https://ukraina.ru/20230911/1049323871.html

В Москве вновь установили памятник Дзержинскому

В Москве вновь установили памятник Дзержинскому - 11.09.2023 Украина.ру

В Москве вновь установили памятник Дзержинскому

В понедельник, 11 сентября, на территории штаб-квартиры Службы внещней разведки (СВР) в Ясенево установили памятник русскому революционеру, народному комиссару внутренних дел РСФСР Феликсу Дзержинскому и основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), сообщает РИА Новости

2023-09-11T13:48

2023-09-11T13:48

2023-09-11T13:48

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Церемония открытия памятника состоялась в понедельник, в день рождения Дзержинского.Прежний памятник, автором которого был советский архитектор Григорий Захаров, убрали с площади в августе 1992 года. Новая бронзовая скульптура, установленная напротив здания СВР – его уменьшенная копия.Российский военный эксперт Игорь Коротченко написал в своем телеграм-канале о церемонии:"Запомнилось выступление оркестра, исполнившего перед открытием в СВР памятника "железному Феликсу" марш - помните, тот самый. когда советский разведчик Ладейников из фильма "Мертвый сезон" возвращается в Москву после обмена: в аэропорту гремят фанфары, возбужденные трудящиеся с цветами, но это приветствуют не его, а советских футболистов - героя же "невидимого фронта" встречают незаметные товарищи в штатском, объятия, рассадка по черным "Волгам" - и в штаб-квартиру разведки на доклад к руководству."Этим маршем сегодня в СВР приветствовали российских нелегалов, выполняющих секретные миссии за рубежом. Их роль в нынешних условиях как никогда велика, считает он.

https://ukraina.ru/20170815/1019035334.html

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новости, москва, дзержинский, памятник