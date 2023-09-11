https://ukraina.ru/20230911/1049308540.html

Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash

Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash - 11.09.2023 Украина.ру

Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash

Легкомоторный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом сообщил вечером 10 сентября телеграм-канал Mash

2023-09-11T07:11

2023-09-11T07:11

2023-09-11T07:18

самолет

брянская область

сотовая связь

новости

атака

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По его информации, серебристый А-32 украинской компании "Аэропракт" пересек российскую границу, сбросил осколочный боеприпас на вышку в районе сел Чуровичи и Юрковичи и скрылся. Отмечается, что обошлось без разрушений на земле и пострадавших.

https://ukraina.ru/20230908/1049281379.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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самолет, брянская область, сотовая связь, новости, атака