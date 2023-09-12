Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодписание российско-китайских документов в Кремле
Двусторонние контакты России и Китая на высшем уровне планируются до конца этого года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Встреча... с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином - это очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых, скажем так, до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", - сказал Песков.
Чжан Гоцин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Заместитель председатель Госсовета передал Путин искренний привет и наилучшие пожелания от главы КНР Си Цзиньпина. Также Чжан Гоцин выразил поздравления с успешным проведением ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
31 августа, 10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война Как сообщают сегодня западные масс-медиа, председатель КНР Си Цзиньпин якобы не намерен приезжать на саммит Большой Двадцатки, который вскоре начинает свою работу в Индии, а китайскую делегацию на этом форуме возглавит премьер-министр.