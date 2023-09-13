Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста
Суд приговорил жителя Канска на востоке Красноярского края к семи годам колонии особого режима за призывы к подрыву Крымского моста. Об этом 13 сентября сообщает региональный главк Федеральной службы безопасности (ФСБ)
Преступник в социальной сети призывал к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста".
После начала спецоперации на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Так, в октябре 2022 года на нем взорвался грузовик, а затем загорелось семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров железнодорожного состава. В результате взрыва погибли пять человек. Также частично обрушились два пролета автомобильной части моста.
В ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел новый взрыв. Сооружение тогда атаковали два украинских надводных беспилотника-камиказде. В результате взрыва погибли два человека, которые ехали по мосту в момент атаки. Один пролет автомобильной части моста сдвинулся с места и деформировался, но опоры моста сохранились целыми.
В ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел новый взрыв. Сооружение тогда атаковали два украинских надводных беспилотника-камиказде. В результате взрыва погибли два человека, которые ехали по мосту в момент атаки. Один пролет автомобильной части моста сдвинулся с места и деформировался, но опоры моста сохранились целыми.
11:47"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом". Таким мнением поделилась 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова