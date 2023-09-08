https://ukraina.ru/20230908/1049277812.html

Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании

Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании - 08.09.2023 Украина.ру

Украина получила первые десять танков Leopard 1 из Дании

Впервые эти танки были использованы в 1965 году

2023-09-08T16:43

2023-09-08T16:43

2023-09-08T16:43

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танки

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Первые десять танков Leopard 1, поставленные Данией, Германией и Нидерландами, прибыли на Украину. Об этом 8 сентября сообщило агентство AFP со ссылкой на вооруженные силы Дании."Первые 10 танков отправлены на Украину. И на подходе еще больше", - говорится в заявлении датских вооруженных сил.Датские военные в Германии обучают украинцев использовать эти транспортные средства, отмечается в сообщении.В феврале Дания, Германия и Нидерланды обещали передать Киеву сто танков немецкого производства "в ближайшие месяцы". Ранее Leopard 1 был основным боевым танком вооруженных сил Западной Германии. Впервые эта модель была использована в 1965 году, позднее ее заменила модель Leopard 2.

https://ukraina.ru/20230828/1048980088.html

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2023

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новости, дания, украина, всу, танки