, и Моторола (Арсен Павлов – Ред.), и Гиви (Михаил Толстых – Ред.). Это и Олег Анащенко в ЛНР, начальник управления Народной милиции.Подготовку их (офицеров и агентов Пятого управления – Ред.) вели офицеры Сил специального назначения США и Великобритании. Причем вели подготовку их как на полигоне Конча-Заспа, это полигон "Альфы" СБУшной, они там по паре месяцев жили, сотрудники Пятого управления ТКР, вместе с американскими инструкторами и инструкторами из "Альфы", так и некоторых особо перспективных направляли на курсы подготовки в Форт Брэгг, это школа специальных методов войны в Северной Каролине, США, так называемая "Школа зеленых беретов".Направляли некоторых в город Херефорд, в Великобритании, в штаб 22 полка САС (SAS – Особая воздушная служба). Это элита британской армии и самый известное в мире диверсионное подразделение. Сотрудники, те, кто хорошо знал английский язык и были действительно перспективными – они проходили подготовку и там, на территории тех стран.Но основная масса, конечно, тренировалась на территории Украины, в Конча-Заспе и на полигонах ССО (Силы специальных операций – Ред.) Вооруженных сил. Потому что Пятое управление ДКР СБУ очень тесно контачило и контачит с ССО армии украинской, вплоть до того, что они проводили совместные операции. Пятое управление ДКР СБУ предоставляло агентурную информацию, обеспечивало оперативные какие-то проникновения, подходы к объекту, а саму диверсию проводили офицеры-диверсанты ССО Вооруженных сил Украины.Что еще из примечательного - именно в Пятом управлении ДКР с 2015 года работал Александр Поклад, который стал в дальнейшем начальником Пятого управления, потом он стал начальником Департамента контрразведки, и вот недавно его повысили, он зампредседателя СБУ. Человек этот вообще не контрразведчик, не оперативник СБУ, это бывший мент, бывший сотрудник милиции, УБОПа милицейского, который именно заточен на проведение грязных активных мероприятий.Это не классическая работа контрразведки – это теракты, диверсии, акции прямого действия, которые создают громкие инфоповоды. Поэтому я думаю, что усилия СБУ и конкретно Департамента контрразведки, будут именно в таком ключе больше продолжаться. Но надо признать, что, говоря об их профессионализме, мы можем судить по тому, что они сделали.Провалы у них, конечно, есть, и много групп их было ликвидировано на территории ДНР и ЛНР, но их результаты тоже говорят сами за себя.– Вы рассказывали про Константиновку, про этот случай. Так как вы пересекались с представителями Первого и Второго отделов, которые работали по ДНР и ЛНР, то - как они сами оценивали свою деятельность, ведь, по сути, это не контртерроризм, а непосредственно террористическая деятельность?– Ну нет, у них была очень простое идеологическое, психологическое оправдание, что ДНР-ЛНР - это террористы, что руководители этих республик - это руководители террористических организаций. Поэтому их уничтожение - это благое дело.Когда речь заходила про объекты гражданской инфраструктуры – ЛЭП, мосты, трубопроводы – все это объяснялось просто тем, что это подрыв экономического существования террористических организаций, вот и все.– Раз уж вы упомянули Константиновку чуть раньше, перейду к другой теме. Как раз трагедия в Константиновке произошла, по последним данным, семнадцать погибших, именно во время визита Блинкена на Украину. Такое вот "забавное" совпадение. В целом визит Блинкена вызывает много вопросов. Приехал, поел в "Макдональдсе", поучаствовал в таком страшном кровавом представлении, и озвучил довольно условный, небольшой пакет помощи Украине очередной, намного меньше, чем предыдущий. Зачем вообще приезжал Блинкен, и что не так со всей этой ситуации в Константиновке?– Я убежден, что это украинская ракета, на это все указывает, даже независимые эксперты. Даже (немецкий журналист – Ред.) Джулиан Рёпке, которого трудно упрекнуть в симпатиях к России – и тот признал, что это была ракета, выпущенная с украинской стороны.Меня единственно, что настораживает, что очень вовремя это произошло, прямо во время визита Блинкена. Таких совпадений, согласитесь, не бывает. Хотя, конечно, в жизни все можно предположить, все бывает, но очень уж как-то это вовремя случилась.А что касается самого визита Блинкена, я хочу вам напомнить, что буквально неделю назад, до его визита, в Америку съехались все представители вот этой новой ветки антикоррупционных органов Украины. Это и НАБУ, это и Специальная антикоррупционная прокуратура, и Высший антикоррупционный суд. Те приехали в США, официально обмен опытом, отчеты какие-то дать своим кураторам, заключить договоры о совместной работе с ФБР и Минюстом США.