https://ukraina.ru/20230912/1049363686.html

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью - 12.09.2023 Украина.ру

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Режим Зеленского пытается реализовать угрозы увеличить атаки беспилотниками

2023-09-12T16:56

2023-09-12T16:56

2023-09-12T16:56

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"12 сентября т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Минобороны России.Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО. Тип аппарата не уточняется.Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа, также сообщил 12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Пострадавших нет, под обстрел попали два частных дома и хозпостройки на участках.

https://ukraina.ru/20230908/1049281987.html

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новости, бпла, пво, белгородская область, терроризм, украина, минобороны рф