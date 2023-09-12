https://ukraina.ru/20230912/1049357407.html
Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео
Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео - 12.09.2023 Украина.ру
Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео
САУ "Гвоздика" стоят на вооружении российской армии и успешно выполняют боевые задания в зоне СВО. Бойцы, которые работают на этих боевых машинах, поделились с... Украина.ру, 12.09.2023
2023-09-12T13:49
2023-09-12T13:49
2023-09-12T13:49
видео
россия
украина
сво
гвоздика (гаубица)
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артиллерия
днр
армия
бойцы
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САУ "Гвоздика" стоят на вооружении российской армии и успешно выполняют боевые задания в зоне СВО. Бойцы, которые работают на этих боевых машинах, поделились с нами своими впечатлениями о "Гвоздиках" и рассказали о своем боевом пути.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, гвоздика (гаубица), сау, артиллерия, днр, армия, бойцы, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Гвоздика (гаубица), САУ, артиллерия, ДНР, армия, бойцы
Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео
САУ "Гвоздика" стоят на вооружении российской армии и успешно выполняют боевые задания в зоне СВО. Бойцы, которые работают на этих боевых машинах, поделились с нами своими впечатлениями о "Гвоздиках" и рассказали о своем боевом пути.