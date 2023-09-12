https://ukraina.ru/20230912/1049329235.html

Евгений Федоров о том, почему надо менять Конституцию России и о том, что будет с Украиной

Евгений Федоров о том, почему надо менять Конституцию России и о том, что будет с Украиной - 12.09.2023 Украина.ру

Евгений Федоров о том, почему надо менять Конституцию России и о том, что будет с Украиной

Россия уже тридцать лет поставляет за рубеж за американские деньги товаров в два раза больше, чем оттуда покупаем для внутреннего рынка. Мы тридцать лет практически живем в два раза хуже, чем работаем, считает депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

2023-09-12T15:57

2023-09-12T15:57

2023-09-12T15:57

интервью

евгений федоров

сво

украина

россия

сша

турция

зерновая сделка

финансы

политика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений Алексеевич, конфискованы средства подсанкционных бизнесменов на поддержку бойцов ВСУ, такой подарок хотят передать Соединенные Штаты Украине. Если не можем как-то повлиять, то как нужно ответить? И насколько в этом виноваты сами предприниматели?– Во-первых, Путин их предупреждал еще лет пятнадцать назад - "замучаетесь пыль глотать". Но даже вопрос не в том, виноваты они или нет, тут надо понимать систему. У России с 1991 года нет своих денег. Даже если кто-то из наших зрителей возьмет российские денежные купюры, я достану из кармана, он здесь (на купюрах – Ред.) нигде не найдет, что это деньги Российского государства.То есть, это ценная бумага Центрального Банка, который по Конституции от Российского государства отделен и остается самостоятельным субъектом правовой деятельности, так же, как и финансовой. Фактически у России нет своих денег. Это означает, что у России нет своих инвестиций, она не имеет возможностей формировать свой капитал.Весь капитал, в том числе собственность, активы, то, что конфискуется – это все, по сути, иностранный капитал, контролируемый английским правом в иностранных судах, которые по российскому Гражданскому кодексу являются вышестоящими по отношению к российским судам, и российские суды не имеют права пересматривать хозяйственные решения иностранных судов, касающиеся, в том числе, территории России.Я просто говорю элементарные вещи на этот счет, о которых обычно мало говорят. То есть, нам надо радикально менять систему на суверенную, о чем Путин постоянно и говорит. А для этого надо провести внутренние реформы, включая и реформу нашей Конституции, которая обеспечивает верховенство иностранного права на территории РФ.15 статья, пункт 4, 13 статья, пункт 2 - запрещающая национальную идеологию патриотизма. И еще около десятка статей, которые рассматривают Россию через призму иностранного верховенства прав человека, то есть, в понимании Соединенных Штатов Америки и их союзников.Поэтому это проблема национально-освободительного характера, ее придется решать. И часть этой проблемы – это институт собственности и финансы. Поэтому, по большому счету, американцы конфисковали тот актив, который они по закону контролируют.Это их деньги, да, заработанные в России в результате иностранных инвестиций, или что-то подобное. И предприниматель, понимаете, что он как бы замучается пыль глотать, понятно, но у него нет национальных источников, национального капитала, грубо говоря, он не может стать предпринимателем по российским законам, на российской территории.Он конечно может ларьком владеть, но более-менее серьезным предпринимателем он здесь просто не может быть, для него здесь нету сетки.Поэтому это от нас требуется глубокая внутренняя реформа. А сегодняшняя конфискация показывает еще раз, тыкает нас, как котенка в лужу, что мы не суверенны, и мы не можем предложить российскому предпринимательскому классу национальные инструменты для его предпринимательской финансовой деятельности. Эти инструменты надо создать. А это и есть вопрос суверенитета.– Глобальные проблемы на самом деле гораздо глобальнее, чем кажется.– Это проблема суверенитета. То, о чем Путин говорит – борьба с однополярным миром, один центр власти - Вашингтон, округ Колумбия, неоколониализм и так далее.