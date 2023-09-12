Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои - 12.09.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои
Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои - 12.09.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои
Нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то... Украина.ру, 12.09.2023
2023-09-12T14:28
2023-09-12T16:09
интервью
всу
россия
владимир путин
запад
сво
переговоры
города
мобилизация
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Нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то мы не остановимся. Для нас важна капитуляция Украины и деконструкция ее правящей элиты. Иначе это будет для нас мина замедленного действия, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей КлинцевичОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель "контрнаступа", на который Украину толкали ее западные кураторы, состоял в том, чтобы "по-максимуму отгрызть" кусок территории, а затем начать переговоры, дабы выиграть время для восполнения людских и материальных ресурсов.- Андрей Францевич, почему президент именно сейчас озвучил этот замысел противника, о котором мы говорили уже давно?- Потому что сейчас этот замысел стал более очевидным.Изначально противник ставил своей целью выход к Азовскому морю. Они действительно думали, что ВСУ смогут прорвать нашу оборону и отсечь войска. Но они ошиблись в своих прогнозах и никакого успеха не достигли.Да, всегда есть вероятность, что наши войска где-то могут ошибиться. Но ни к какому провалу фронта это не приведет.Поэтому ВСУ бросят все свои ресурсы на захват новых территорий, по которым можно будет провести демаркационную линию и остановить фронт на этих рубежах.- Какого максимума они могут достичь?- Тут важно другое. Основной посыл президента заключается в том, что нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то мы не остановимся.Во всяком случае, это было бы равносильно тому, как Гитлер предложил бы Советскому Союзу переговоры именно в тот момент, когда Красная Армия зашла на территорию Германии.Для нас важна капитуляция Украины и деконструкция ее правящей элиты. Иначе это будет для нас мина замедленного действия.- Возможен ли вариант, что мы добьемся капитуляции киевского режима без нашего большого наступления, о котором все говорят?- Нет. Нам придется дожимать их до конца. На попятную они не пойдут. Они будут и дальше бегать по миру, клянчить деньги и продолжать антироссийскую политику. Только русский солдат может поменять эту ситуацию.- Мы будем медленно продвигаться на отдельных направлениях? Или вы думаете, что у нас есть крупные ударные группировки в тылу, которые мы в нужный момент введем в бой?- Они у нас есть. Мы действительно выматываем противника в оборонительных боях, чтобы потом сформировать в неожиданном для него месте ударный кулак. Мы прорвем оборону, выйдем на оперативный простор и начнем двигаться дальше с окружением больших городов. А дальше будет тактика Мариуполя: сжатие внутреннего кольца и расширение внешнего.- Сроки начала такой операции для нас имеют значение?- Мы никуда не спешим. Нам не нужна победа к 9 мая. Мы будем действовать, исходя из нашей готовности.Полноценный выход ОПК на ритмичные поставки основных расходников (ракеты, снаряды и техника) произойдет к концу 2023 года. Подготовка всех формируемых армий должна завершится к середине осени-началу зимы.Плюс, будет иметь значение фактор погоды. Наступать в условиях распутицы сложно. Поэтому как только почва замерзнет или просохнет, мы сможем действовать более активно.- Противник за это время что-то успеет сделать?- Украина планирует набрать в армию 300-500 тысяч человек. За эти три месяца киевский режим попытается подготовить их хотя бы к оборонительным боям по образцу Артемовска, когда группы людей стреляли из каждого подъезда и подвала. Там не нужна тяжелая техника. Там достаточно просто стрелять.- Насколько мы к этому готовы?- В том или ином виде Украине этот план удастся. Думаю, 300 тысяч человек они собрать смогут. Европа уже начала депортацию украинских мужчин призывного возраста. Их ставят перед выбором: либо тюрьма в Европе, либо ты уезжаешь на Украину.Формой и автоматами их точно обеспечат. Этого ресурса у НАТО достаточно. Стрелять в городе из каждого подъезда они смогут.Другое дело, что мы будем применять тактику крупных прорывов на открытых пространствах. Там обороняться можно только за счет тяжелой техники и артиллерии в окопах, поэтому шансов у ВСУ не будет.Да, противник думает, что сможет создать опорные пункты в городах и превратить их в крепости. То же самое делала Фашистская Германия. Когда она поняла, что ее крах неизбежен, она превращала города в фестунги, заставляя их гарнизоны гибнуть до последнего солдата, чтобы сдержать наступающие войска Красной Армии.Но мы не ввязывались в эти бои. Мы обходили эти города и шли дальше. Мы оставляли только небольшие силы для блокирования гарнизонов, чтобы оставить их без снабжения. А потом эти города капитулировали уже после капитуляции основного режима.То же самое будет и сейчас. Даже если мы обойдем эти города, и они будут частично под контролем Украины, после капитуляции центральной власти гарнизоны сдадутся.
https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html
https://ukraina.ru/20230912/1049343789.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
1
5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, владимир путин, запад, сво, переговоры, города, мобилизация
Интервью, ВСУ, Россия, Владимир Путин, Запад, СВО, переговоры, города, мобилизация

Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои

14:28 12.09.2023 (обновлено: 16:09 12.09.2023)
 
