https://ukraina.ru/20230911/1049330688.html

"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных

"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных - 11.09.2023 Украина.ру

"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило работу "детективного агентства", торгующего информацией из государственной базы данных. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба ГБР

2023-09-11T16:32

2023-09-11T16:32

2023-09-11T16:32

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По данным ведомства, нарушители в том числе продавали информацию, касающуюся топ-чиновников страны. Среди заказов были личные данные и относительно министров украинского правительства.Так называемое детективное агентство открыл бывший сотрудник правоохранительных органов Украины после своего увольнения в запас. К этой работе он привлек своего товарища, который продолжал работать в правоохранительных органах, говорится в сообщении."Через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, которые были готовы платить за частную информацию относительно адреса проживания, номеров автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также за сведения о пересечении государственной границы", - рассказали в Государственном бюро расследований Украины.Данные находил в базах действующий сотрудник правоохранительных органов. Цена "услуги" в среднем составляла 200 долл. США в зависимости от объема информации."Не гнушались "детективы" и заказами в отношении чиновников, информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой ущерб интересам Украины", - подчеркнули в ГБР.Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.ГБР Украины 8 сентября сообщило о задержании сотрудника Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю. При этом "дилер" не получал деньги. Он пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.

https://ukraina.ru/20230908/1049279320.html

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