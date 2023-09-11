Украинские пилоты не готовы к полётам на F-16 этой зимой - 11.09.2023 Украина.ру
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Украинские пилоты не готовы к полётам на F-16 этой зимой
Украинские пилоты не готовы к полётам на F-16 этой зимой - 11.09.2023 Украина.ру
Украинские пилоты не готовы к полётам на F-16 этой зимой
Украинские пилоты смогут начать использовать F-16 не раньше следующего года, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада"
2023-09-11T10:22
2023-09-11T10:22
новости
украина
всу
f-16
юрий игнат
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Ведущий привел опубликованную в The Wall Street Journal информацию о том, что украинские пилоты могут начать полёты на F-16 уже этой зимой, а именно в феврале 2024 года. Он подчеркнул, что именно незнание английского языка препятствует началу подготовки украинских пилотов, так как английским на достаточном уровне владеют лишь 10 пилотов.Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что американские истребители могут быть впервые использованы весной 2024 года.США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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новости, украина, всу, f-16, юрий игнат
Новости, Украина, ВСУ, F-16, Юрий Игнат

Украинские пилоты не готовы к полётам на F-16 этой зимой

10:22 11.09.2023
 
© Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат
© Армія Inform
Читать в
Украинские пилоты смогут начать использовать F-16 не раньше следующего года, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада"
Ведущий привел опубликованную в The Wall Street Journal информацию о том, что украинские пилоты могут начать полёты на F-16 уже этой зимой, а именно в феврале 2024 года. Он подчеркнул, что именно незнание английского языка препятствует началу подготовки украинских пилотов, так как английским на достаточном уровне владеют лишь 10 пилотов.
"Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы – начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться", - заявил Игнат в ответ на вопрос, возможно ли применение истребителей F-16 предстоящей зимой.
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что американские истребители могут быть впервые использованы весной 2024 года.
США одобрили передачу Украине боевых самолётов от третьих стран, вероятно, Дании и Нидерландов, после завершения подготовки лётчиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Зеленский F-16
2 сентября, 08:49
Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома В Киеве начали даже путаться в цифрах. В последние дни августа из армейской среды запросили себе от западных так называемых партнеров истребители F-16 в количестве 60 штук. Но президент вмешался и запросил сразу 160. Так сколько все-таки? И, главное, а спасут ли Украину от окончательного разгрома?
 
НовостиУкраинаВСУF-16Юрий Игнат
 
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