https://ukraina.ru/20230913/1049375432.html
Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык - 13.09.2023 Украина.ру
Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
Украинский телеграм-канал "Укропский фреш" 13 сентября опубликовал видеозапись приезжей женщины, которая разочаровалась в жителях Одессы
2023-09-13T10:35
2023-09-13T10:35
2023-09-13T10:35
украина
одесса
украинский язык
русский язык
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_33:0:747:401_1920x0_80_0_0_f1a0649eba2dde426f73e9cea638a893.jpg
В ролике украинка сравнивает Одессу с Киевом: по ее словам, в столице люди, даже говоря друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят все и со всеми.Она пожаловалась, что продавец в киоске не перешел на украинский, когда она совершала покупку. Также, по ее словам, на пляжах все компании общаются на русском языке.Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990 годов. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.
https://ukraina.ru/20230907/1049230595.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_128:0:668:405_1920x0_80_0_0_af6453c33e7477933c97bdbb3dd5fee6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, одесса, украинский язык, русский язык, новости
Украина, Одесса, украинский язык, Русский язык, Новости
Жители Одессы не хотят переходить на украинский язык
Украинский телеграм-канал "Укропский фреш" 13 сентября опубликовал видеозапись приезжей женщины, которая разочаровалась в жителях Одессы
В ролике украинка сравнивает Одессу с Киевом: по ее словам, в столице люди, даже говоря друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят все и со всеми.
Она пожаловалась, что продавец в киоске не перешел на украинский, когда она совершала покупку. Также, по ее словам, на пляжах все компании общаются на русском языке.
Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990 годов. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.