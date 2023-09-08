https://ukraina.ru/20230908/1049276355.html

Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео

Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео - 08.09.2023 Украина.ру

Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал угрозы Зеленского в адрес ЕС, визите госсекретаря США Энтони... Украина.ру, 08.09.2023

2023-09-08T16:09

2023-09-08T16:09

2023-09-08T16:09

ростислав ищенко

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энтони блинкен

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал угрозы Зеленского в адрес ЕС, визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, перспективах окончательной ликвидации нацизма, вопросе языка и любви к Москве: 0:31 – Экспорт зерна в ЕС и угрозы Зеленского; 5:53 – Американские друзья Украины; 19:13 – День освобождения Донбасса: как искоренить нацизм окончательно? 33:54 – Общество в новых регионах России и вопрос языка; 41:50 – 876 лет Москве: полюбил ли Ищенко Москву?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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