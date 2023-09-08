https://ukraina.ru/20230908/1049275398.html

Артем Драбкин о том, как происходило освобождение Донбасса во время Великой Отечественной

Артем Драбкин о том, как происходило освобождение Донбасса во время Великой Отечественной - 08.09.2023 Украина.ру

Артем Драбкин о том, как происходило освобождение Донбасса во время Великой Отечественной

Долгое время историки не уделяли должного внимания вопросам освобождения Донбасса в ходе Великой Отечественной войны. Проблема была в том, что освобождение Донбасса не было простым, нужно было признать, что многое было сделано не совсем правильно. Эту тему немного забыли, считает основатель и руководитель Фонда "Я помню" Артем Драбкин

2023-09-08T16:28

2023-09-08T16:28

2023-09-08T16:28

интервью

история

великая отечественная война

донбасс

исследования

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Артем Владимирович, поговорим о новой коллективной монографии, выпущенной к восьмидесятой годовщине освобождения Донбасса. Называется она "Донбасс с 1943. Освобождение индустриального сердца России". Книга издана Фондом исторической памяти "Я помню", и при поддержке российского военно-исторического общества. Мой университетский преподаватель Николай Павлович Ковальский говаривал, что история - это историография и источниковедение, а все остальное – это беллетристика. Он, конечно, преувеличивал для доходчивости, но любое историческое исследование начинается с изучения истории, изучения вопроса.У меня создалось такое впечатление, что последняя крупная монография о действиях Юго-Западного и Южного фронтов в 1943 была издана аж полстолетия назад Александром Ершовым. Так ли это на самом деле и как такое вообще могло произойти?– Я бы начать хотел все-таки, с того, что не только РВИ нас поддерживал, но также и "Музей победы", членом ученого совета которого я являюсь. А также поддержку оказали Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив, и глава Дмитровского района Московской области Илья Поночевный.Это важно, без этой поддержки мы бы, конечно, большую такую работу не сдвинули. Проект заключается не только в книге, но также и в фильме, в лекционном курсе, в общем, он мультимедийный.Что касается источников, то тут ситуация такая. Действительно, последний раз монография такая выходила много лет тому назад – в начале семидесятых годов Ершовым была издана книга. Фактически на этом изучение истории освобождения Донбасса и закончилось.Проблема была в том, что освобождение Донбасса не было простым, не было легким, и нужно было признать, что очень много было сделано не очень правильного, неудачные были операции. И поэтому эту тему немножко забыли, она осталась в тени успешно сражения на Курской дуге.Появлялись еще работы, но они скорее были компиляциями. Алексей Исаев делал работу, помню. Сказать, что совсем такой работы не было – нет, были, конечно. Но такой комплексной, с комплексным подходом, с рассмотрением и наземной, и воздушной составляющий сражений – ее не было.- Ваш коллега Алексей Исаев говорил, что не было достаточного внимания к этой теме, была личная составляющая. Можете что-то об этом сказать?– Да, к сожалению, действия Юго-Западного фронта, которым командовал генерал Малиновский, были неудачными. И в июле, и в августе это были действительно неудачные бои. Когда он стал министром обороны, выходившие при нем даже секретные сборники, описывающие операции Красной Армии во время Великой Отечественной войны, не содержали информации о Донбасской операции.Командующий Южным фронтом Толбухин умер в 1946 году, сразу после войны. Очень талантливый командующий, он никаких материалов или воспоминаний не оставил.Поэтому – да, во многом послевоенная история изучения освобождения Донбасса была под давлением человека, который стал министром обороны.- Теперь об исторических источниках. Советские исследования были по-своему фундаментальны, но в то время многие материалы были еще под грифом секретности, который и сейчас снят. Многие материалы были недоступны, особенно это касается немецких источников. Что вы можете сказать о базе источников этого нового исследования, что нового внесли в науку?– Мы базируемся на огромном количестве немецких материалов. Денис Голубев перевел около двух миллионов знаков немецких документов – это несколько тысяч страниц. Это, конечно, и первичные документы, и история соединений.Кроме этого и Алексей Исаев, и я, и Александр Полищук, мы работали в Центральном архиве Министерства обороны. Алексей Исаев работал по Южному фронту, Александр Полищук по Юго-Западному фронту, а я занимался вопросами потерь.И тоже мы, соответственно (работали с источниками – Ред.), мой объем работы – это несколько сотен страниц документов, таблиц, которые нужно было свести вместе. У них несколько сотен дел, рассекреченных не так давно.Когда говорят "рассекреченных", это не значит, что там какие-то секреты содержатся, это значит, что к ним получен доступ. И можно описать, как действительно происходили сражения. Потому что после войны и Чуйков, который командовал Восьмой гвардейской армией на Юго-Западном фронте, и другие командующие, оставили мемуары, но, к сожалению, мемуары очень часто расходятся с действительностью.Мы как раз об этом тоже говорим в своей книге, что опираться на мемуарную литературу, к сожалению, невозможно, надо смотреть документы. Работа была проделана очень большая.