https://ukraina.ru/20230913/1049375432.html

Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык

Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык - 13.09.2023 Украина.ру

Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык

Украинский телеграм-канал "Укропский фреш" 13 сентября опубликовал видеозапись приезжей женщины, которая разочаровалась в жителях Одессы

2023-09-13T10:35

2023-09-13T10:35

2023-09-13T10:35

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В ролике украинка сравнивает Одессу с Киевом: по ее словам, в столице люди, даже говоря друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят все и со всеми.Она пожаловалась, что продавец в киоске не перешел на украинский, когда она совершала покупку. Также, по ее словам, на пляжах все компании общаются на русском языке.Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990 годов. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.

https://ukraina.ru/20230907/1049230595.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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