"Вы что, хотите уничтожить мир?" Эксперт о том, почему нужно созвать конференцию по ядерной безопасности
Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно. Иначе Киев продолжит обстреливать ядерные объекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Для противодействия ядерной угрозы со стороны Украины Россия использует МАГАТЭ. Конечно, нельзя без эмоций смотреть на их заявления о том, что "кто-то обстреливает Курскую и Запорожскую АЭС" или "обеим сторонам надо прекратить обстрелы", но это хоть что-то, рассказал эксперт.
Больше в данной ситуации удивляет то, почему дружественные для России страны занимают вялую позицию в этом вопросе, отметил политолог.
"Все кричат: "Надо провести конференцию по Украине". Да не конференцию по Украине надо проводить, а конференцию по международной ядерной безопасности. Пусть у представителей киевского режима прямо спросят: "Вы что, хотите мир уничтожить?" — указал он.
По мнению эксперта, России надо навязывать свою политико-дипломатическую повестку дня. Москве надо сказать: "Пока не будет создана система предотвращения ядерной катастрофы, никаких переговоров по Украине быть не должно". Потому что иначе Украина продолжит обстреливать российские ядерные объекты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
О том, будет ли решение Запада о выдачи разрешения Украине бить вглубь России считаться объявлением войны — в интервью Алексея Живова: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
20 сентября, 10:21Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в ЕвропуГлава МИД Украины Андрей Сибига 18–19 сентября посетил Бухарест, Братиславу и Кишинёв. Хотя визит назвали "турне по столицам ближайших соседей", в Будапеште и Варшаве гостей из Киева пока явно не ждут