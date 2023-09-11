https://ukraina.ru/20230911/1049327590.html

Владимир Евсеев: Россия локально побьет ВСУ и накроет Львов, но до 2025 года победы в СВО точно не будет

Владимир Евсеев: Россия локально побьет ВСУ и накроет Львов, но до 2025 года победы в СВО точно не будет - 11.09.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия локально побьет ВСУ и накроет Львов, но до 2025 года победы в СВО точно не будет

Никаких фактов, указывающих на то, чтобы ВСУ применяли оставшиеся механизированные бригады, сейчас нет. Признаков подготовки к нашему контрнаступлению тоже нет

2023-09-11T15:36

2023-09-11T15:36

2023-09-11T15:36

интервью

всу

россия

сша

ракеты

западная украина

купянск

запорожская область

авдеевка

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Мы продолжим перемалывать оставшиеся силы противника, продвигаться на Купянском и Сватовском направлениях, а также в сторону Северска со стороны Серебрянского лесничества, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что ВС РФ подготовились к большому контрнаступлению, которое может начаться до осенней распутицы, поэтому на Украину нужно как можно скорее отправить ракеты АТАСМS с дальностью стрельбы более 300 километров, чтобы использовать их для уничтожения подготовленных для наступления российских резервов и штабов.- Владимир Валерьевич, если это дезинформация, на что именно Штаты хотят нас спровоцировать? А если правда, как мы можем на это ответить?- Давайте по порядку.Когда США публично говорят о возможности поставок каких-то вооружений, чаще всего речь идет о том, что их уже поставили. Да, поставка этих ракет не может быть настолько большой, чтобы разгромить наши резервы. Это полная глупость. Но нам все равно надо быть предельно внимательными.Что касается российского контрнаступления, я пока не вижу, чтобы мы его готовили.Дело в том, что противник не хочет бросать в бой последние резервы в количестве минимум четырех механизированных бригад. Линию фронта он точно сейчас не прорвет, а в случае их использования ВСУ останутся без всего. Кроме того, Киеву не удается восполнять потери в личном составе за счет мобилизации. Поэтому враг снижает активность на линии фронта.- Думаете, то, что сейчас делают ВСУ в районе Работино – это имитация наступления, а не попытка прорыва?- ВСУ там пытаются что-то делать. Но в том же Работино никто не может закрепиться, потому что село превратилось в руины. Если ВСУ туда заходят, попадают под наш огонь. Так что Работино – это очень условная победа Киева.Продолжим. Никаких фактов, указывающих на то, чтобы ВСУ применяли эти оставшиеся механизированные бригады, сейчас нет. Признаков подготовки к нашему контрнаступлению тоже нет. Мы продолжим перемалывать оставшиеся силы противника, продвигаться на Купянском и Сватовском направлениях, а также в сторону Северска со стороны Серебрянского лесничества.Я не думаю, что сейчас будет неожиданное наступление. Мы должны восстановиться после нескольких месяцев тяжелых боев, а для этого нужно время. Сейчас мы должны вернуть как-минимум те позиции, которые противник захватил с 4 июня. Например, в районе Артемовска нам надо двигаться в сторону Часов Яра, а также резать дороги в Авдеевку. Нам нужно вплотную подходить к реке Оскол. Не просто расширять плацдарм на правом берегу реки Жеребец, а выйти к водохранилищу.А по поводу западных поставок, нам необходимо уничтожить склады снарядов с обедненным ураном, как мы это уже сделали с британскими снарядами. Желательно это сделать на территории Западной Украины. Кроме того, надо отследить места дислокации ракетных комплексов и попробовать их уничтожить в момент развертывания.Резюмирую. Нам не надо ставить грандиозных задач. Задачи должны быть простыми. Нам важно хорошо подготовиться и хорошо начать зимнюю кампанию. А для этого надо решить перечисленные мной локальные задачи.- А что зимой?- А зимой мы уже сможем смотреть дальше. Если мы удачно решим эти локальные задачи к осенней распутице, но надо всерьез думать об освобождении всего Левобережья. Надо заходить в Харьковскую область со стороны Белгорода, чтобы прекратить обстрелы российской территории. Надо брать сам Харьков в кольцо и по возможности подходить к Запорожью.Но для этого надо решить локальные задачи. Сохранение авдеевской группировки ВСУ – это вообще анахронизм. Мы их можем решить, потому что противник выдыхается.Понятно, что США будут создавать нам дополнительные проблемы. Поэтому я считаю, что в следующем году война точно не закончится.- Думаете, мы можем решить эти локальные задачи нынешними силами и в нынешнем состоянии, не мечтая о том, что у нас где-то в резерве стоит огромная группировка, которая перейдет в наступление в удобный момент?- Локальные задачи надо решать нынешними средствами при каком-то их усилении, но не при масштабном вводе войск. При этом при решении задач на зимнюю кампанию без масштабного ввода войск не обойтись.Например, локальные задачи можно решить, введя в бой оперативные резервы. Иначе им будет трудно. Может быть, какие-то части надо было вывести на ротацию. Но не так, как это было под Артемовском, когда мы вывели на ротацию части и чуть не потеряли Клещеевку. Это нонсенс. Такие ротации не нужны.Если мы это сделаем, можно готовиться к выполнению крупных задач в зимний период.- Есть мнение, что в 2024 году вооруженный конфликт закончится хотя бы временным перемирием, потому что у всех выборы. Вы, судя по всему, так не думаете.- Президентские выборы на Украине не будут иметь значения. Они пройдут весной. Вполне вероятно, что Зеленский не удержит власть. Американцы заменят его на фигуру, которая может оказаться не совсем подходящей для нас. Вполне возможно, что до выборов в США даже будет военный переворот на Украине.Главное, что Вашингтон в лице администрации Байдена настроен на продолжение войны как минимум до президентских выборов. Тем более, выборы в ноябре, а инаугурация – в январе. Байдену нужна победа ВСУ. Это нереально, но какие-то локальные успехи ему все равно предъявить надо.При таком раскладе трудно прогнозировать, что конфликт может закончиться до конца 2024 года.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20230910/1049298657.html

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, ракеты, западная украина, купянск, запорожская область, авдеевка