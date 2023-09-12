https://ukraina.ru/20230912/1049339224.html

Федор Лисицын: Россия разбомбит ВСУ в их "Порт-Артуре", чтобы воевать с Японией за Курилы и Владивосток

Федор Лисицын: Россия разбомбит ВСУ в их "Порт-Артуре", чтобы воевать с Японией за Курилы и Владивосток - 12.09.2023 Украина.ру

Федор Лисицын: Россия разбомбит ВСУ в их "Порт-Артуре", чтобы воевать с Японией за Курилы и Владивосток

За время СВО российское руководство несколько раз совершали действия, которые плохо понимались на обывательском уровне. А потом выяснилось, что это решение было Украина.ру, 12.09.2023

2023-09-12T04:45

2023-09-12T04:45

2023-09-12T04:45

интервью

всу

россия

сво

япония

флот

артиллерия

черное море

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За время СВО российское руководство несколько раз совершали действия, которые плохо понимались на обывательском уровне. А потом выяснилось, что это решение было абсолютно оправданным. Подождем следующих тузов в нашем рукаве, которые явно где-то там припасены, рассуждает военный историк Федор ЛисицынОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В сентябре была годовщина Портсмутского мирного договора, положившего конец русско-японской войне 1904—1905 годов. Украинская пропаганда на начальном этапе СВО активно сравнивала эти два конфликта. Мол, Россия и тогда, и сейчас собиралась начать "маленькую и победоносную войну", но показала всю свою несостоятельность перед сопротивлением мало-мальски профессиональной армии и потерпела поражение, которое приведет к ее краху.- Федор Викторович, была ли недооценка противника главной причиной поражения Российской Империи в японской войне? Была ли недооценка главной причиной того, что целей и задач РФ на Украине не удалось достичь в формате спецоперации за две недели?- Приравнивать эти два вооруженных конфликта очень странно."Маленькая победоносная война" - это легенда, появившаяся задним числом. Никто в России не считал, что война с Японией будет маленькой и победоносной. А СВО ни коим образом не является войной. Войной ее не признала ни Россия, ни Украина. Это конфликт. А конфликты, в отличие от войн, могут иметь любую длительность и продолжительность. Тем более, никто из российского руководства официально не заявлял о планах взять Киев за три дня.Главная причина поражения России в японской войне действительно состоит в тотальной недооценке противника на всех уровнях. Из-за этого мы не сконцентрировали имевшиеся силы должным образом, и ни одна из задач, стоявшая перед армией и флотом, не были выполнены.Про СВО это сказать нельзя. Сроки кампании не связаны с внешнеполитическими факторами. У нас нет проблем с логистикой, когда приходилось перевозить за тысячу километров войска и материально-техническое снабжение. У нас нет проблем с морем, когда флот мог пройти из Кронштадта в Порт-Артур только после таяния льдов.Темп украинской кампании зависит не от военных, а только от политических соображений.- Что конкретно Российская Империя могла сделать для подготовки к войне с Японией, но не сделала?- Мы могли выровнять, но не выровняли график железнодорожного движения по Транссибу с совершенно недостаточных двух-трех поездов в сутки. Только благодаря организационным мероприятиям тогдашнего министра путей и сообщений князя Хилкова зимой 1904-1905 года нам удалось добиться 12-16 поездов. Снабжение резко увеличилось, но это не было сделано в самый критический период Русско-Японской войны, когда еще держался Порт-Артур, и пока бои в Манчжурии еще не достигли той фазы, что генерал Куропаткин уже не мог помочь гарнизону.Сейчас таких проблем с логистикой у нас нет.Мы могли подготовить, но не подготовили ремонт кораблей в Кронштадте, которые должны были прийти на помощь 1-й Тихоокеанской эскадре. Хотя еще в 1903 году после провала переговоров было ясно, что война неизбежна. Корабли могли выйти на помощь не в октябре, а в мае, как только стает лед, чтобы не задерживаться на стоянке на Мадагаскаре.Сейчас в СВО нет серьезных оперативных пауз.Мы могли организовать, но не организовали ни морскую, ни сухопутную оборону Порт-Артура до начала боевых действий по финансовым причинам. Все деньги угрохали на другие цели. Не было налажено снабжение для армии Куропаткина в Манчжурии, которая изначально висела на снабжении из крепости, хотя все должно было быть наоборот.Никаких похожих проблем в СВО мы не наблюдаем.Да, мы отдали территории, которые неудобно было оборонять из-за их стратегического положения. Да, были позиционные бои в духе Первой мировой. Но у нас не было крахов и крушений.