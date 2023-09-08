Подоляк потребовал от Румынии сбивать российские ракеты - 08.09.2023 Украина.ру
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Подоляк потребовал от Румынии сбивать российские ракеты
Подоляк потребовал от Румынии сбивать российские ракеты - 08.09.2023 Украина.ру
Подоляк потребовал от Румынии сбивать российские ракеты
Румыния должна объявить о готовности сбивать российские ракеты и беспилотники в определенном радиусе во имя защиты собственных границ, заявил Подоляк
2023-09-08T15:45
2023-09-08T15:45
новости
михаил подоляк
румыния
дроны
россия
нато
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Необходимо как можно скорее дать Украине дополнительные системы ПВО, которые она развернет в приграничных районах, в том числе для защиты соседних стран. Об этом 8 сентября заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в соцсетях.Так Подоляк прокомментировал падение якобы российского дрона на территорию соседней с Украиной Румынии.По его словам, Россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других стран только из-за молчания со стороны Запада."Конечно, никто не ожидает, что НАТО применит статью 5 и вступит в войну с Россией из-за металлической банки, упавшей на румынском поле. Это не тот случай". – признался Подоляк.Тем не менее, он посоветовал соседям, состоявшим в НАТО, более жестко сформулировать недопустимость нарушения своего воздушного пространства и объявить о готовности сбивать российские ракеты и беспилотники в определенном радиусе во имя защиты собственных границ."Наконец, ключевым моментом является то, что необходимо как можно скорее помочь Украине дополнительными системами ПВО, которые будут развернуты в приграничных районах. Это значительно повысит безопасность стран, граничащих с Украиной, и ограничит спекулятивные и провокационные возможности России. Нам нужны простые действия, а не "молчание ягнят", - заявил Подоляк.Как сообщало издание Украина.ру, представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Николенко призвал Запад ускорить поставку современных систем противоракетной и противовоздушной обороны на Украину для защиты как инфраструктуры Украины, так и инфраструктуры соседних государств.Министерство обороны Румынии сначала назвало сообщение о ночном ударе по портам Дуная фейком,. Министр иностранных дел Украины потребовал Дмитрий Кулеба пригрозил румынским властям публикацией якобы подтверждающих фотографий. После этого в Румынии заявили об обнаружении на границе с Украиной обломков, которые могут быть частями БПЛА.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что у альянса нет информации о том, что инцидент с беспилотниками в Румынии был "преднамеренной атакой" России.Расследование инцидента с БПЛА, обломки которого найдены на границе с Украиной обсудили 7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Румынии Луминита Одобеску.
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новости, михаил подоляк, румыния, дроны, россия, нато
Новости, Михаил Подоляк, Румыния, дроны, Россия, НАТО

Подоляк потребовал от Румынии сбивать российские ракеты

15:45 08.09.2023
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Румыния должна объявить о готовности сбивать российские ракеты и беспилотники в определенном радиусе во имя защиты собственных границ, заявил Подоляк
Необходимо как можно скорее дать Украине дополнительные системы ПВО, которые она развернет в приграничных районах, в том числе для защиты соседних стран. Об этом 8 сентября заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в соцсетях.
Так Подоляк прокомментировал падение якобы российского дрона на территорию соседней с Украиной Румынии.
По его словам, Россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других стран только из-за молчания со стороны Запада.
"Конечно, никто не ожидает, что НАТО применит статью 5 и вступит в войну с Россией из-за металлической банки, упавшей на румынском поле. Это не тот случай". – признался Подоляк.
Тем не менее, он посоветовал соседям, состоявшим в НАТО, более жестко сформулировать недопустимость нарушения своего воздушного пространства и объявить о готовности сбивать российские ракеты и беспилотники в определенном радиусе во имя защиты собственных границ.
"Наконец, ключевым моментом является то, что необходимо как можно скорее помочь Украине дополнительными системами ПВО, которые будут развернуты в приграничных районах. Это значительно повысит безопасность стран, граничащих с Украиной, и ограничит спекулятивные и провокационные возможности России. Нам нужны простые действия, а не "молчание ягнят", - заявил Подоляк.
Как сообщало издание Украина.ру, представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Николенко призвал Запад ускорить поставку современных систем противоракетной и противовоздушной обороны на Украину для защиты как инфраструктуры Украины, так и инфраструктуры соседних государств.
Министерство обороны Румынии сначала назвало сообщение о ночном ударе по портам Дуная фейком,. Министр иностранных дел Украины потребовал Дмитрий Кулеба пригрозил румынским властям публикацией якобы подтверждающих фотографий. После этого в Румынии заявили об обнаружении на границе с Украиной обломков, которые могут быть частями БПЛА.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что у альянса нет информации о том, что инцидент с беспилотниками в Румынии был "преднамеренной атакой" России.
Расследование инцидента с БПЛА, обломки которого найдены на границе с Украиной обсудили 7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Румынии Луминита Одобеску.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
09:20
Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с дроном у границы с УкраинойГоссекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Румынии Луминитой Одобеску расследование инцидента с беспилотником, обломки которого были нашли у границы с Украиной. Об этом 7 сентября сообщил госдепартамент
 
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