"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев - 13.09.2023 Украина.ру
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"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев
"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев - 13.09.2023 Украина.ру
"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев
Латвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью ведущей украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук*. Во время беседы артистка заявила, то россияне отсталые, а артисты из РФ "притворяются ради денег"
2023-09-13T14:49
2023-09-13T14:49
новости
вайкуле
сталин
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При этом, добавила она, российские артисты притворяются патриотами, а на самом деле им якобы "просто важны деньги"."И то верно, Сталина на нее нет", "Сталин бы оценил эти слова... лет в 20 работ в Сибири", "А ей больше совсем не о чем говорить? Видимо, очень волнуем ее "развитый" ум", - отреагировали пользователи.Лайма Вайкуле активно пропагандирует антироссийские взгляды. В частности, она призывала преклоняться перед талантом актрисы Лии Ахеджаковой, которая высказывалась в поддержку Украины.Позже в интервью журналистке Ксении Собчак Вайкуле сказала, что новым президентом России может стать бежавший из страны шоумен Максим Галкин**.А потом и вовсе заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут ни художественной, ни моральной ценности, а Россия якобы неправомерно "приватизировала" День Победы и русский язык, которые, по ее мнению, принадлежат всему миру.Телеведущая Наталья Мосейчук уже много лет "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира.Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России, а также российскими пилотами.В результате в конце прошлого года Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. А летом 2023-го российское МВД объявило ведущую в розыск.*-Находится в розыске МВД РФ, признана террористом.**-Иноагент.
https://ukraina.ru/20230905/1049186848.html
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"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев

14:49 13.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФестиваль "Песня года - 2019" в Санкт-Петербурге
Фестиваль Песня года - 2019 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Латвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью ведущей украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук*. Во время беседы артистка заявила, то россияне отсталые, а артисты из РФ "притворяются ради денег"
"Россияне, по моему мнению, не смогли стать современными. Мы знаем все, что происходит во всем мире. Мы идем в ногу со временем, а Россия - нет. Она не то что остановилась, их отбросило на 100 лет назад. Они снова арестовывают ученых, цвет нации. Опять делают то же, что и Сталин", - заявила Вайкуле.
При этом, добавила она, российские артисты притворяются патриотами, а на самом деле им якобы "просто важны деньги".
"И то верно, Сталина на нее нет", "Сталин бы оценил эти слова... лет в 20 работ в Сибири", "А ей больше совсем не о чем говорить? Видимо, очень волнуем ее "развитый" ум", - отреагировали пользователи.
Лайма Вайкуле активно пропагандирует антироссийские взгляды. В частности, она призывала преклоняться перед талантом актрисы Лии Ахеджаковой, которая высказывалась в поддержку Украины.
Позже в интервью журналистке Ксении Собчак Вайкуле сказала, что новым президентом России может стать бежавший из страны шоумен Максим Галкин**.
А потом и вовсе заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут ни художественной, ни моральной ценности, а Россия якобы неправомерно "приватизировала" День Победы и русский язык, которые, по ее мнению, принадлежат всему миру.
Вайкуле
5 сентября, 16:54
Русофобка Вайкуле заявила, что русские должны жить в страхеРусские должны жить в страхе, потому что рано или поздно война якобы доберется до их домов. Такое заявление в интервью украинским журналистам сделала на днях Латвийская певица Лайма Вайкуле
Телеведущая Наталья Мосейчук уже много лет "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира.
Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России, а также российскими пилотами.
В результате в конце прошлого года Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. А летом 2023-го российское МВД объявило ведущую в розыск.
11:13
"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в ЮрмалеРусофобка, ведущая украинского телеканала "1+1" Наталья Мосейчук**, объявленная в розыск МВД РФ, заявила, что встретила в Юрмале Аллу Пугачеву и Максима Галкина и даже попросила их об интервью. О том, что было дальше журналистка рассказала 12 сентября в своем YouTube-канале
*-Находится в розыске МВД РФ, признана террористом.
**-Иноагент.
 
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