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич интервью
Андрей Клинцевич интервью
© 100biografiy.ru
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то мы не остановимся. Для нас важна капитуляция Украины и деконструкция ее правящей элиты. Иначе это будет для нас мина замедленного действия, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель "контрнаступа", на который Украину толкали ее западные кураторы, состоял в том, чтобы "по-максимуму отгрызть" кусок территории, а затем начать переговоры, дабы выиграть время для восполнения людских и материальных ресурсов.
- Андрей Францевич, почему президент именно сейчас озвучил этот замысел противника, о котором мы говорили уже давно?
- Потому что сейчас этот замысел стал более очевидным.
Андрей Клинцевич
3 мая, 17:52
Андрей Клинцевич: кто онГлава Центра военно-политических исследований
Изначально противник ставил своей целью выход к Азовскому морю. Они действительно думали, что ВСУ смогут прорвать нашу оборону и отсечь войска. Но они ошиблись в своих прогнозах и никакого успеха не достигли.
Да, всегда есть вероятность, что наши войска где-то могут ошибиться. Но ни к какому провалу фронта это не приведет.
Поэтому ВСУ бросят все свои ресурсы на захват новых территорий, по которым можно будет провести демаркационную линию и остановить фронт на этих рубежах.
- Какого максимума они могут достичь?
- Тут важно другое. Основной посыл президента заключается в том, что нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то мы не остановимся.
Во всяком случае, это было бы равносильно тому, как Гитлер предложил бы Советскому Союзу переговоры именно в тот момент, когда Красная Армия зашла на территорию Германии.
Для нас важна капитуляция Украины и деконструкция ее правящей элиты. Иначе это будет для нас мина замедленного действия.
- Возможен ли вариант, что мы добьемся капитуляции киевского режима без нашего большого наступления, о котором все говорят?
- Нет. Нам придется дожимать их до конца. На попятную они не пойдут. Они будут и дальше бегать по миру, клянчить деньги и продолжать антироссийскую политику. Только русский солдат может поменять эту ситуацию.
- Мы будем медленно продвигаться на отдельных направлениях? Или вы думаете, что у нас есть крупные ударные группировки в тылу, которые мы в нужный момент введем в бой?
- Они у нас есть. Мы действительно выматываем противника в оборонительных боях, чтобы потом сформировать в неожиданном для него месте ударный кулак. Мы прорвем оборону, выйдем на оперативный простор и начнем двигаться дальше с окружением больших городов. А дальше будет тактика Мариуполя: сжатие внутреннего кольца и расширение внешнего.
Зеленский
09:33
Война — общая, а катастрофа — украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет ЗападСудя по некоторым высказываниям Зеленского, из которых следует, что Запад что-то "обещал Украине", а также по его нервной реакции на "недостаточную расторопность" Запада в поддержке Украины и уж тем более на призывы отдельных западных политиков к мирным переговорам с Россией, ему и его приятелю Ермаку действительно давались некие гарантии
- Сроки начала такой операции для нас имеют значение?
- Мы никуда не спешим. Нам не нужна победа к 9 мая. Мы будем действовать, исходя из нашей готовности.
Полноценный выход ОПК на ритмичные поставки основных расходников (ракеты, снаряды и техника) произойдет к концу 2023 года. Подготовка всех формируемых армий должна завершится к середине осени-началу зимы.
Плюс, будет иметь значение фактор погоды. Наступать в условиях распутицы сложно. Поэтому как только почва замерзнет или просохнет, мы сможем действовать более активно.
- Противник за это время что-то успеет сделать?
- Украина планирует набрать в армию 300-500 тысяч человек. За эти три месяца киевский режим попытается подготовить их хотя бы к оборонительным боям по образцу Артемовска, когда группы людей стреляли из каждого подъезда и подвала. Там не нужна тяжелая техника. Там достаточно просто стрелять.
- Насколько мы к этому готовы?
- В том или ином виде Украине этот план удастся. Думаю, 300 тысяч человек они собрать смогут. Европа уже начала депортацию украинских мужчин призывного возраста. Их ставят перед выбором: либо тюрьма в Европе, либо ты уезжаешь на Украину.
Формой и автоматами их точно обеспечат. Этого ресурса у НАТО достаточно. Стрелять в городе из каждого подъезда они смогут.
Другое дело, что мы будем применять тактику крупных прорывов на открытых пространствах. Там обороняться можно только за счет тяжелой техники и артиллерии в окопах, поэтому шансов у ВСУ не будет.
Да, противник думает, что сможет создать опорные пункты в городах и превратить их в крепости. То же самое делала Фашистская Германия. Когда она поняла, что ее крах неизбежен, она превращала города в фестунги, заставляя их гарнизоны гибнуть до последнего солдата, чтобы сдержать наступающие войска Красной Армии.
Но мы не ввязывались в эти бои. Мы обходили эти города и шли дальше. Мы оставляли только небольшие силы для блокирования гарнизонов, чтобы оставить их без снабжения. А потом эти города капитулировали уже после капитуляции основного режима.
То же самое будет и сейчас. Даже если мы обойдем эти города, и они будут частично под контролем Украины, после капитуляции центральной власти гарнизоны сдадутся.
 
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