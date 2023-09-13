https://ukraina.ru/20230913/1049376430.html

МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае

МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае - 13.09.2023 Украина.ру

МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае

В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге

2023-09-13T11:17

2023-09-13T11:17

2023-09-13T11:17

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Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".Подоляк прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир". Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы. "Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.

https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html

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новости, кнр (китай), мид кнр, украина, михаил подоляк, индия, зарубежье