Проделали целиком мы ее не только за год, Александр и Алексей работали уже много лет над этой темой. Просто в данной ситуации так сошлось, что мы взялись за нее и довели до конца. Кроме этого, Иван Карякин и Алексей Пекарш сделали работу по авиации – это тоже многолетний труд, он тоже нашел отражение в нашей работе. Почти треть книги занимает описание боевых действий авиации, и там сопоставляются буквально по вылетам немецкие и советские самолеты, а также румынские, которые участвовали в боях. Это отдельная, огромная работа, которой никто никогда не делал.- Можно ли говорить, что во время работы над этой монографии были сделаны какие-то открытия?– Я бы не сказал, что мы сделали открытия. Скорее, мы закрыли белое пятно, которое было в исследовании этих операций.С точки зрения науки – мы считаем, что донбасских операций было две. Освобождение Донбасса началось не 13 августа, а 17 июля, оно было неудачное. И в историографии эти две операции, которые называются "Миусская" и "Изюм-Барвенковская", остались как частные операции фронтов. Но они имели общий замысел, это было тем, что мы назвали "Первой Донбасской стратегической операцией".И вторая операция – удачная, которая закончилась изгнанием немцев из Донбасса к 22 сентября.Чаще всего говорят, что операция началась с 13 августа и показывают карту, как она легко развивалась – вот так немцы бегут, а мы преследуем. Не так. Если смотреть во времени, то первые две недели операции – это тяжелейшие бои.Противник не собирался сдаваться. И только благодаря усилиям и мастерству командующего Южным фронтом генерала Толбухина удалось нанести по немцам такой удар, от которого они уже не смогли оправиться и приняли решение отступать на линию "Вотан", на линию "Восточный вал", которая шла по Днепру и по реке Молочной, перебрасывать туда дополнительно части из Крыма.- Вы сказали, что операции эти были связаны общим замыслом. А какое место у операции по освобождению Донбасса в общем замысле советского командования, в летней кампании 1943 года?– Донбасс занимал, я бы даже сказал, центральное место. Советскому командованию было известно о плане "Цитадель", но оно не было на сто процентов уверено, что именно так они будут наступать, что именно на Курской дуге начнется сражение. Поэтому все фронты, начиная от Орла и до Азовского моря, встали в оборону. Они формировали резервные линии обороны и ждали удара немцев.Как только немцы 5 июля начали наступление на Курской дуге, а это та же самая группа армий "Юг" Манштейна, Юго-Западный и Южные фронты тут же начали свое собственное наступление.Очень простой замысел – мы изматываем немцев в обороне Воронежским фронтом. Одновременно наносится удар на соседние фронты, заставляя противника использовать резервы для нашего наступления, не задействовав их в полосе основного наступления. Такой замысел привел к тому, что группа армий "Юг" вынуждена была свернуть операцию "Цитадель" и направить резервы, которые могла бы направить для развития этой операции, в Донбасс.К чему это привело? К тому, что первая Донбасская наступательная операция была неудачной, а Курская оборонительная – удачной, то есть немцев удалось остановить под Курском, но (советским войскам – Ред.) не удалось ворваться в Донбасс. Резервы были частично немцами израсходованы, а буквально через несколько дней началась операция в Румянцах. Эта операция на Донбассе давала возможность Степному и Воронежскому фронту восстановиться, привести войска в порядок, и начать новую наступательную операцию.Немцы метались между фронтами, пытаясь потушить наступательный порыв Красной Армии, в конечном итоге получилось так, что в каком-то месте у них не хватило резервов и они сказали: "Мы уходим с левобережной Украины".Вот такая была достаточно красивая комбинация, просто раздергали их (силы противника – Ред.), и поэтому наступление на Донбассе играло огромную роль. Оно осталось в тени эпического сражения на Курской дуге. Но без наступления на Донбассе победы под Курском не было бы.- Скажите несколько слов о себе. Насколько я знаю, вы по образованию биолог. Как произошло, что кандидат биологических наук, человек, состоявшийся в другой науке, стал одним из ведущих, наиболее известных современных российских исследователей истории?– Я историей Великой Отечественной войны интересовался еще тогда, когда мне было 10-12 лет. Начал я с чтения мемуаров Жукова. Мой отец воевал. Так получилось, что тому поколению я был должен.Началось все с того, что на рубеже веков я жил в Бельгии – и понял, что жить там я не хочу, надо возвращаться. И я начал этот проект "Я помню" – по опросу ветеранов Великой Отечественной войны. Он и сейчас продолжается, практически больше двадцати лет уже, просто по естественным причинам он заканчивается.Получилось так, что меня позвали сделать проект по Второй ударной армии, фонд "Таволга". Я собрал команду людей, которые готовы были работать в нем. Мы сделали очень хороший проект, осталась команда. Тут я сказал: ребята, а давайте мы что-нибудь начнем делать дальше. Первый проект был по летнему Ржеву, потом – "Освобождение Донбасса". Сейчас мы заканчиваем еще одну книгу по освобождению Ржева, думаю, она выйдет в феврале.И в следующем году мы полностью закроем вопрос формирования Ржевского выступа в операции "Тайфун", в контрнаступлении под Москвой… Просто так получилось, был в нужное время в нужном месте.

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интервью, история, великая отечественная война, донбасс, исследования