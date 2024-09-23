https://ukraina.ru/20240923/1057608525.html

"Посмотрим кто кого": политолог рассказал, почему Запад уже все поставил Киеву и ждет удобного момента

"Посмотрим кто кого": политолог рассказал, почему Запад уже все поставил Киеву и ждет удобного момента - 23.09.2024 Украина.ру

"Посмотрим кто кого": политолог рассказал, почему Запад уже все поставил Киеву и ждет удобного момента

Украина однозначно будет бить натовскими ракетами вглубь территории РФ. Если уже начался этот цирк "разрешим/не разрешим", то Запад уже все поставил, все разрешил и только ждет удобного момента. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-23T04:00

2024-09-23T04:00

2024-09-23T04:00

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Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом. План предусматривает пять пунктов.1. Нанесение масштабного ракетного удара по значимым объектам в глубине территории РФ (составлен список от 30 до 150 целей).2. Новые санкционные пакеты Запада против России и государств, которые оказывают ей помощь в сфере торговли, производстве и финансах.3. Новые поставки вооружений, бронетехники артиллерии для шести-восьми бригад (на 30-40 тысяч человек).4. Запад должен обеспечить бесполетную зону над западными областями Украины.5. Гарантия безопасности для Украины со стороны НАТО и отдельных стран Запада.Уточняется, что якобы после выполнения этого плана режим Зеленского будет готов к переговорам о заморозке конфликта.По словам политолога, Зеленский может выдвигать много разных требований: бесполетные зоны, полное разоружение российской армии, передача Украине "территорий вплоть до Урала". В этой ситуации все будет зависеть от Запада: готов ли он вступать в конфликт, добавил эксперт.Он отметил, что Украина однозначно будет бить натовскими ракетами вглубь территории РФ. Если сейчас начался этот цирк "разрешим/не разрешим", то Запад уже все поставил, все разрешил и ждет удобного момента, указал волонтер.Заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель на днях заявил примерно следующее: "Все красные линии мы давно перешли, русские нам не ответят, мы будем делать все, что захотим, ядерной войны бояться не надо". То есть Запад будет делать все, что угодно: в том числе наносить удары по территории РФ, отметил эксперт."Это продлится до тех пор, пока мы не нанесем им чувствительные и болезненные удары, которые вынудят их вернуться в состояние временного здравомыслия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова

https://ukraina.ru/20240922/1057555080.html

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новости, запад, россия, украина, алексей кочетков, жозеп боррель, нато, ракеты, ракетный удар, война, красные линии