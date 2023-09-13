https://ukraina.ru/20230913/1049385542.html

"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев

"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев - 13.09.2023 Украина.ру

"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоев

Латвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью ведущей украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук*. Во время беседы артистка заявила, то россияне отсталые, а артисты из РФ "притворяются ради денег"

2023-09-13T14:49

2023-09-13T14:49

2023-09-13T14:49

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При этом, добавила она, российские артисты притворяются патриотами, а на самом деле им якобы "просто важны деньги"."И то верно, Сталина на нее нет", "Сталин бы оценил эти слова... лет в 20 работ в Сибири", "А ей больше совсем не о чем говорить? Видимо, очень волнуем ее "развитый" ум", - отреагировали пользователи.Лайма Вайкуле активно пропагандирует антироссийские взгляды. В частности, она призывала преклоняться перед талантом актрисы Лии Ахеджаковой, которая высказывалась в поддержку Украины.Позже в интервью журналистке Ксении Собчак Вайкуле сказала, что новым президентом России может стать бежавший из страны шоумен Максим Галкин**.А потом и вовсе заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут ни художественной, ни моральной ценности, а Россия якобы неправомерно "приватизировала" День Победы и русский язык, которые, по ее мнению, принадлежат всему миру.Телеведущая Наталья Мосейчук уже много лет "славится" антирусскими высказываниями и призывами к уничтожению граждан РФ, а также всего русского мира.Во время одесских событий 2 мая 2014 года ведущая рукоплескала сжигавшим людей нацистам, а весной прошлого года в прямом эфире призывала к расправам над женщинами из России, а также российскими пилотами.В результате в конце прошлого года Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. А летом 2023-го российское МВД объявило ведущую в розыск.*-Находится в розыске МВД РФ, признана террористом.**-Иноагент.

https://ukraina.ru/20230905/1049186848.html

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новости, вайкуле, сталин, россияне