Мало того, я уже приводил этот пример, мы уже тридцать лет поставляем за рубеж за американские деньги товаров в два раза больше, чем оттуда покупаем для внутреннего рынка. Тридцать лет! То есть, учитывая, что импорт и связанное с ним, у нас составляет 60% рынка, то мы практически живем в два раза хуже, чем работаем, уже тридцать лет.Я при этом напоминаю, что у нас нет целых отраслей, которые были тридцать лет назад, Авиастроение, машиностроение - не в тех масштабах, которые были. Мы производили тридцать лет назад каждый третий пассажирский самолет мира. Сегодня у нас есть суперджеты, но они на импортных двигателях до сих пор. Поэтому и они явно не имеют такой истории безопасности, как "Ту" и "Ил". И фактически выпускают самолеты только для первых лиц.Поэтому это все придется перестраивать, а это глубокая внутренняя реформа со сменой капитала, то есть, должен появиться национальный капитал. Поэтому эти реформы нам все предстоят. Я вам честно скажу, гениальность Путина заключается в том, что, запустив спецоперацию, он запустил объективный процесс. И теперь те люди в России, элиты и источник власти, который что-то не понимает, его уже воспитывают ни какие-нибудь пикетчики, а их уже воспитывают американские "Хаймарсы"…Путем военного воспитания, тягот и лишений военной жизни, что, в свою очередь приведет к изменению самосознания и к запуску процесса национального восстановления, как территории, что мы уже наблюдаем – Херсон, Запорожье - так и, собственно, суверенитета, свободы и независимости.– Следующая тема – это пакет военной помощи США для Украины, и в контексте этого пакета - снаряды с обедненным ураном передаются уже в открытую. Мы часто говорим, что государство в лице МИД выражает ноты, называет ответственных – США. А все-таки, когда Штаты ответственны, понесут ли они эту ответственность?– Для этого надо эту ответственность сформулировать. Вообще надо сформулировать, что мы хотим, с точки зрения СВО и отношений в мировом сообществе, в том числе в США. Когда задается вопрос, а что мы хотим – это называется правовая формула, на базе которой будет завершена специальная военная операция, естественно - победой.Эту формулу необходимо изложить и формализовать. Сегодня формальная позиция целой кучи российских органов власти - давайте пересмотрим территориальные итоги Второй Мировой войны. Давайте разрешим территориям отделяться от своих наций без согласия центральных властей.Это же официальная позиция, вы ее слышали, она в корне противоречит итогам Второй Мировой войны, международному праву, Ялтинской конференции, Потсдамской, Хельсинскому акту. Естественно, эта формула всех злит. Потому что нет ни одного в мире государства, у которого бы не было сепаратизма, того или иного.Эта формула разрешает сепаратизм, причем парадокс в том, что разрешает и наш сепаратизм, что какой-нибудь регион России федеративного устройства, если захочет отделиться, то ему не надо спрашивать согласия Москвы.Эта формула на самом деле американская, но американцы боятся ее произносить, поэтому поручили своим людям в наших органах власти ее озвучить. То есть, это их знаменитая тактика.Нам придется ломать позицию по отказу от международного права, восстанавливать позицию 1945 года через суд, отменять независимость Украины и других, и вырабатывать формулу на базе международного права.Не обязательно, допустим, в результате победы Украину в государство включать Российское, хотя это можно, я имею ввиду Киев, Львов и так далее. Можно, например, (России – Ред.) взять под контроль эту территорию, как правопреемнику Советского Союза, на основе того, что это спорная территория, незаконно вышедшая из Советского Союза в 1991 году, запретить этой территории иметь международные отношения, вступать в НАТО и т.д., запретить военное строительство, установить контрольную администрацию, сохранить суверенитет, но без этих параметров, пока не будет урегулированы наши отношения с этой территории на базе закона №14.09 1990 года, который и разрешает территориям выходить из состава Советского Союза.Вот технология решения. Это можно сделать на базе договора, как двухстороннего - с Украиной, так и многостороннего - с США.