Если уж и говорить о войнах того периода, то СВО больше похожа на Англо-Бурскую войну. Там тоже был маленький, но гордый бурский народ, которому сочувствовал, но не помогал весь мир. Да, буры получили винтовки Маузера, которые были хорошо разрекламированы в ходе той войны, но они не стали чудо-оружием. И они просто организационно проиграли англичанам за три года той войны.- Насколько я знаю, англичане в войне с бурами терпели поражения из-за проблем с разведкой и боевым управлением, но потом они их наладили.- Это даже поражением назвать трудно. У англичан были большие потери в битве за высоты, но англичане захватили и удержали все эти позиции. В СВО с нашей стороны такого нет. Я уже не говорю о том, что Россия в СВО, в отличие от британцев, не принимает жестких и жестоких методов, которыми отличались англичане в бурскую войну. Параллели можно проводить только военно-стратегические, но не исторические и не политические.- Русский флот в войне с Японией потерпел множество поражений. Сейчас мы тоже не можем всерьез обсуждать, чтобы Черноморский флот заблокировал украинское побережье или устроил десант в Одессу. Это разные ситуации? Или тут есть общие причины?- Это разные ситуации.Сейчас наш флот как контролировал, так и контролирует Черное море. Все суда, которые заходили на Украину в рамках зерновой сделки, находятся под нашим пристальным вниманием. Только политический запрет применять огонь не дает нам их потопить. А тогда русский флот под конец обороны Порт-Артура не контролировал даже его внешний рейд. Японские миноносцы там утопили несколько русских кораблей и повредили броненосец "Севастополь", который упорно оборонялся.Короче говоря, никакого господства на море у Украины нет. Она только может нас кусать за счет диверсионной тактики. Это похоже на то, как действовала на море Фашистская Германия в 1943-1945 годах. Но даже немецких подводных лодок у Украины нет.Черноморский флот не проводит десантную операцию в Одессу по одной простой причине. Это приведет к гигантским жертвам среди мирного населения и разрушению исторического центра города. К сожалению, с этим вполне справляется украинская ПВО.На начальном этапе СВО наш флот выполнил все задачи по овладению Азовским побережьем.Да, были потери. Был поврежден старый быстроходный большой десантный корабль. До сих пор официально не объявлено о причинах гибели очень старого крейсера "Москва". Кстати, хорошо, что официально об этом не объявлено. Это судно прошло два капремонта. Он мог затонуть из-за технической неисправности, а не только из-за действий Украины.Резюмирую. Разгрома флота, "гордых "Варягов"" и блокировку Черноморского флота в Севастополе мы в ходе СВО мы не наблюдаем. Украина господством в Черном море не владеет.- Хотел уточнить, в чем была главная проблема поражения флота в японской войне? Техническое отставание кораблей или проблемы с управлением?- Первая причина. Проблемы с управлением. Русско-японская война была для нас сплошным управленческим кризисом на всех уровнях: от царя до морского министерства и от командующих флотскими соединениями до командиров корабля.Вторая причина. Более высокий уровень подготовки японских матросов. В то время, как в России перед войной экономили на флоте, на плаваньях и на боевых стрельбах.Сейчас этого не наблюдается. Если говорить об уровне подготовки, то он ниже на Украине, которая бросает мобилизованных в бой.- СВО сравнивают с Первой мировой войной за работу артиллерии, окопы и позиционный фронт, а Русско-Японская война считается репетицией Первой мировой. Насколько японцам было тяжело штурмовать Порт-Артур по сравнению с тем, как мы сейчас штурмуем укрепрайоны ВСУ в Донбассе?- Японцам было тяжело штурмовать Порт-Артур. Хотя сказочные японские потери в 157 тысяч человек – это вопрос пропаганды. Общие безвозвратные потери Японии за всю войну на суше и на море не составили 57 тысяч человек. Русские потери – чуть меньше. Это не была кровавая война по сравнению с Первой мировой. В Первую мировую стороны за неделю могли понести больше потерь, чем за всю Русско-Японскую.Главной проблемой Японии при штурме Порт-Артура были дороги. Важно было решить вопрос расстояния и вопрос подвоза тяжелой артиллерии. И русские, и японцы начали бой с легкими полевыми орудиями массой до тонны, которые таскали упряжки лошадей. А горные пушки у японцев таскали даже упряжки людей (в бою их передвигали солдаты, впрягшись в брезентовые ремни). У русской армии была такая же ситуация, даже лошадей было побольше.