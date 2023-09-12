Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью - 12.09.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью - 12.09.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
Режим Зеленского пытается реализовать угрозы увеличить атаки беспилотниками
2023-09-12T16:56
2023-09-12T16:56
новости
бпла
пво
белгородская область
терроризм
украина
минобороны рф
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"12 сентября т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Минобороны России.Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО. Тип аппарата не уточняется.Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа, также сообщил 12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Пострадавших нет, под обстрел попали два частных дома и хозпостройки на участках.
https://ukraina.ru/20230908/1049281987.html
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новости, бпла, пво, белгородская область, терроризм, украина, минобороны рф
Новости, БПЛА, ПВО, Белгородская область, терроризм, Украина, Минобороны РФ

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

16:56 12.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный беспилотник "Байрактар" сбитый в Киевской области
Военный беспилотник Байрактар сбитый в Киевской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Режим Зеленского пытается реализовать угрозы увеличить атаки беспилотниками
"12 сентября т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Минобороны России.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 20:01
ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областьюПВО России роняет последнюю надежду режима Зеленского
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО. Тип аппарата не уточняется.
Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа, также сообщил 12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет, под обстрел попали два частных дома и хозпостройки на участках.
Михаил Подоляк
1 сентября, 20:03
Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –ПодолякКоличество ударов беспилотников по России будет расти, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters
 
НовостиБПЛАПВОБелгородская областьтерроризмУкраинаМинобороны РФ
 
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