Я помню прекрасно ситуацию, которая была в 2017 году, когда Порошенко решил взять под контроль эту независимую от киевских властей вертикаль антикоррупционных органов. Тогда - если помните, Юрий Луценко, в то время он был генпрокурор, они тогда очень активно взялись за борьбу с НАБУ. Были задержаны несколько детективов НАБУ, которые в миграционной службе Украины прослушку устанавливали, их задержала "Альфа" СБУ на конспиративной квартире.Разразился огромный скандал, НАБУ обвиняли в незаконном ввозе спецустройств для снятия информации и разглашении гостайны. В Верховной Раде было даже выдвинуто предложение объявить о недоверии руководству НАБУ. Но на следующий день посол США вызвала к себе и Порошенко, и лидеров всех парламентских фракций – Яценюка, Авакова – и строго-настрого запретила действовать против этой вертикали власти, которую выстроили США.Вот и сейчас, мне кажется, визит Блинкена надо увязывать с визитом руководства этих вот антикоррупционных органов в США. Потому что слухи о том, будут или не будут выборы на Украине – они очень сильны. Наверное, американская сторона будет склоняться к тому, что выборы надо проводить.В этой связи нужно показать киевскому истеблишменту, Зеленскому, что они плотно сидят на крючке, что за ними следит вся вертикаль антикоррупционных органов – НАБУ, САП, Антикоррупционный суд, что - не вздумайте проявлять своеволие какое-то, не вздумайте отступать от "генеральной линии партии".Я думаю, в США пришли к какому-то мнению, выдвинули какие-то свои идеи, и Блинкен привез их озвучивать. Мое мнение такое, что он приехал озвучить решение кураторов Украины из Вашингтона. Ну, а чтобы подсластить пилюльку – мы (США – ред.) дадим вам (киевскому режиму – Ред.) еще какую-то военную помощь.Вы обратили внимание, что военная помощь, которую озвучил Блинкен – это самая маленькая за все время, что Америка снабжает Украину в период СВО. Это действительно - слезы, можно сказать. Поэтому я думаю, что где-то так.– Недавно выступал представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, он сказал, что с 1 октября женщины-медики и фармацевты в обязательном порядке должны будут встать на военный учет, а для женщин других профессий постановка пока что добровольная, сделал акцент на этом. Соответственно, это дает запрет на выезд за границу. Вопрос - возможен ли окончательно такой израильский вариант с тотальной мобилизацией женщин? И как к подобному отнесется общество?– Я думаю, что вариант с тотальной мобилизацией пока невозможен. Опять же – "пока". У меня двойственное отношение к этому всему. С одной стороны, мы видим заявления официальных лиц, видим действия киевских властей, которые свидетельствуют о том, что ужесточается мобилизационная политика. То, что будут призывать больных, хромых, сумасшедших и т.д. – это не выдумка, не пропаганда, это Киев озвучивает.Призыв официальный женщин-медиков и фармацевтов – и это Киев озвучивает. И, с этой точки зрения, можно предположить, что у них все очень плохо, что у них заканчивается мобилизационный потенциал, и вот они уже идут на крайние меры.С другой стороны, мне прекрасно известно, что в Киеве по улицам ходит масса мужчин призывного возраста. Видео из Одессы, как там празднуют, как там "Ибица" работает, ночные клубы, там полно мужчин призывного возраста. Поэтому такой диссонанс получается. С одной стороны их действия показывают, что у них все плохо с призывниками. С другой стороны - видео и объективная информация говорит о том, что еще полно народа.Я думаю, а не хитрый ли это план какой-то? Может быть, они хотят нашему военному руководству подкинуть дезу, что все у них плохо, они вот-вот рухнут. Может быть, это хитрая игра на предмет того, чтобы готовить свое общество и общество на Западе - мол, мы сделали все, что могли, но все равно не смогли победить, поэтому не ругайте нас, но мы будем сдаваться.Может быть, как-то так? Трудно сейчас о чем-то судить, но - да, мы видим, что Киев выдвигает какие-то жуткие требования к своему населению, грозится выгрести всех метелкой, но, в то же время, полно еще народа, который может пойти на фронт.Что касается того, как воспримет это общество. Уже сейчас реально… Есть два таких информационных посыла, что наступление все-таки захлебнулось, не принесло никаких плодов, а второе - вот эти действия Киева, что будем призывать всех подряд – это приводит к тому, что жуткая депрессия среди украинского населения.Если в начале лета можно было реально, заходя на украинские чаты, сайты, в какой-то чат-бот, видеть там только переможные (победные – Ред.) настроения, что вот-вот, сейчас мы к Азовскому морю выйдем и будем в Крыму, то теперь все очень грустно и печально. И это тоже объективная картина.Не знаю, если они еще объявят, что всех женщин будут призывать, то, конечно, вооруженного противостояния не будет, но психическое состояние общества рухнет вообще куда-то ниже плинтуса.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, василий прозоров, сбу, контрразведка, всу, диверсии, сво, украина, россия, запад, политика