https://ukraina.ru/20230912/1049355493.html

Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои

Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои - 12.09.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич: В следующем году Россия подготовит ВСУ котлы, не ввязываясь в кровавые городские бои

Нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то... Украина.ру, 12.09.2023

2023-09-12T14:28

2023-09-12T14:28

2023-09-12T16:09

интервью

всу

россия

владимир путин

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переговоры

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мобилизация

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Нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то мы не остановимся. Для нас важна капитуляция Украины и деконструкция ее правящей элиты. Иначе это будет для нас мина замедленного действия, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей КлинцевичОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель "контрнаступа", на который Украину толкали ее западные кураторы, состоял в том, чтобы "по-максимуму отгрызть" кусок территории, а затем начать переговоры, дабы выиграть время для восполнения людских и материальных ресурсов.- Андрей Францевич, почему президент именно сейчас озвучил этот замысел противника, о котором мы говорили уже давно?- Потому что сейчас этот замысел стал более очевидным.Изначально противник ставил своей целью выход к Азовскому морю. Они действительно думали, что ВСУ смогут прорвать нашу оборону и отсечь войска. Но они ошиблись в своих прогнозах и никакого успеха не достигли.Да, всегда есть вероятность, что наши войска где-то могут ошибиться. Но ни к какому провалу фронта это не приведет.Поэтому ВСУ бросят все свои ресурсы на захват новых территорий, по которым можно будет провести демаркационную линию и остановить фронт на этих рубежах.- Какого максимума они могут достичь?- Тут важно другое. Основной посыл президента заключается в том, что нам известны планы противника начать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ, а потом снова пойти вперед. Это говорит о том, что когда они запросят переговоры, то мы не остановимся.Во всяком случае, это было бы равносильно тому, как Гитлер предложил бы Советскому Союзу переговоры именно в тот момент, когда Красная Армия зашла на территорию Германии.Для нас важна капитуляция Украины и деконструкция ее правящей элиты. Иначе это будет для нас мина замедленного действия.- Возможен ли вариант, что мы добьемся капитуляции киевского режима без нашего большого наступления, о котором все говорят?- Нет. Нам придется дожимать их до конца. На попятную они не пойдут. Они будут и дальше бегать по миру, клянчить деньги и продолжать антироссийскую политику. Только русский солдат может поменять эту ситуацию.- Мы будем медленно продвигаться на отдельных направлениях? Или вы думаете, что у нас есть крупные ударные группировки в тылу, которые мы в нужный момент введем в бой?- Они у нас есть. Мы действительно выматываем противника в оборонительных боях, чтобы потом сформировать в неожиданном для него месте ударный кулак. Мы прорвем оборону, выйдем на оперативный простор и начнем двигаться дальше с окружением больших городов. А дальше будет тактика Мариуполя: сжатие внутреннего кольца и расширение внешнего.- Сроки начала такой операции для нас имеют значение?- Мы никуда не спешим. Нам не нужна победа к 9 мая. Мы будем действовать, исходя из нашей готовности.Полноценный выход ОПК на ритмичные поставки основных расходников (ракеты, снаряды и техника) произойдет к концу 2023 года. Подготовка всех формируемых армий должна завершится к середине осени-началу зимы.Плюс, будет иметь значение фактор погоды. Наступать в условиях распутицы сложно. Поэтому как только почва замерзнет или просохнет, мы сможем действовать более активно.- Противник за это время что-то успеет сделать?- Украина планирует набрать в армию 300-500 тысяч человек. За эти три месяца киевский режим попытается подготовить их хотя бы к оборонительным боям по образцу Артемовска, когда группы людей стреляли из каждого подъезда и подвала. Там не нужна тяжелая техника. Там достаточно просто стрелять.- Насколько мы к этому готовы?- В том или ином виде Украине этот план удастся. Думаю, 300 тысяч человек они собрать смогут. Европа уже начала депортацию украинских мужчин призывного возраста. Их ставят перед выбором: либо тюрьма в Европе, либо ты уезжаешь на Украину.Формой и автоматами их точно обеспечат. Этого ресурса у НАТО достаточно. Стрелять в городе из каждого подъезда они смогут.Другое дело, что мы будем применять тактику крупных прорывов на открытых пространствах. Там обороняться можно только за счет тяжелой техники и артиллерии в окопах, поэтому шансов у ВСУ не будет.Да, противник думает, что сможет создать опорные пункты в городах и превратить их в крепости. То же самое делала Фашистская Германия. Когда она поняла, что ее крах неизбежен, она превращала города в фестунги, заставляя их гарнизоны гибнуть до последнего солдата, чтобы сдержать наступающие войска Красной Армии.Но мы не ввязывались в эти бои. Мы обходили эти города и шли дальше. Мы оставляли только небольшие силы для блокирования гарнизонов, чтобы оставить их без снабжения. А потом эти города капитулировали уже после капитуляции основного режима.То же самое будет и сейчас. Даже если мы обойдем эти города, и они будут частично под контролем Украины, после капитуляции центральной власти гарнизоны сдадутся.

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20230912/1049343789.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, владимир путин, запад, сво, переговоры, города, мобилизация