https://ukraina.ru/20230911/1049330688.html
"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных
"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных - 11.09.2023 Украина.ру
"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных
Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило работу "детективного агентства", торгующего информацией из государственной базы данных. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба ГБР
2023-09-11T16:32
2023-09-11T16:32
2023-09-11T16:32
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По данным ведомства, нарушители в том числе продавали информацию, касающуюся топ-чиновников страны. Среди заказов были личные данные и относительно министров украинского правительства.Так называемое детективное агентство открыл бывший сотрудник правоохранительных органов Украины после своего увольнения в запас. К этой работе он привлек своего товарища, который продолжал работать в правоохранительных органах, говорится в сообщении."Через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, которые были готовы платить за частную информацию относительно адреса проживания, номеров автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также за сведения о пересечении государственной границы", - рассказали в Государственном бюро расследований Украины.Данные находил в базах действующий сотрудник правоохранительных органов. Цена "услуги" в среднем составляла 200 долл. США в зависимости от объема информации."Не гнушались "детективы" и заказами в отношении чиновников, информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой ущерб интересам Украины", - подчеркнули в ГБР.Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.ГБР Украины 8 сентября сообщило о задержании сотрудника Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю. При этом "дилер" не получал деньги. Он пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, персональные данные, торговля, гбр
"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных
Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило работу "детективного агентства", торгующего информацией из государственной базы данных. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба ГБР
По данным ведомства, нарушители в том числе продавали информацию, касающуюся топ-чиновников страны. Среди заказов были личные данные и относительно министров украинского правительства.
Так называемое детективное агентство открыл бывший сотрудник правоохранительных органов Украины после своего увольнения в запас. К этой работе он привлек своего товарища, который продолжал работать в правоохранительных органах, говорится в сообщении.
"Через чаты и группы в мессенджерах злоумышленники находили клиентов, которые были готовы платить за частную информацию относительно адреса проживания, номеров автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также за сведения о пересечении государственной границы", - рассказали в Государственном бюро расследований Украины.
Данные находил в базах действующий сотрудник правоохранительных органов. Цена "услуги" в среднем составляла 200 долл. США в зависимости от объема информации.
"Не гнушались "детективы" и заказами в отношении чиновников, информация о которых во время российской агрессии могла нанести большой ущерб интересам Украины", - подчеркнули в ГБР.
Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
ГБР Украины 8 сентября сообщило о задержании сотрудника Ровенского районного военкомата, который систематически поставлял наркотики своему руководителю. При этом "дилер" не получал деньги. Он пытался лишь угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.