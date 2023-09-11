"Я в порядке": Зеленский ответил на вопрос CNN, не впал ли он в депрессию
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN 11 сентября заявил, что нормально справляется с нагрузкой и в депрессию не впал
Журналист задал Зеленскому вопрос, как он держится и не впал ли он в депрессию, как он справляется с тем, что спецоперация на Украине длится уже около 600 дней.
"Я в порядке. Я могу с этим жить. У меня не так много времени, но иногда я смотрю на своих детей. Они на Украине, я рад, что они здесь", - ответил Зеленский.
Будущее поколение сделает Украину великой, ведь они очень сильные и свободные, заверил он.
Он же смотрит в зеркало и видит другого человека. "Может быть, более мудрого?", поинтересовался журналист. "Может быть, более мудрого, спасибо", согласился Зеленский.
"Кто-то скажет мудрее, кто-то – старше", добавил он.
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