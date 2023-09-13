МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае - 13.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230913/1049376430.html
МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае - 13.09.2023 Украина.ру
МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
2023-09-13T11:17
2023-09-13T11:17
новости
кнр (китай)
мид кнр
украина
михаил подоляк
индия
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045689378_0:28:997:588_1920x0_80_0_0_fcec83dbccea42d3e53ec69033ab1779.jpg
Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".Подоляк прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир". Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы. "Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.
https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045689378_88:0:907:614_1920x0_80_0_0_7d0145b84253abe97c5be3c7066e15ed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кнр (китай), мид кнр, украина, михаил подоляк, индия, зарубежье
Новости, КНР (Китай), МИД КНР, Украина, Михаил Подоляк, Индия, Зарубежье

МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае

11:17 13.09.2023
 
© YouTubeМао Нин МИД Китая
Мао Нин МИД Китая - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© YouTube
Читать в
В МИД КНР потребовали разъяснений от советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и посоветовали тщательно проанализировать позицию Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно", - сказала Мао Нин.
Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".
Подоляк прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир".
Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы.
"Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Вчера, 13:52
"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и ИндииИндия и Китай "не анализируют последствия своих действий" и "зарабатывают на войне", заявил 12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
 
НовостиКНР (Китай)МИД КНРУкраинаМихаил ПодолякИндияЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
11:43МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
11:41Во Львовской области установили памятник томосу
11:17МИД КНР ждет разъяснений по поводу оскорбительных заявлений Подоляка о Китае
11:13"Совать микрофон в лицо": украинская ведущая поймала Пугачеву и Галкина* в Юрмале
11:05Год в России: что изменилось и почему наши не уехали из Херсона – министр информполитики Брыков. Видео
10:58Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти
10:37Владимир Ераносян о том, как ВСУ экологической катастрофой подготовили себе направление главного удара
10:35Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
10:24Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами
10:17Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
10:11Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации
10:06Именно СССР первым признал независимость КНДР - Путин
09:58"Помним о прошлом – думаем о будущем". Антифашистский форум призывает к победе над неонацизмом
09:56"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын
09:54Украинские военные попались на отмывании денег при ремонте техники для ВСУ
09:50Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
09:41В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор
09:35"Жажда мести": Константинов объяснил, зачем ВСУ атаковали Севастополь
09:28ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе – Минобороны РФ
Лента новостейМолния