МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе Работино - 11.09.2023 Украина.ру
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МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе Работино
МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе Работино - 11.09.2023 Украина.ру
МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе Работино
На Запорожском направлении, в районе Работино, подразделения российской группировки войск отразили атаку 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения СВО за 11 сентября
2023-09-11T14:14
2023-09-11T14:14
новости
мо рф
сводка
фронт
запорожское направление
спецоперация
всу
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Для отражения атаки были задействованы авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы, отмечается в сообщении МО РФ. Уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства "Stormer HVM".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка. Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уточнило российское военное ведомство. Также были уничтожены восемь автомобилей противника, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. В районе населенного пункта Водяное в ДНР российские авиация и артиллерия поразили колонну бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б"", - сообщило Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20, говорится в сводке Министерства обороны РФ.
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новости, мо рф, сводка, фронт, запорожское направление, спецоперация, всу
Новости, МО РФ, сводка, фронт, Запорожское направление, Спецоперация, ВСУ

МО РФ: Российские войска отразили атаку бригады ВСУ в районе Работино

14:14 11.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Запорожском направлении, в районе Работино, подразделения российской группировки войск отразили атаку 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения СВО за 11 сентября
Для отражения атаки были задействованы авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы, отмечается в сообщении МО РФ. Уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства "Stormer HVM".
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка. Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.
За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уточнило российское военное ведомство. Также были уничтожены восемь автомобилей противника, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. В районе населенного пункта Водяное в ДНР российские авиация и артиллерия поразили колонну бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б"", - сообщило Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20, говорится в сводке Министерства обороны РФ.
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября 2022, 08:00
Подбёрезкин объяснил, почему в сводках нет информации об изюмско-балаклейском направленииВ СМИ появлялась информация, что на изюмско-балаклейском направлении развернулись ожесточенные бои, но в сводке Минобороны РФ значилось лишь "уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих". С чем это связано в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
 
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