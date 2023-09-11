Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash - 11.09.2023 Украина.ру
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Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash
Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash - 11.09.2023 Украина.ру
Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash
Легкомоторный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом сообщил вечером 10 сентября телеграм-канал Mash
2023-09-11T07:11
2023-09-11T07:18
самолет
брянская область
сотовая связь
новости
атака
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По его информации, серебристый А-32 украинской компании "Аэропракт" пересек российскую границу, сбросил осколочный боеприпас на вышку в районе сел Чуровичи и Юрковичи и скрылся. Отмечается, что обошлось без разрушений на земле и пострадавших.
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самолет, брянская область, сотовая связь, новости, атака
самолет, Брянская область, сотовая связь, Новости, атака

Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области — Mash

07:11 11.09.2023 (обновлено: 07:18 11.09.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Легкомоторный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом сообщил вечером 10 сентября телеграм-канал Mash
По его информации, серебристый А-32 украинской компании "Аэропракт" пересек российскую границу, сбросил осколочный боеприпас на вышку в районе сел Чуровичи и Юрковичи и скрылся.
Отмечается, что обошлось без разрушений на земле и пострадавших.
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самолетБрянская областьсотовая связьНовостиатака
 
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