https://ukraina.ru/20230908/1049276355.html
Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео
Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео - 08.09.2023 Украина.ру
Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал угрозы Зеленского в адрес ЕС, визите госсекретаря США Энтони... Украина.ру, 08.09.2023
2023-09-08T16:09
2023-09-08T16:09
2023-09-08T16:09
ростислав ищенко
видео
россия
украина
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всу
владимир зеленский
нато
сша
энтони блинкен
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал угрозы Зеленского в адрес ЕС, визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, перспективах окончательной ликвидации нацизма, вопросе языка и любви к Москве: 0:31 – Экспорт зерна в ЕС и угрозы Зеленского; 5:53 – Американские друзья Украины; 19:13 – День освобождения Донбасса: как искоренить нацизм окончательно? 33:54 – Общество в новых регионах России и вопрос языка; 41:50 – 876 лет Москве: полюбил ли Ищенко Москву?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Владимир Зеленский, НАТО, США, Энтони Блинкен, M1 Abrams, кладбище, Макдональдс, наступление, зерно, ВТО, арбитражи, украинский, армия