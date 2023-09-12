https://ukraina.ru/20230912/1049345234.html

Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года

Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года - 12.09.2023 Украина.ру

Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года

Двусторонние контакты России и Китая на высшем уровне планируются до конца этого года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-12T10:09

2023-09-12T10:09

2023-09-12T10:09

новости

россия

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встреча

дмитрий песков

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Чжан Гоцин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Заместитель председатель Госсовета передал Путин искренний привет и наилучшие пожелания от главы КНР Си Цзиньпина. Также Чжан Гоцин выразил поздравления с успешным проведением ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

https://ukraina.ru/20230831/1049057933.html

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2023

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новости, россия, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, встреча, дмитрий песков