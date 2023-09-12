Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный беспилотник "Байрактар" сбитый в Киевской области
© Министерство обороны РФ
Режим Зеленского пытается реализовать угрозы увеличить атаки беспилотниками
"12 сентября т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Минобороны России.
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО. Тип аппарата не уточняется.
Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа, также сообщил 12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет, под обстрел попали два частных дома и хозпостройки на участках.