Но потом японцы подтянули сначала среднекалиберные орудия около 6 дюймов. По нынешним меркам – это 155 и 152 мм, главная палочка-выручалочка на Украине. А с конца августа-начала сентября японцы подвезли тяжелую 11-дюймовую артиллерию (280 мм), которая уничтожила русские укрепления тысячами выпускаемых снарядов. Всего японцы выпустили 19 тысяч снарядов (каждый весил более 200 кг), уничтожив русские укрепления в зоне прорыва. Мы понесли огромные потери в солдатах и офицерах. От одного такого снаряда погиб душа обороны Порт-Артура генерал Кондратенко, который находился на форте. Японцы выиграли сражение за счет материальной части.Из гуманитарных соображений, памятуя опыт Мариуполя, мы сейчас такими тотальными штурмами не занимаемся. Действуют небольшие группировки. В атаки не идут в атаки батальоны, как это делали японцы, кидаясь на русские укрепления батальонами в сомкнутом строю. В тот штурм они действительно понесли серьезные потери. Кстати, по легенде, в один из таких батальонов собрали всех местных "военблогеров", которые критиковали ход войны, чтобы они показали, как Порт-Артур можно взять за три дня. Но это легенда. Она документально не подтверждена.Сейчас мы видим совершенно другой рисунок операций. Укрепрайоны ВСУ бьются точечно. Более крупные воздействия на противника возложены на авиацию. Как раз недавно мы увидели дебют 1,5 тонной управляемой бомбы. И по мере того, как будет стачиваться украинская ПВО, мы будем чаще применять авиационные средства поражения. В Русско-Японскую войну их не было.- Что в широком смысле сделали ВС РФ в плане подготовки к оборонительной операции из того, что не сделала императорская армия тогда?- Связь и взаимодействие между войсками. Сейчас это у нас на хорошем уровне. А в русско-японскую войну сообщения передавать приходилось конным посыльным или офицерам Генштаба с картой.Кстати, капитан Игнатьев получил пулю в грудь в тот момент, когда вел колонну на помощь войскам генерала Грулева. А поскольку он был единственным, кто знал, куда надо двигаться, колонна так никуда и не дошла.Тогда у нас были проблемы, потому что мы мыслили масштабами Бородино или масштабами Седана времен Франко-Прусской войны.Сейчас таких эпизодов нет. У нас хорошая взаимная поддержка частей и соединений. Сейчас у нас бригада может работать в коридоре шириной в несколько десятков километров отдельными частями. При этом она координируется и получает снабжение без перебоев.Самое главное – у нас есть информационное обеспеченье боевых действий: разведка, связь, взаимодействие.- Вы отчасти уже затронули тему логистики. Что мы тогда не сделали для устранения проблем с ней? Почему сейчас, когда оружие и снаряды приходится вести на фронт от Польши, долгая логистика никак не сказывается на боеспособности ВСУ?- Тогда наша логистика зависела от работы Южно-Маньчжурской железной дороги до Порт-Артура и КВЖД до Владивостока. Основной хребет снабжения армии – именно эта дорога. Большую часть войны мы еще по этой же дороги пытались перевозить коммерческие грузы за счет части эшелонов, потому что были обязательства, которая Россия должна была выполнять перед иностранными партнерами. Ходил 18-дневный экспресс Париж-Владивосток для тех, кому долго плыть 60 дней вокруг Суэцкого канала.А тогдашний железнодорожный эшелон – это десяток вагонов по 16 тонн. Сейчас одна фура везет больше, чем вагон времен Русско-Японский. А пропускная способность железной дороги – три пары эшелонов в сутки. Это очень мало.Морской транспорт был парализован действиями японского флота. Даже послать достаточно транспортных кораблей со 2-й Тихоокеанской эскадрой Рождественского не удалось по причине тогдашней неразвитости транспорта в Российской Империи. Сейчас у нас на порядок лучше возможности логистики.А что касается ударов по автодорогам на территории Украины с перекрытием движения, то давайте вспомним, как это пытались делать США во Вьетнаме с тропой Хо Ши Мина. Они бомбили каждый грузовик, который шел по этому шоссе без покрытия в джунглях. Они бомбили грузовики на территории нейтрального Лаоса. Они сбросили 2 млн тонн боеприпасов на эту тропу, но движение не прервали.- С "Пастью дракона" у них тоже ничего не получилось.- Совершенно верно. Тем более, мы не воюем с украинским народом. Это СВО, а не война. Мы не уничтожаем мосты, шоссе или железные дороги, потому что от этой логистики зависит снабжение мирных жителей.