Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится - 11.09.2023 Украина.ру
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Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится
Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится - 11.09.2023 Украина.ру
Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится
Украинские беженцы могут возмутиться в странах Европы, если поддержка Украины прекратится, заявил в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский
2023-09-11T16:31
2023-09-11T16:31
новости
украина
европа
владимир зеленский
украинские беженцы
поддержка
the economist
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Президент Украины опасается, что некоторые из западных сторонников его страны теряют веру, пишет издание.Зеленский "остро осознает риски" для Украины, если Запад начнёт прекращать экономическую поддержку. Это нанесло бы ущерб не только экономике Украины, но и ее военным усилиям. Он излагает это в резких выражениях: “Если вы не с Украиной, вы с Россией, а если вы не с Россией, вы с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить", приводит издание слова ЗеленскогоСокращение помощи Украине только продлит военные действия, утверждает Зеленский, и это создало бы риски для Запада.Ссылаясь на слова Зеленского, издание отмечает, что украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не было бы “хорошей историей” для Европы, если бы она “загнала этих людей в угол”.
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новости, украина, европа, владимир зеленский, украинские беженцы, поддержка, the economist
Новости, Украина, Европа, Владимир Зеленский, украинские беженцы, поддержка, The Economist

Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится

16:31 11.09.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Украинские беженцы могут возмутиться в странах Европы, если поддержка Украины прекратится, заявил в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины опасается, что некоторые из западных сторонников его страны теряют веру, пишет издание.
Зеленский "остро осознает риски" для Украины, если Запад начнёт прекращать экономическую поддержку. Это нанесло бы ущерб не только экономике Украины, но и ее военным усилиям.
Он излагает это в резких выражениях: “Если вы не с Украиной, вы с Россией, а если вы не с Россией, вы с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить", приводит издание слова Зеленского
Сокращение помощи Украине только продлит военные действия, утверждает Зеленский, и это создало бы риски для Запада.
"Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну покинули", - говорится в статье.
Ссылаясь на слова Зеленского, издание отмечает, что украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не было бы “хорошей историей” для Европы, если бы она “загнала этих людей в угол”.
Зеленский
14:12
"Президент войны" Зеленский и варианты его будущегоИнтервью Владимира Зеленского журналу The Economist, опубликованное 10 сентября, начинается совершенно замечательной фразой: "Владимир Зеленский не хочет думать". Конечно, слова принадлежат журналисту (текст – не интервью, а его изложение), но есть в них некая посконная правда… В его положении думать уже поздно. Остаётся верить, что кривая вывезет
 
НовостиУкраинаЕвропаВладимир Зеленскийукраинские беженцыподдержкаThe Economist
 
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