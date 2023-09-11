https://ukraina.ru/20230911/1049320914.html

"Я в порядке": Зеленский ответил на вопрос CNN, не впал ли он в депрессию

"Я в порядке": Зеленский ответил на вопрос CNN, не впал ли он в депрессию - 11.09.2023 Украина.ру

"Я в порядке": Зеленский ответил на вопрос CNN, не впал ли он в депрессию

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN 11 сентября заявил, что нормально справляется с нагрузкой и в депрессию не впал

2023-09-11T13:29

2023-09-11T13:29

2023-09-11T13:29

новости

украина

владимир зеленский

cnn

спецоперация

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Журналист задал Зеленскому вопрос, как он держится и не впал ли он в депрессию, как он справляется с тем, что спецоперация на Украине длится уже около 600 дней.Будущее поколение сделает Украину великой, ведь они очень сильные и свободные, заверил он.Он же смотрит в зеркало и видит другого человека. "Может быть, более мудрого?", поинтересовался журналист. "Может быть, более мудрого, спасибо", согласился Зеленский."Кто-то скажет мудрее, кто-то – старше", добавил он.

https://ukraina.ru/20230911/1049310159.html

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2023

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новости, украина, владимир зеленский, cnn, спецоперация