А перед японцами не стоял вопрос сохранения мирных жителей. Гражданское население Порт-Артура было ничтожным по сравнению с гарнизоном. Его удалось отправить на юг крепости подальше от боевых действий, хотя тоже были потери среди мирных жителей. Перед японцами не стоял вопрос гуманности, когда они захватывали Сахалин. Японцы соблюдали международные договора и конвенции, но под конец войны они развернулись и стали расстреливать пленных и мирных жителей. Все это было. Просто об этом в то время мало говорили.ВС РФ на Украине так себя не ведут. Поэтому украинцы могут снабжать свои войска. А мы не можем, не уничтожая украинский народ, заниматься перехватом этого снабжения. Все, что мы можем – нарастить средства поражения, чтобы на фронте уничтожать военную технику.Тем более, масштабы поставок на Украину сокращаются из-за нехватки боеприпасов во всей Европе. Советские запасы Восточного блока Украина уже растратила в ходе этих "контрнаступов". Посмотрим, что будет дальше.- Сейчас мы говорим о том, что мы введем в бой свои стратегические резервы, как только наступление ВСУ окончательно захлебнется. Были ли в истории Русско-Японской войны примеры, когда вовремя введенный в бой резерв принес серьезный успех?- Такие примеры были во время обороны Порт-Артура.В первый же штурм крепости несколько рот японцев прорвались к внешней ограде крепости – "китайской стенке". Более того, в этот момент не было никаких войск между внутренней частью крепости и наступающими японцами. Противник почти взял Порт-Артур сходу, проломившись между двумя узлами сопротивления, несмотря на потери.Но в этот момент брошенный генералом Кондратенко совсем небольшой резерв (несколько рот морского десанта с кораблей Тихоокеанской эскадры, две стрелковые роты и шесть полевых пушек) отразил эту японскую атаку, вызвал панику в рядах противника и почти полностью сорвал штурм.Это очень хороший пример. Он показывает, что когда атакующий истощается, то он попадает в опасную ситуацию. Наступление нельзя проводить, бросая в бой последнюю карту.На эту тему есть анекдот. Почему немцы проиграли обе войны? Потому что им не хватило шести последних батальонов. Они почти взяли Париж в 1914 году и почти взяв Москву в 1941 году, но оказалось, что они источились быстрее, чем противник был разбит. То же самое случилось с "контрнаступом" ВСУ.Есть войны на уничтожение, а есть – на истощение. Мы не уничтожаем возможности Украины воевать. Мы истощаем возможности Украины вести агрессивную националистическую политику на тех территориях, которую она вела с 2014 года. Хорошо бы, чтобы это произошло как можно скорее. Но Киев эти возможности уже теряет.Я не знаю, перейдет ли после этого русская армия в наступление с захватом территорий. Москве украинские территории не требуются. РФ надо гарантировать безопасность людей, несогласных жить по украинским законам. Могу только отметить следующее.За время СВО российское руководство несколько раз совершали действия, которые плохо понимались на обывательском уровне. А потом выяснилось, что это решение было абсолютно оправданным. Подождем следующих тузов в нашем рукаве, которые явно где-то там припасены.- Вокруг каких точек на карте может сегодня развернуться похожая война с Японией? Каков сейчас потенциал нашего противника?- В случае войны Япония попытается нанести удар по Владивостоку по образцу Перл-Харбора (это самая наша мощная военно-морская база) и высадить десант на Курильские острова. Также возможны высадки десанта на Камчатку и Сахалин. Других точек приложения боевых действий у Токио сейчас нет.У Японии действительно сильный флот из современных кораблей с авианесущими эсминцами и хорошей авиацией, которую они сейчас закупают у США. Прямо сейчас идут поставки F-35 с вертикальным взлетом и посадкой. Японцы способны захватить любые острова, удаленные от нашего логистического снабжения. Но они неспособны воевать на сухопутной территории России.Напомню, что во время боев за Порт-Артур японцы невероятными усилиями мобилизовали 800 тысячную армию. Из них 500 тысяч – боевой состав. Остальные 300 тысяч – гарнизоны и учебные части на территории Японии. Это был их максимум. Я не думаю, что сейчас Япония в состоянии держать полумиллионную группировку активных штыков.Поэтому японцы могут нанести удары по нашим портам, базам флота и судоходству. Еще они могут попытаться захватить Курильские острова, установить там марионеточные правительства из специально набранных эмигрантов, чтобы потом вопить о защите прав "Курильско-Шикотанской республики". Но это при условии, что мы не будем применять ядерное оружие. В этом случае Японию не спасет никакое ПВО.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, япония, флот, артиллерия, черное море