https://ukraina.ru/20230912/1049338880.html

Будет ли Иран участвовать в новой войне в Закавказье

Будет ли Иран участвовать в новой войне в Закавказье - 12.09.2023 Украина.ру

Будет ли Иран участвовать в новой войне в Закавказье

Политическая ситуация в Закавказье продолжает обостряться. Азербайджан стягивает к войска к границам Армении и к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, судя по всему, готовясь к новой войне, которая должна развить успех 2020 года. Однако на этот раз вооружённый конфликт в регионе может не ограничиться армяно-азербайджанским противостоянием.

2023-09-12T04:50

2023-09-12T04:50

2023-09-12T04:50

эксклюзив

владимир зотов

иран

азербайджан

армения

карабах

закавказье

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Напомним, около двух лет назад ВС Азербайджана смогли захватить ряд ключевых территорий в Нагорном Карабахе, включая город Шуши. Согласно договорённости, заключённой Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным, в регионе размещалась миссия российских миротворцев, а стороны незамедлительно приступали к работе над мирным соглашением. Однако последнего достичь не удалось из-за принципиального различия в подходах к вопросу статуса Нагорного Карабаха: если в Баку утверждают, что он должен стать просто очередной частью Азербайджана, то в Ереване настаивают на его особом положении, параметры которого должны определить переговоры между азербайджанскими и карабахскими властями.Кроме того, Ильхам Алиев требует открыть Зангезурский коридор, который призван связать основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией, и через неё с Турцией. Так как этот коридор должен пройти через Армению, власти последней не дают согласия на его открытие, считая это покушением на территориальную целостность.Азербайджан в его устремлениях традиционно поддерживает Турция. Однако помимо неё есть ещё одна страна, которая может принять участие в грядущем противостоянии – Иран.Корпус стражей Исламской революции выпустил видеоролик, суть которого сводится к тому, что над армяно-азербайджанской границей был поднят в воздух разведывательный беспилотник. "Даже мельчайшее движение не скроется от наших глаз", - говорится в видеозаписи. Кроме того, иранские вооружённые силы уже выдвинулись к зоне конфликта. С одной стороны, наблюдатели правильно отмечают, что в нынешней ситуации это просто обычное протокольное действие с целью обеспечения собственной безопасности. С другой – нынешнее противостояние при определённых условиях может напрямую затронуть интересы Тегерана и повлечь за собой его прямое вмешательство в происходящее.Какие цели преследует Иран и при каких обстоятельствах он может быть вовлечён в войну, если таковая вдруг начнётся?Прежде всего, стоит отметить, что если боевые действия не выйдут за пределы Карабаха и окрестностей, то Тегеран ограничится наблюдением. Иран признаёт Карабах частью Азербайджана; более того, ранее он активно поддерживал азербайджанскую сторону в её притязаниях на НКР. Куда больше его волнует Сюникская область Армении, по которой и должен пройти Зангезурский коридор.В Тегеране закономерно опасаются, что реализация данного проекта закроет для Ирана возможность поставлять свои товары по сухопутным маршрутам на север, прежде всего, в Россию. Для иранской экономики, многие годы находящейся под тяжелейшими санкциями, это станет серьёзным ударом. Кроме того, реализация данного проекта существенно укрепит внешнеполитические позиции Турции, с которой у Ирана со временем появляется всё больше противоречий, ранее в основном исчерпывавшихся Ближним Востоком. Тегеран не устраивают претензии Анкары на региональную гегемонию, равно как и её попытки обеспечить себе лидерство в исламском мире.Помимо этого, Иран явно не в большом восторге от сближения Азербайджана с Израилем. Известно, что Баку, помимо турецкого, массово закупает и израильское оружие. Резкую реакцию в Тегеране вызвало и открытие в Израиле азербайджанского посольства, которое прошло в конце 2022 года. После окончания Второй карабахской войны иранский МИД обвинил Тель-Авив в "установлении своего присутствия в ряде регионов Азербайджана" и заявил, что Тегеран не будет терпеть появления у своих границ "фальшивого сионистского режима". В иранском внешнеполитическом ведомстве также сообщили о нахождении на азербайджанской территории "сионистов и террористов".В Азербайджане в долгу не остались: по словам Ильхама Алиева, Зангезурский коридор мешает Ирану осуществлять "контрабанду нефтепродуктов и наркотрафик в Европу". А в начале 2023 года в здание азербайджанского посольства в Тегеране зашёл вооруженный человек и открыл стрельбу, убив одного из охранников. По версии правоохранительных органов, это был ревнивый муж, решивший, что в посольстве находится его жена, однако власти Азербайджана охарактеризовали произошедшее как террористический акт.Иран также открыл своё консульство в административном центре Сюникской области Армении Капане, что отражает стремление Тегерана не допустить проникновения тюркской коалиции в регион, который Азербайджан считает частью своей "исторической территорией". Кроме того, на состояние ирано-азербайджанских отношений очень серьёзное влияние оказывает этнический фактор.Дело в том, что азербайджанцы составляют значительную часть населения Ирана, причём точное их число известно весьма приблизительно – по отдельным данным, ими могут быть до 40% жителей страны. В основном они сосредоточены на северо-западе Ирана (в так называемом Иранском Азербайджане). В частности, азербайджанцем является нынешний религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Да и в целом Азербайджан исторически входил в состав средневековой Персии. И сегодня в населённых азербайджанцами иранских провинциях периодически наблюдаются попытки разжечь сепаратизм, апеллируя к пантюркистским настроениям.В целом, достаточно очевидно, что интересы Баку и Тегерана пересекаются всё чаще, и зарождающийся сегодня конфликт может стать первым на постсоветском пространстве, в котором Иран примет самое деятельное участие. Однако формат этого участия определить непросто.Если бы Армения проявила должную политическую волю, то Иран мог бы оказывать ей помощь, похожую на ту, что Турция оказывала вооружённым силам Азербайджана в войне 2020 года (разведданные, ударные беспилотники, военные советники, и т.д.) Однако нынешние действия официального Еревана скорее похожи на желание отстраниться от ситуации, переложив её решение на внешних игроков. В таком контексте возможные действия иранской стороны предсказать достаточно сложно – от прокси-операций, целью которых будет недопущение открытия и функционирования Зангезурского коридора, до полномасштабного военного вмешательства."Красной линией" для Тегерана, как говорилось выше, станет вторжение ВС Азербайджана в Сюник. Учитывая важность этого транспортного маршрута для Азербайджана, сценарий с полноценным вовлечением Ирана в войну отнюдь не выглядит невероятным.

https://ukraina.ru/20230908/1049255262.html

https://ukraina.ru/20230905/1049167201.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, иран, азербайджан, армения, карабах, закавказье