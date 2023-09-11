https://ukraina.ru/20230911/1049326061.html

Петр Акопов: Запад не может обеспечить Украину необходимыми вооружениями, а у Украины нет сил на войну

Петр Акопов: Запад не может обеспечить Украину необходимыми вооружениями, а у Украины нет сил на войну - 11.09.2023 Украина.ру

Петр Акопов: Запад не может обеспечить Украину необходимыми вооружениями, а у Украины нет сил на войну

Вменяемые американские аналитики прекрасно понимают, что ставка на расшатывание России изнутри не сработает в среднесрочной перспективе. Если говорить про долгосрочную перспективу, то американцам это не интересно, им важно, что будет в ближайший год, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.

2023-09-11T16:04

2023-09-11T16:04

2023-09-11T16:05

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр Эдуардович, службы США готовят покушение на новое руководство Нигера, об этом заявляет служба военной разведки. Насколько вероятен вариант физического устранения этих лидеров путча?– Я думаю, что вариант с военным вмешательством, который обсуждался в начале, он практически нереален. В принципе, я с первых же дней, когда стали говорить о вторжении ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств – Ред.), говорил, что это все нереально.Не только потому, что на сторону Нигера властей новых встали Мали и Буркина-Фасо, но и потому, что никто из соседних стран, Нигерия в первую очередь, не заинтересована в долгой большой войне на своих границах, как бы со своим соседом. Поэтому всех их заявления были скорее способом давления на новую власть, чтобы они пошли на какие-то уступки.Но реальной военной интервенции, конечно не будет, потому что Франция и Штаты хотели провести ее руками африканских стран, а африканские страны не очень-то готовы, не собираются ради интереса, в первую очередь Запада наводить порядок или вмешиваться в ход событий или менять власть в соседней стране.Убийства, покушения на новых лидеров, мне тоже представляется не очень реальным. Разговоры такие и приготовления могут вестись и ведутся, но, учитывая, что в Нигере к власти пришла армия, и большая часть населения и спецслужб, военных в том числе и силовиков, поддержали этот переворот, поддержали смену власти, сложно будет найти реальный способ быстро подготовить покушение. А потом оно не будет иметь смысла.Покушение имеет смысл в первые недели, месяцы. А для того, чтобы провести его хорошо, нужно долго готовить, искать, так просто не сделаешь. А пока подготовят все, власть уже укрепится настолько, что бессмысленно будет менять первое лицо, это никак не повлияет на ситуацию.– Неужели Франция так легко отпустит впервые в истории эту ситуацию?– Не впервые, они часто теряли, если мы вспомним ту же Африку, начиная с шестидесятых годов, множество раз от них уходили страны. Другое дело, что эти страны переходили порой под покровительство СССР и получали военную помощь – нашу, кубинскую, гэдээровскую. Им было проще. Но были и такие, которые уходили в самостоятельное плавание, меняя власти, избавляясь от западной опеки.А здесь ситуация такая, что Нигер понимает, что за ним стоят не только соседи, часть соседей, но и в общем, новые власти поддерживают и Россия, и Китай неофициально.Поэтому они не чувствуют себя в одиночестве, и не чувствуют себя осажденными со всех сторон, и в этом смысле Штатам придется смириться. Штаты уже ведут более хитрую игру, а Франция, по которой в первую очередь произойдет удар – ей придется проглотить пилюлю.– Ну и в свою очередь, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Цифры называются разные, Энтони Блинкен в общем заявлял об одном миллиарде долларов. Выходит, нет прямого соотношения успехов на фронте ВСУ, и новых траншей Америки. А какой план сейчас продвигает США в отношении Украины, можно ли предположить? Изменился ли он с тех пор, как мы говорили о том, что идет борьба до последнего украинца, о том, чтобы расшатать Россию изнутри, или же план все тот же?– В принципе, план кардинально не меняется, он всегда состоял в том, чтобы его цель была подорвать силу России. С начала СВО это стало возможно сделать только путем военного поражения России. Россия должна признать бессмысленность и бесполезность попыток военным путем, силовыми методами привести украинское государство в состояние недееспособности, военной, как минимум - и отступиться. И, собственно, для этого вся американская помощь и идет.Надежд на то, что Россия изнутри сама начнет сомневаться и как бы отвернется и перестанет воевать, их нет практически. То есть, они были какие-то изначально, в прошлом году, летом, когда наши отступали, тогда были какие-то надежды, что это приведет к паническим и пораженческим настроениям в России. А если еще будет наступление украинское успешное, то - тем более. Но, как мы видим, сейчас ничего этого нет.