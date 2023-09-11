В Москве вновь установили памятник Дзержинскому - 11.09.2023 Украина.ру
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В Москве вновь установили памятник Дзержинскому
В Москве вновь установили памятник Дзержинскому - 11.09.2023 Украина.ру
В Москве вновь установили памятник Дзержинскому
В понедельник, 11 сентября, на территории штаб-квартиры Службы внещней разведки (СВР) в Ясенево установили памятник русскому революционеру, народному комиссару внутренних дел РСФСР Феликсу Дзержинскому и основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), сообщает РИА Новости
2023-09-11T13:48
2023-09-11T13:48
новости
москва
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памятник
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Церемония открытия памятника состоялась в понедельник, в день рождения Дзержинского.Прежний памятник, автором которого был советский архитектор Григорий Захаров, убрали с площади в августе 1992 года. Новая бронзовая скульптура, установленная напротив здания СВР – его уменьшенная копия.Российский военный эксперт Игорь Коротченко написал в своем телеграм-канале о церемонии:"Запомнилось выступление оркестра, исполнившего перед открытием в СВР памятника "железному Феликсу" марш - помните, тот самый. когда советский разведчик Ладейников из фильма "Мертвый сезон" возвращается в Москву после обмена: в аэропорту гремят фанфары, возбужденные трудящиеся с цветами, но это приветствуют не его, а советских футболистов - героя же "невидимого фронта" встречают незаметные товарищи в штатском, объятия, рассадка по черным "Волгам" - и в штаб-квартиру разведки на доклад к руководству."Этим маршем сегодня в СВР приветствовали российских нелегалов, выполняющих секретные миссии за рубежом. Их роль в нынешних условиях как никогда велика, считает он.
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Новости, Москва, Дзержинский, памятник

В Москве вновь установили памятник Дзержинскому

13:48 11.09.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В понедельник, 11 сентября, на территории штаб-квартиры Службы внещней разведки (СВР) в Ясенево установили памятник русскому революционеру, народному комиссару внутренних дел РСФСР Феликсу Дзержинскому и основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), сообщает РИА Новости
Церемония открытия памятника состоялась в понедельник, в день рождения Дзержинского.
Прежний памятник, автором которого был советский архитектор Григорий Захаров, убрали с площади в августе 1992 года. Новая бронзовая скульптура, установленная напротив здания СВР – его уменьшенная копия.
Российский военный эксперт Игорь Коротченко написал в своем телеграм-канале о церемонии:
"Запомнилось выступление оркестра, исполнившего перед открытием в СВР памятника "железному Феликсу" марш - помните, тот самый. когда советский разведчик Ладейников из фильма "Мертвый сезон" возвращается в Москву после обмена: в аэропорту гремят фанфары, возбужденные трудящиеся с цветами, но это приветствуют не его, а советских футболистов - героя же "невидимого фронта" встречают незаметные товарищи в штатском, объятия, рассадка по черным "Волгам" - и в штаб-квартиру разведки на доклад к руководству."
Этим маршем сегодня в СВР приветствовали российских нелегалов, выполняющих секретные миссии за рубежом. Их роль в нынешних условиях как никогда велика, считает он.
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