https://ukraina.ru/20230911/1049317818.html

Жао Цзинь: Заявление украинского МИДа – это проявление двойных стандартов

Жао Цзинь: Заявление украинского МИДа – это проявление двойных стандартов - 11.09.2023 Украина.ру

Жао Цзинь: Заявление украинского МИДа – это проявление двойных стандартов

Заявление МИД Украины о запрете на въезд для китайской делегации, посетившей новые регионы РФ, это проявление двойных стандартов. Накануне украинская делегация посетила Тайвань, и это вызвало бурю возмущения в Китае, заявил блогер из Китая Жао Цзинь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T12:16

2023-09-11T12:16

2023-09-11T12:16

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Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Жао Цзинь (Rao Jin) прокомментировал запрет на въезд для делегации из Китая, инициированный в МИД Украины.Жао отметил, что делегация приехала в Донбасс как представители народа, независимые деятели культуры. Члены делегации обратили внимание на реакцию МИД Украины и подчеркнули, что их многомилионная аудитория хочет увидеть независимую информацию о Донбассе.Блогер предложил вспомнить ситуацию с "Мотор Сич", когда Украина на захотела возмещать огромные убытки.5 августа, во время конференции по Украине, Россия, применив "Искандеры" и "Калибры", нанесла ракетный удар по хорошо известному каждому китайцу украинскому предприятию по выпуску авиационных двигателей "Мотор Сич"."Сердце советской авиационной промышленности", завод "Мотор Сич" был важным предприятием по производству двигателей во времена СССР. После 1991 года произошла реструктуризация и "Мотор Сич" оказался в частных руках.Еще до начала конфликта на Украине, по соглашениям с владельцами Китай вложил около 4,5 миллиарда долларов в организацию совместного предприятия на базе "Мотор Сич" Однако в 2019 году под давлением США Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", что сделало китайские инвестиции бесполезными.И хотя Китай потребовал возместить потраченные суммы, Украина не выказала готовности обсуждать происходящее.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.8 сентября в МИД Украины заявили, что инициируют запрет на въезд для оперной певицы Ван Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь. В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, а исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".

https://ukraina.ru/20230807/1048531380.html

https://ukraina.ru/20230911/1049314356.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, мид украины, мотор сич