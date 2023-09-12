https://ukraina.ru/20230912/1049357407.html

Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео

Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео - 12.09.2023 Украина.ру

Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео

САУ "Гвоздика" стоят на вооружении российской армии и успешно выполняют боевые задания в зоне СВО. Бойцы, которые работают на этих боевых машинах, поделились с... Украина.ру, 12.09.2023

2023-09-12T13:49

2023-09-12T13:49

2023-09-12T13:49

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россия

украина

сво

гвоздика (гаубица)

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артиллерия

днр

армия

бойцы

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САУ "Гвоздика" стоят на вооружении российской армии и успешно выполняют боевые задания в зоне СВО. Бойцы, которые работают на этих боевых машинах, поделились с нами своими впечатлениями о "Гвоздиках" и рассказали о своем боевом пути.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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