Я думаю, что разумные, вменяемые американские аналитики – они прекрасно понимают, что ставка на расшатывание России изнутри не сработает в перспективе среднесрочной. Если говорить про долгосрочную – американцам это не интересно. Им важно, что будет в ближайшие полгода-год.Но при этом американцы не могут нарастить помощь Украине кардинально, они не могут сделать так, чтобы украинская армия получила принципиально больше оружия. Дело же не в деньгах. Деньги на поддержание бюджета дает Евросоюз. Дело не в том. Главное – оружие и боеприпасы. Сколько бы денег Штаты не выделили (Киеву – Ред.), если бы они выделили сейчас 100 миллиардов, это бы никак не повлияло в краткосрочной или среднесрочной перспективе, потому что они не могут поставить им на эту сумму танки и боеприпасы, и САУ.Не могут, их нет в таком количестве, а то, что есть, они не готовы передать, потому что для ряда европейских стран это критично уже по количеству будет. Мощности производственные американские не настолько разогреты, чтобы производить сотнями единиц в месяц.Поэтому это все как бы элемент такой демонстрации поддержки, что мы вам дает миллиард, еще десять миллиардов, что мы от вас не отступаемся, мы с вами стоим рядышком, вы, главное, воюйте и не переживайте. Дадим оружия сколько сможем, а вы должны воевать, поставлять людей на фронт, пытаться наступать, а когда будет ответное русское наступление – держать оборону и не сдаваться.– Ну да, надо еще учесть, сколько из этой суммы вообще попадает на Украину.– Эта сумма, деньги на американский ВПК, производство идет, а деньги на украинский бюджет выделяет не только Америка, их выделяет Евросоюз, выделяют отдельные европейские страны. На затыкание дыр в бюджете, который, понятно, что это никакой не украинский бюджет, на выплату пособий, пенсий, зарплат – это все как бы им дают помощь европейцы, не такие там деньги… миллиарды, конечно, да, но на это они будут давать всегда. Но это не определяет, это никак не влияет, по большому счету, на ход боевых действий, потому что ход боевых действий определяется мобилизационным ресурсом и вооружениями.Вооружение пока у них есть, пока то, что поставил Запад – этого хватает для наступления - достаточно жесткого и такого серьезного, как мы сейчас наблюдаем, последние дни особенно, когда в бой введены и резервы основные, уже идет мощнейший накат. Они используют по полной, у них неплохо с боеприпасами все.Но это не может длиться бесконечно, это не может длиться даже несколько месяцев. Дело не только в погоде или непогоде, а в том, что сейчас они используют накопленные за несколько месяцев до этого западные поставки боеприпасов и техники. Ну, техника частично выбивается, а главное, что заканчиваются боеприпасы. В таком ритме их не хватит.Если бы у Украины была возможность еще полгода вести бои, не было бы осенне-зимней распутицы, у них бы не хватило просто снарядов - и все. А Запад не может их возместить в таком количестве, как он давал. Он может давать определенное количество, которого для долгого наступления не хватит.– Поговорим о ситуации в Закавказье, и страхах Никола Пашиняна об уходе России оттуда. В этот же момент готовятся совместные учения Армении и США, хотя до этого отказалась Армения от учений ОДКБ на своей территории. Меняет ли Ереван некий маршрут внешней политики?– Ну, Ереван делает вид, что он меняет, он пытается играть на том, что изначально ставка была на то, что Россия с Арменией, поэтому Армении ничего не угрожает. Карабахская война двадцатого года показала, что Россия с Арменией, но Россия не будет за Армению решать вопрос Карабаха, потому что Армения не хотела идти на те варианты, которые предлагала Россия многие годы и десятилетия. Даже договориться с Азербайджаном о возвращении части земель (которые вообще никакого отношения к Карабаху не имеют, а просто окружали его) которые были заняты Арменией и удерживались ей без населения азербайджанского, которое бежало, было выселено.Армяне не хотели идти на компромисс. Получили войну – проиграли войну. Карабах Россия не защищала, потому что это не территория Армении, даже по армянским законам. Россия не должна была. Россия не хотела ссориться с Азербайджаном, и не хотела выступать на одной стороне конфликта.Все понятно. Азербайджан победил, Россия тормознула, не допустила полного разгрома, чтобы Карабах был вычищен от армян. Поставила там миротворцев, дальше предложила договариваться о том, чтобы было коридор между Арменией и Карабахом и между Азербайджаном и другой частью под называнием Нахичевань, которая отделена от основного Азербайджана и Армении.Армения не хочет давать Азербайджану коридор в Нахичевань. Баку, соответственно, давит и тормозит всячески коридор Лачинский, ограничивает его и контролирует.Но что же хотят в Армении? Они думают, что можно сохранить Лачинский коридор в Карабах, но при этом не дать азербайджанцам коридор в Нахичевань – так не будет. Азербайджанцы с этим не смирятся. Это реальность.