То есть, суд, отменяющий решение Горбачева, обозначение территории как спорной, как Косово, Северный Кипр, и дальше - заключение с этой территории договора о признании суверенитета и независимости на базе условий закона №14.09, без внешней политики и военного строительства. Пожалуйста, может быть и такой вариант. Кстати, Путин его обозначал два с половиной года назад в красных линиях, когда говорил, что нам нужны границы с НАТО 1997 года.Вот вам вариант решения, но он должен быть официальный, потому что он по закону, это международное право, и ни одна страна нам в этом не откажет, включая США, потому что США подчеркивает приверженность итогам Второй Мировой войны, им будет трудно отвертеться.Вот технология решения проблем. А если американцы не согласятся с этой технологией – "отключим газ", как в том фильме. Что это такое? Вернем ядерное нацеливание, или хотя бы его угрозу, например, проведем учение стратегических ядерных сил. Или, например, новые ракеты, вот вы знаете, на прошлой неделе поставили на дежурство "Сармат", пожалуйста, давайте заявим всему миру, что особенность вычислительного комплекса "Сармата" в том, что "Сармат" обязан быть нацелен на врага.Враг – США, соответственно, "Сармат" сразу поставлен как нацеливание. Это одна-две ракеты, ну да, у них десять боеголовок, но этого достаточно будет, чтобы американцы согласились сесть с нами за стол переговоров.А сегодня, вы сказали, что они поддерживают Украину, приняли решение о выделении еще 150 миллионов долларов. А знаете, сколько они зарабатывают только на последствиях конфликта с нами в виде прекращения поставок газа в Европу? Соответственно, Европа живет на СПГ из Штатов. Они зарабатывают в пять раз больше только в Европе, от того объема поставки и поддержки Украины, которую оказывают.Американцы в принципе не заинтересованы в прекращении конфликта. Каждый день конфликта им дает дивиденды, рост доллара, мировое лидерство и все остальное. Поэтому это нужно уравновесить ядерным нацеливанием, которое работало всю холодную войну, или хотя бы его угрозы, что означает появление угрозы США в связи с нашей СВО.То есть, увязать эти процессы. Соответственно, на этой базе вести с ними переговоры, как по границам, с точки зрения международного права, о чем я сказал, с американцами, так и запрета на их поставки и оружия на территории Украины, потому что иначе возрастает степень угрозы для них.Поставили десять танков "Абрамсов" - и две ракеты нацелены на Нью-Йорк и Вашингтон оказались в этот же день. Вы понимаете, что это такое? Это паника в этих городах, это все побегут в бомбоубежище. Американское население очень нервное, побегут в бомбоубежища. Они, кстати, на базе нацеливания с Советским Союзом построили шестьсот тысяч бомбоубежищ. Это настоящая государственная паника, такое массовое строительство, хотя Россия, Советский Союз - не угрожал, он просто нацелил на всякий случай.Вот вам технология решения проблемы, эту технологию знают все. Но то, что мы не решили проблему суверенитета - мы не можем переломить позицию МИД и других ведомств по поводу международного права. Они настойчиво продавливают право Калифорнии, право Каталонии выйти из состава Испании, например. Это же то же самое.Естественно, мы никогда не договоримся ни с Испанией, ни с Турцией с курдами, об этом новом международном праве. Нам это не надо. Поэтому мы исходим из того, что эта позиция откровенно проамериканская.И это и есть проблема суверенитета, без которого не решить проблему смены нашего курса на победу в СВО и восстановление международного права.– Еще немного на экономическую тему. Стоит ли брать налог с возврата западных компаний в Россию? Об этом уже заговорило много стран, в том числе и Макдональдс тут вдруг засобирался приехать. Как вы считаете?– Мы исходим из того, что, во-первых, опять же, это часть комплексной проблемы, то есть, нам надо запустить национальную валюту, обнулить процентную ставку. Вообще лучше сделать Госбанк, создать национальные инвестиции и капиталы. Сегодня инвестиции рубля осуществляются через валютные резервы, то есть, через выкуп доллара.Мы, для того, чтобы к нам в карман попали эти рубли, должны на такую же практически сумму обеспечить товары американцам – нефть, газ и так далее. Зачем? Очевидно, что это формула выплаты дани. Нам от этого надо уйти, и в рамках этой реформы конфисковать те иностранные капиталы враждебных государств на территории России.