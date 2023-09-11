Украинские пилоты не готовы к полётам на F-16 этой зимой
© Армія Inform Юрий Игнат
© Армія Inform
Украинские пилоты смогут начать использовать F-16 не раньше следующего года, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада"
Ведущий привел опубликованную в The Wall Street Journal информацию о том, что украинские пилоты могут начать полёты на F-16 уже этой зимой, а именно в феврале 2024 года. Он подчеркнул, что именно незнание английского языка препятствует началу подготовки украинских пилотов, так как английским на достаточном уровне владеют лишь 10 пилотов.
"Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы – начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться", - заявил Игнат в ответ на вопрос, возможно ли применение истребителей F-16 предстоящей зимой.
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2 сентября, 08:49Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома В Киеве начали даже путаться в цифрах. В последние дни августа из армейской среды запросили себе от западных так называемых партнеров истребители F-16 в количестве 60 штук. Но президент вмешался и запросил сразу 160. Так сколько все-таки? И, главное, а спасут ли Украину от окончательного разгрома?