Если Армения хочет, чтобы в Карабахе сохранились армяне, пускай это будет азербайджанский Карабах, но чтобы там жили армяне, с какими-никакими правами, придется договариваться с Азербайджаном о том, чтобы у него был доступ к территории Нахичевани.Это неизбежно. Когда это будет – через месяц, год, пять, но это должно произойти. Пока этого не будет, Армения будет в таком состоянии – подвешенном - из-за своего собственного упрямства. Понимая, что Россия за нее не вписывается. А Россия не будет вписываться, коридор Зангезурский делать не надо, а Лачинский - гарантируйте.Россия ждет, а Армения пытается подключить Штаты, Францию, Запад для того, чтобы надавить на Азербайджан. Она думает, что если на Азербайджан будут сильно давить, то он пойдет на уступки и забудет про свое требование.А уйти на Запад Армения не может, никак не может. Не потому, что армян в России больше, чем в Армении – это факт медицинский, и не потому, что она является военным союзником и зависит от России экономически. Она не может уйти на Запад просто по одной простой причине, что она находится на Востоке, и она находится в зоне сферы влияния интересов России. России и Турции.Уходя от России, теоретически предположим, она разрывает связь с Россией и выходит из ОДКБ, она попадает в сферу влияния Турции… Все, никакая Франция, никакие Штаты не будут войска в Армении размещать, ничего делать для него реально на поле боя или просто гарантируя безопасность - не будут, все. Все банально. Нет сложной математики геополитической. Здесь все примитивно.А давить на Россию, пугая, мол, мы сейчас развернемся и пойдем на Запад – это смешно, потому что Россия понимает, что Западу Армения нужна только в качестве инструмента давления на Россию, на Иран, соседние страны, в игре с Турцией и прочее. Никаких интересов армянских, сохранения армянской государственности, Запад не преследует.– Что, как вы считаете, в конечном итогке, произошло на Саммите G20 в Нью-Дели?– Тут надо учесть, что "Двадцатка" - это не американский формат, хотя изначально, если вспомним историю, он вырос из западного понимания, что сама Большая семерка - она в те годы была "восьмеркой" с Россией - не справляется, потому что кризис 2008 года, когда мировую экономику трепало так, что мало не показалось никому. А Запад этот формат двадцатки продвинул, типа - дайте, мы сами не можем все установить, давайте подключим государства мировой экономики, кроме Запада - еще тринадцать.Запад сам завел мировую экономику в кризис восьмого года, потом предолжил всем вместе из него вылезать. Все согласились, а почему нет, давайте…Постепенно "Двадцатка" вытеснила "Семерку". Россия вышла из "Восьмерки", осталась "Семерка". Но клуб мировых лидеров, который собирается ежегодно – это вещь полезная. Там представлен Запад, Восток, Россия, Китай. Мы в этом участвовали, ничего унижающего для нас в этом нет.Последние два года Путин на них (на эти встречи – Ред.) не ездит, ни в прошлом году его не было, ни в этом году. Потому что понятно, что Запад, обладая… к нему относится половина "Двадцатки" – Япония, Австралия, Южная Корея, не считая "Семерки", они являются как бы западной частью "Двадцатки". Запад, естественно, все время поднимает тему, что нужно Россию или осудить, или как-то обсудить ситуацию на Украине и все такое, и Россия, противодействуя этому понимает, что наших сил не хватает на то, чтобы заблокировать это обсуждение.Есть мы и есть Китай, есть Индонезия, Бразилия, Индия, которые не поддерживают Запад, но в принципе, не хотят с ним жестко ссориться. Поэтому они так или иначе на эти вещи ведутся. Путину не хочется выслушивать нотации от Запада при молчаливом нейтралитете восточных стран, поэтому он туда не едет.Но это не значит, что сам механизм нам не нужен. Нужен. В "Двадцатке" есть блок БРИКС, который сейчас расширяется. Если раньше там были только Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, пять стран представлены, то теперь присоединилась Саудовская Аравия, которая тоже входит в "Двадцатку", уже шесть. Рассматривается вариант с Индонезией, уже семь. И Аргентина, которая вошла, уже восемь.В принципе, это будет два блока. "Семерка" с примкнувшими к ней, и БРИКС в составе Россия, Китая и другие страны.Этот расклад и будет на "Двадцатке" постепенно выкристаллизовываться. Но в более-менее спокойном формате это все будет только уже после завершения активной части военного конфликта на Украине.Пока что Путин на эти мероприятия ездить не будет. В следующем году – посмотрим, какая ситуация будет в Штатах, какая ситуация будет в мире, тогда, возможно, он поедет на следующий саммит, вполне вероятно. Но это будет зависеть не только от хода СВО, но и от общей температуры, от кризисов и проблем в остальном мире.

https://ukraina.ru/20230628/1047593211.html

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https://ukraina.ru/20230909/1049289586.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, петр акопов, сво, украина, россия, брикс, армения, азербайджан, политика, экономика, франция, нигер, геополитика