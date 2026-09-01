"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США - 01.09.2026 Украина.ру
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"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США
"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США - 01.09.2026 Украина.ру
"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США
Самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. Остальные по разным причинам временно не используются. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2026-09-01T18:14
2026-09-01T18:14
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Отвечая на вопрос о российских А-50, эксперт отметил, что с аналогичной проблемой сталкиваются и Соединённые Штаты. "Нужно отметить, что самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления немного не только у нас. Такая же проблема есть у американцев", — пояснил Попов.По его данным, сообщения о боевых действиях США с Ираном показали, что для одной операции они выделили всего шесть самолётов, из которых два или три были уничтожены либо поражены.Экперт также уточнил, что самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. "Остальные находятся в ремонте, на модернизации или по другим причинам временно не используются", — отметил генерал-майор.По мнению Попова, у России ситуация аналогичная, но А-50 и А-50У — это модернизированные машины. "Их ремонтируют, совершенствуют и проводят регламентные работы на российских авиационных предприятиях", — заключил собеседник издания.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, иран, главное, главные новости, авиация, сво, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, самолет
Новости, Россия, США, Иран, главное, Главные новости, авиация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, самолет

"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США

18:14 01.09.2026
 
© ФотоBoeing E-3 Sentry
Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото
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Самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. Остальные по разным причинам временно не используются. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Отвечая на вопрос о российских А-50, эксперт отметил, что с аналогичной проблемой сталкиваются и Соединённые Штаты. "Нужно отметить, что самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления немного не только у нас. Такая же проблема есть у американцев", — пояснил Попов.
По его данным, сообщения о боевых действиях США с Ираном показали, что для одной операции они выделили всего шесть самолётов, из которых два или три были уничтожены либо поражены.
Экперт также уточнил, что самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. "Остальные находятся в ремонте, на модернизации или по другим причинам временно не используются", — отметил генерал-майор.
По мнению Попова, у России ситуация аналогичная, но А-50 и А-50У — это модернизированные машины. "Их ремонтируют, совершенствуют и проводят регламентные работы на российских авиационных предприятиях", — заключил собеседник издания.
Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.
Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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