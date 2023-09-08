Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео - 08.09.2023 Украина.ру
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Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео
Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео - 08.09.2023 Украина.ру
Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал угрозы Зеленского в адрес ЕС, визите госсекретаря США Энтони... Украина.ру, 08.09.2023
2023-09-08T16:09
2023-09-08T16:09
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видео
россия
украина
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всу
владимир зеленский
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сша
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал угрозы Зеленского в адрес ЕС, визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, перспективах окончательной ликвидации нацизма, вопросе языка и любви к Москве: 0:31 – Экспорт зерна в ЕС и угрозы Зеленского; 5:53 – Американские друзья Украины; 19:13 – День освобождения Донбасса: как искоренить нацизм окончательно? 33:54 – Общество в новых регионах России и вопрос языка; 41:50 – 876 лет Москве: полюбил ли Ищенко Москву?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, владимир зеленский, нато, сша, энтони блинкен, m1 abrams, кладбище, макдональдс, наступление, зерно, вто, арбитражи, украинский, армия, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Владимир Зеленский, НАТО, США, Энтони Блинкен, M1 Abrams, кладбище, Макдональдс, наступление, зерно, ВТО, арбитражи, украинский, армия

Ищенко сравнил Москву и Киев, объяснил, зачем нам мова и для чего Блинкена водили по кладбищам ВСУ. Видео

16:09 08.09.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал угрозы Зеленского в адрес ЕС, визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, перспективах окончательной ликвидации нацизма, вопросе языка и любви к Москве:
0:31 – Экспорт зерна в ЕС и угрозы Зеленского;
5:53 – Американские друзья Украины;
19:13 – День освобождения Донбасса: как искоренить нацизм окончательно?
33:54 – Общество в новых регионах России и вопрос языка;
41:50 – 876 лет Москве: полюбил ли Ищенко Москву?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУВладимир ЗеленскийНАТОСШАЭнтони БлинкенM1 AbramsкладбищеМакдональдснаступлениезерноВТОарбитражиукраинскийармия
 
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