Сейчас начнется Дума, я внесу опять этот закон о конфискации всех иностранных активов недружественных государств, их перечень есть, он составлен, там Америка, Европа и так далее, на территории Российской Федерации. Просто конфискация. Ну, можно заморозить, как компромисс, и дальше, после внутренней реформы, эти активы должны поступить в национальную систему экономики, через национальную собственность. И, собственно говоря, на том и завершить этап жизни в качестве провинции американского однополярного мира, как говорил Путин в Мюнхенской речи 18 лет назад.– Еще один вопрос - зерновая сделка, будет ли она продлена, не будет ли? После встречи двух лидеров – Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина - вопросов стало еще больше. Что предложил Владимир Путин Эрдогану вместо зерновой сделки, в каком формате это может быть - и будет ли?– Надо понимать стратегию Владимира Путина. На мой взгляд, его стратегия очень простая. Он запустил объективно неизбежные процессы. Да, к этому процессу народ не готов, то есть, вообще не понимает. Вот сейчас спросите, за что мы сражаемся? Половина людей не понимает, что мы сражаемся за восстановление Отечества, это по сути - вторая Отечественная война.Называется - да, в военном смысле СВО, но ее цель и смысл – восстановление Отечества, его свободы и независимости, и территориальной целостности, как в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов.Этого люди не понимают. На мой взгляд, президент не хочет форсировать и ломать людей, он ждет, когда люди свою позицию восстановят так, как она была всегда в тысячелетней нашей истории – что Отечество и его границы священны, его суверенитет священный.Это процесс, который затягивает СВО с нашей стороны. И в рамках этого процесса – нужна ли нам эта сделка по поставке нашего зерна? Очевидно, что нет. Просто она не нужна. Да, она была реализована полтора года назад под давлением ООН, Турции, Вашингтона, и Эрдоган приехал с продолжением этой сделки. Но России она не нужна. Вы не забывайте, зерно, которое по этой сделке продала Украина – все деньги идут в оружие против нас. На эти деньги убивают наших солдат.Поэтому Эрдоган ехал с продолжением сделки, и получил, на мой взгляд, от ворот поворот в Сочи от Владимира Владимировича. Да, предложено, чтобы просто - "покупайте наше зерно в Турции". Сейчас миллион (тонн – Ред.) предложено продать. Это не альтернатива сделки – это просто наш интерес, мы заинтересованы продавать наши товары, зерно, в том числе и в Турцию. И это хороший ход.Мы уходим от связанности процесса финансирования ВСУ за счет продажи украинского зерна в рамках общей сделки, к просто прямой системе отношений с Турцией по поставке туда наших товаров. Это прекрасное решение? Прекрасное! Это и есть альтернатива национального типа. А возвращаться в эту американскую формулу, что на каждый корабль зерна в рамках этой сделки должно быть убито сколько-то наших солдат, оружием, закупленным от этого зерна - очевидно это нам не выгодно.Обратите внимание, вой идет полтора года. Постепенно его цели и смыслы начинают открываться, и он постепенно начинает разворачиваться с точки зрения здравого смысла и логики нормального процесса восстановления Отечества. Постепенно, то есть, не быстро, потому что народ еще не готов, но идет в правильном направлении.Мы уже не разговариваем по поводу этих сделок. Мы, наконец, избавились от такого странного военного явления, как псевдовоенные журналисты на фронте. Обратите внимание, их уже туда не пускают. Я имею в виду не военных корреспондентов, которые в армии служат, в погонах, как у меня, а тех, которые называются так.Мы, наконец, избавились от недисциплинированных частей, типа "Вагнера", добровольцев, теперь они часть обороны. То есть, здравый смысл начинает постепенно восстанавливаться, с точки зрения военных учебников и правил военных действий.Все идет в нужном направлении. Медленно, потому что очень мощная американская пропаганда на территории России. Очень сильна "пятая колонна", но все идет в нужную сторону, в правильном направлении - и придет к нашей победе!

https://ukraina.ru/20220302/1033421595.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, евгений федоров, сво, украина, россия, сша, турция, зерновая сделка, финансы, политика, экономика