СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны - 12.09.2023 Украина.ру
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СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны
СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны - 12.09.2023 Украина.ру
СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего диакона Украинской православной церкви (УПЦ) в Одесской области, который помогал мужчинам выехать за границу под видом церковных миссионеров, сообщили в СБУ 12 сентября
2023-09-12T14:21
2023-09-12T14:21
новости
украина
уклонисты
сбу
служба безопасности украины
одесская область
церковь
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СБУ задержала бывшего диакона Одесской епархии УПЦ (МП). За деньги он помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам.В украинском ведомстве сообщили, что задержанный подделывал списки миссионеров, которые от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.Стоимость "места в списке" составляла от 4,5 тысяч долларов, уточнили в СБУ. Сумма варьировалась в зависимости от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.Сообщается, что он пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов.Задержанный подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.Также Демченко сообщил, что ежедневно 20-30 украинцев пытаются незаконно покинуть страну.Издание Euronews* 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.*Доступ к сайту телеканала Euronews в России по решению Генпрокуратуры ограничен, интернет-адрес телеканала внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора
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новости, украина, уклонисты, сбу, служба безопасности украины, одесская область, церковь
Новости, Украина, уклонисты, СБУ, Служба безопасности Украины, Одесская область, церковь

СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны

14:21 12.09.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего диакона Украинской православной церкви (УПЦ) в Одесской области, который помогал мужчинам выехать за границу под видом церковных миссионеров, сообщили в СБУ 12 сентября
СБУ задержала бывшего диакона Одесской епархии УПЦ (МП). За деньги он помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам.
В украинском ведомстве сообщили, что задержанный подделывал списки миссионеров, которые от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.
Стоимость "места в списке" составляла от 4,5 тысяч долларов, уточнили в СБУ. Сумма варьировалась в зависимости от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.
Сообщается, что он пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов.
Задержанный подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
Также Демченко сообщил, что ежедневно 20-30 украинцев пытаются незаконно покинуть страну.
Издание Euronews* 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.
*Доступ к сайту телеканала Euronews в России по решению Генпрокуратуры ограничен, интернет-адрес телеканала внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора
8 августа, 16:25
На Украине священник помогал мужчинам выезжать за границу под видом диаконов Украинский священник помогал мужчинам оформить документы для выезда за границу под видом служителей церкви, сообщила 8 августа "КП в Украине"
 
НовостиУкраинауклонистыСБУСлужба безопасности УкраиныОдесская областьцерковь
 
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