https://ukraina.ru/20230913/1049372883.html

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор - 13.09.2023 Украина.ру

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор

В результате удара ВСУ по Севастополю пострадало 24 человека, сообщил 13 сентября губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале

2023-09-13T09:41

2023-09-13T09:41

2023-09-13T09:41

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губернатор

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всу

атака

ракетный удар

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Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет, добавил он. Губернатор призвал доверять информации только из официальных источников и не выкладывать видео о происшествии, чтобы "не помогать врагу".Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

https://ukraina.ru/20230913/1049371572.html

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2023

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новости, россия, крым, севастополь, губернатор, михаил развожаев, всу, атака, ракетный удар