https://ukraina.ru/20230119/1042761072.html

Сотрудник СБУ признал убийство украинского переговорщика Киреева - WSJ

Сотрудник СБУ признал убийство украинского переговорщика Киреева - WSJ - 19.01.2023 Украина.ру

Сотрудник СБУ признал убийство украинского переговорщика Киреева - WSJ

Служба безопасности Украины застрелила финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева из-за подозрений в "шпионаже" в пользу России. Об этом 18 января сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ

2023-01-19T07:51

2023-01-19T07:51

2023-01-19T08:05

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В марте 2022 года депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреева застрелили в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом его сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал газете, что в ночь перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада, который хотел встретиться с переговорщиком.Как отмечает издание, Киреев собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки. По словам представителя его охраны, Киреев сообщил телохранителям, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться.Спустя приблизительно полтора часа агенты военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.Неназванный сотрудник СБУ заявил газете, что служба "застрелила Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы", не приведя подробностей и доказательств. Отмечается, что Киреева похоронили с военными почестями.При этом, как утверждает издание, 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал Буданову информацию о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром. Сообщается, что за пять дней до этого финансист отменил поездку во французские Альпы и остался на Украине."Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят", - сказал газете Буданов, заявив, что финансист якобы "передал информацию, полученную через свои контакты в России".

https://ukraina.ru/20220307/1033461417.html

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украина, переговоры, делегация, сбу, новости, убийство