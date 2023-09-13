https://ukraina.ru/20230913/1049373509.html

"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын

"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын - 13.09.2023 Украина.ру

"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен Ын

КНДР всегда поддерживала и продолжает поддерживать все решения президента России Владимира Путина и правительства России, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-13T09:56

2023-09-13T09:56

2023-09-13T10:07

новости

кндр

россия

владимир путин

ким чен ын

встреча

визит

империализм

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Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Также на встрече лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень. Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.

https://ukraina.ru/20230912/1049367107.html

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2023

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новости, кндр, россия, владимир путин, ким чен ын, встреча, визит, империализм