https://ukraina.ru/20260901/u-amerikantsev-ne-bolshe-25-mashin-general-mayor-o-sostoyanii-drlo-v-rossii-i-ssha-1082948634.html

"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США

"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США - 01.09.2026 Украина.ру

"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США

Самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. Остальные по разным причинам временно не используются. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2026-09-01T18:14

2026-09-01T18:14

2026-09-01T18:14

новости

россия

сша

иран

главное

главные новости

авиация

сво

новости сво россия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0f/1053908597_0:97:1243:796_1920x0_80_0_0_09e147143d6421644d4d7769af73cff5.jpg

Отвечая на вопрос о российских А-50, эксперт отметил, что с аналогичной проблемой сталкиваются и Соединённые Штаты. "Нужно отметить, что самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления немного не только у нас. Такая же проблема есть у американцев", — пояснил Попов.По его данным, сообщения о боевых действиях США с Ираном показали, что для одной операции они выделили всего шесть самолётов, из которых два или три были уничтожены либо поражены.Экперт также уточнил, что самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. "Остальные находятся в ремонте, на модернизации или по другим причинам временно не используются", — отметил генерал-майор.По мнению Попова, у России ситуация аналогичная, но А-50 и А-50У — это модернизированные машины. "Их ремонтируют, совершенствуют и проводят регламентные работы на российских авиационных предприятиях", — заключил собеседник издания.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.

россия

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, иран, главное, главные новости, авиация, сво, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, самолет