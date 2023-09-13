https://ukraina.ru/20230913/1049376430.html
МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае - 13.09.2023 Украина.ру
МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
2023-09-13T11:17
2023-09-13T11:17
2023-09-13T11:17
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Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".Подоляк прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир". Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы. "Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.
https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кнр (китай), мид кнр, украина, михаил подоляк, индия, зарубежье
Новости, КНР (Китай), МИД КНР, Украина, Михаил Подоляк, Индия, Зарубежье
МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно", - сказала Мао Нин.
Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".
Подоляк прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир".
Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы.
"Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.