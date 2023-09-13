https://ukraina.ru/20230913/1049372883.html
В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор
В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор - 13.09.2023 Украина.ру
В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор
В результате удара ВСУ по Севастополю пострадало 24 человека, сообщил 13 сентября губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
2023-09-13T09:41
2023-09-13T09:41
2023-09-13T09:41
новости
россия
крым
севастополь
губернатор
михаил развожаев
всу
атака
ракетный удар
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Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет, добавил он. Губернатор призвал доверять информации только из официальных источников и не выкладывать видео о происшествии, чтобы "не помогать врагу".Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
https://ukraina.ru/20230913/1049371572.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, крым, севастополь, губернатор, михаил развожаев, всу, атака, ракетный удар
Новости, Россия, Крым, Севастополь, губернатор, Михаил Развожаев, ВСУ, атака, ракетный удар
В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека – губернатор
В результате удара ВСУ по Севастополю пострадало 24 человека, сообщил 13 сентября губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода[...]В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести", - сообщили Развожаев.
Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет, добавил он.
Губернатор призвал доверять информации только из официальных источников и не выкладывать видео о происшествии, чтобы "не помогать врагу".
Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.