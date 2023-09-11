https://ukraina.ru/20230911/1049327405.html

"Расизм": Захарова раскритиковала запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС

"Расизм": Захарова раскритиковала запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС - 11.09.2023 Украина.ру

"Расизм": Захарова раскритиковала запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 11 сентября назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в Евросоюз из России автомобилей, телефонов и других личных вещей

2023-09-11T15:06

2023-09-11T15:06

2023-09-11T15:07

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"Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть", — заявила Захарова.Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в свою очередь назвал это решение Евросоюза дискриминацией по паспорту.Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил решение властей ЕС их расизмом и предложил не отвечать аналогичным мерами, а вместо этого приостановить отношения с ЕС и вывезти российских дипломатов в Москву. Это заставит Брюссель испугаться, ведь такие отъезды дипломатов могут происходить накануне "вполне определённых событий", пояснил он.Ранее стало известно, что страны ЕС запретили въезжать на их территорию на автомобилях, зарегистрированных в России, и провозить ряд личных вещей, попадающих под категорию "запрещенный импорт". Под запрет также попадают ноутбуки, косметика, мобильные телефоны, средства личной гигиены и изделия из кожи и меха.В Еврокомиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи туристов из РФ, въезжающих в ЕС, например, одежду.

https://ukraina.ru/20230911/1049319345.html

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новости, захарова, ес, еврокомиссия, россия