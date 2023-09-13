https://ukraina.ru/20230913/1049373509.html
"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын
"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын - 13.09.2023 Украина.ру
"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын
КНДР всегда поддерживала и продолжает поддерживать все решения президента России Владимира Путина и правительства России, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-13T09:56
2023-09-13T09:56
2023-09-13T10:07
новости
кндр
россия
владимир путин
ким чен ын
встреча
визит
империализм
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Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Также на встрече лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень. Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
https://ukraina.ru/20230912/1049367107.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, кндр, россия, владимир путин, ким чен ын, встреча, визит, империализм
Новости, КНДР, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, встреча, визит, империализм
"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын
09:56 13.09.2023 (обновлено: 10:07 13.09.2023)
КНДР всегда поддерживала и продолжает поддерживать все решения президента России Владимира Путина и правительства России, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости