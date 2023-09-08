Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании - 08.09.2023 Украина.ру
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Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании
Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании - 08.09.2023 Украина.ру
Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании
Впервые эти танки были использованы в 1965 году
2023-09-08T16:43
2023-09-08T16:43
новости
дания
украина
всу
танки
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Первые десять танков Leopard 1, поставленные Данией, Германией и Нидерландами, прибыли на Украину. Об этом 8 сентября сообщило агентство AFP со ссылкой на вооруженные силы Дании."Первые 10 танков отправлены на Украину. И на подходе еще больше", - говорится в заявлении датских вооруженных сил.Датские военные в Германии обучают украинцев использовать эти транспортные средства, отмечается в сообщении.В феврале Дания, Германия и Нидерланды обещали передать Киеву сто танков немецкого производства "в ближайшие месяцы". Ранее Leopard 1 был основным боевым танком вооруженных сил Западной Германии. Впервые эта модель была использована в 1965 году, позднее ее заменила модель Leopard 2.
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Новости
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новости, дания, украина, всу, танки
Новости, Дания, Украина, ВСУ, танки

Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании

16:43 08.09.2023
 
© Фото : Public domainТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Public domain
Читать в
Впервые эти танки были использованы в 1965 году
Первые десять танков Leopard 1, поставленные Данией, Германией и Нидерландами, прибыли на Украину. Об этом 8 сентября сообщило агентство AFP со ссылкой на вооруженные силы Дании.
"Первые 10 танков отправлены на Украину. И на подходе еще больше", - говорится в заявлении датских вооруженных сил.
Датские военные в Германии обучают украинцев использовать эти транспортные средства, отмечается в сообщении.
В феврале Дания, Германия и Нидерланды обещали передать Киеву сто танков немецкого производства "в ближайшие месяцы". Ранее Leopard 1 был основным боевым танком вооруженных сил Западной Германии. Впервые эта модель была использована в 1965 году, позднее ее заменила модель Leopard 2.
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:02
Запад намеренно поставляет Украине устаревшие "Леопарды" - Financial TimesЗападные страны предпочитают поставлять Украине старые модели танка Leopard 1, чтобы сохранить для себя современные резервы танка Leopard 2, передает Financial Times
 
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