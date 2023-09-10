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Еще ничего не завершили? В Пентагоне рассказали, сколько еще дней ВСУ будут грызть оборону России

Еще ничего не завершили? В Пентагоне рассказали, сколько еще дней ВСУ будут грызть оборону России - 10.09.2023 Украина.ру

Еще ничего не завершили? В Пентагоне рассказали, сколько еще дней ВСУ будут грызть оборону России

У ВСУ осталось еще от 35 до 45 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их наступательной операции. Об этом 10 сентября заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли

2023-09-10T10:49

2023-09-10T10:49

2023-09-10T10:49

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По его словам, украинские войска не завершили боевую часть операции. Наступление идет медленнее, чем ожидалось, на фронте все еще продолжаются тяжелые бои.Тем не менее, у Украины есть резервы и время, чтобы добиться результатов, уверен американский военный.Украина 4 июня начала широкомасштабную наступательную операцию на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Киевский режим ставил своей целью выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Но за эти три месяца продвижение противника было минимальным. Президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление не просто "буксует", оно полностью провалилось.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вс рф, сша, пентагон, контрнаступление