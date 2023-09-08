Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании
© Фото : Public domainТанк Leopard 1
© Фото : Public domain
Впервые эти танки были использованы в 1965 году
Первые десять танков Leopard 1, поставленные Данией, Германией и Нидерландами, прибыли на Украину. Об этом 8 сентября сообщило агентство AFP со ссылкой на вооруженные силы Дании.
"Первые 10 танков отправлены на Украину. И на подходе еще больше", - говорится в заявлении датских вооруженных сил.
Датские военные в Германии обучают украинцев использовать эти транспортные средства, отмечается в сообщении.
В феврале Дания, Германия и Нидерланды обещали передать Киеву сто танков немецкого производства "в ближайшие месяцы". Ранее Leopard 1 был основным боевым танком вооруженных сил Западной Германии. Впервые эта модель была использована в 1965 году, позднее ее заменила модель Leopard 2.