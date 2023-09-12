Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года - 12.09.2023 Украина.ру
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Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года
Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года - 12.09.2023 Украина.ру
Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года
Двусторонние контакты России и Китая на высшем уровне планируются до конца этого года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-12T10:09
2023-09-12T10:09
новости
россия
кнр (китай)
владимир путин
си цзиньпин
встреча
дмитрий песков
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Чжан Гоцин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Заместитель председатель Госсовета передал Путин искренний привет и наилучшие пожелания от главы КНР Си Цзиньпина. Также Чжан Гоцин выразил поздравления с успешным проведением ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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новости, россия, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, встреча, дмитрий песков
Новости, Россия, КНР (Китай), Владимир Путин, Си Цзиньпин, встреча, Дмитрий Песков

Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года

10:09 12.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодписание российско-китайских документов в Кремле
Подписание российско-китайских документов в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Двусторонние контакты России и Китая на высшем уровне планируются до конца этого года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Встреча... с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином - это очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых, скажем так, до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", - сказал Песков.
Чжан Гоцин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Заместитель председатель Госсовета передал Путин искренний привет и наилучшие пожелания от главы КНР Си Цзиньпина. Также Чжан Гоцин выразил поздравления с успешным проведением ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Встреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 10:39
Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война Как сообщают сегодня западные масс-медиа, председатель КНР Си Цзиньпин якобы не намерен приезжать на саммит Большой Двадцатки, который вскоре начинает свою работу в Индии, а китайскую делегацию на этом форуме возглавит премьер-министр.
 
НовостиРоссияКНР (Китай)Владимир ПутинСи ЦзиньпинвстречаДмитрий Песков
 
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