Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста - 13.09.2023 Украина.ру
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Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста
Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста - 13.09.2023 Украина.ру
Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста
Суд приговорил жителя Канска на востоке Красноярского края к семи годам колонии особого режима за призывы к подрыву Крымского моста. Об этом 13 сентября сообщает региональный главк Федеральной службы безопасности (ФСБ)
2023-09-13T13:19
2023-09-13T13:19
крымский мост
новости
сибирь
колония
суд
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Преступник в социальной сети призывал к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста".После начала спецоперации на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Так, в октябре 2022 года на нем взорвался грузовик, а затем загорелось семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров железнодорожного состава. В результате взрыва погибли пять человек. Также частично обрушились два пролета автомобильной части моста.В ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел новый взрыв. Сооружение тогда атаковали два украинских надводных беспилотника-камиказде. В результате взрыва погибли два человека, которые ехали по мосту в момент атаки. Один пролет автомобильной части моста сдвинулся с места и деформировался, но опоры моста сохранились целыми.
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крымский мост, новости, сибирь, колония, суд
Крымский мост, Новости, Сибирь, колония, Суд

Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста

13:19 13.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ Керчи освятили Крымский мост
В Керчи освятили Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Суд приговорил жителя Канска на востоке Красноярского края к семи годам колонии особого режима за призывы к подрыву Крымского моста. Об этом 13 сентября сообщает региональный главк Федеральной службы безопасности (ФСБ)
Преступник в социальной сети призывал к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста".
После начала спецоперации на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Так, в октябре 2022 года на нем взорвался грузовик, а затем загорелось семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров железнодорожного состава. В результате взрыва погибли пять человек. Также частично обрушились два пролета автомобильной части моста.

В ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел новый взрыв. Сооружение тогда атаковали два украинских надводных беспилотника-камиказде. В результате взрыва погибли два человека, которые ехали по мосту в момент атаки. Один пролет автомобильной части моста сдвинулся с места и деформировался, но опоры моста сохранились целыми.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
11:47
"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом". Таким мнением поделилась 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
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