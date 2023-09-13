Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык - 13.09.2023 Украина.ру
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Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык - 13.09.2023 Украина.ру
Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
Украинский телеграм-канал "Укропский фреш" 13 сентября опубликовал видеозапись приезжей женщины, которая разочаровалась в жителях Одессы
2023-09-13T10:35
2023-09-13T10:35
украина
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новости
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В ролике украинка сравнивает Одессу с Киевом: по ее словам, в столице люди, даже говоря друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят все и со всеми.Она пожаловалась, что продавец в киоске не перешел на украинский, когда она совершала покупку. Также, по ее словам, на пляжах все компании общаются на русском языке.Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990 годов. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.
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украина, одесса, украинский язык, русский язык, новости
Украина, Одесса, украинский язык, Русский язык, Новости

Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык

10:35 13.09.2023
 
© politeka.netУкраинский язык
Украинский язык
© politeka.net
Читать в
Украинский телеграм-канал "Укропский фреш" 13 сентября опубликовал видеозапись приезжей женщины, которая разочаровалась в жителях Одессы
В ролике украинка сравнивает Одессу с Киевом: по ее словам, в столице люди, даже говоря друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят все и со всеми.
Она пожаловалась, что продавец в киоске не перешел на украинский, когда она совершала покупку. Также, по ее словам, на пляжах все компании общаются на русском языке.
Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990 годов. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.
Гимназия №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 11:39
Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школахПреподавание русского языка в школах и уж тем более ведение отдельных предметов на нем - противоречит интересам Украины и украинского народа. Такое заявление 6 сентября в эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" сделал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой
 
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