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"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США
"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США - 01.09.2026 Украина.ру
"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США
Самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. Остальные по разным причинам временно не используются. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2026-09-01T18:14
2026-09-01T18:14
2026-09-01T18:14
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Отвечая на вопрос о российских А-50, эксперт отметил, что с аналогичной проблемой сталкиваются и Соединённые Штаты. "Нужно отметить, что самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления немного не только у нас. Такая же проблема есть у американцев", — пояснил Попов.По его данным, сообщения о боевых действиях США с Ираном показали, что для одной операции они выделили всего шесть самолётов, из которых два или три были уничтожены либо поражены.Экперт также уточнил, что самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. "Остальные находятся в ремонте, на модернизации или по другим причинам временно не используются", — отметил генерал-майор.По мнению Попова, у России ситуация аналогичная, но А-50 и А-50У — это модернизированные машины. "Их ремонтируют, совершенствуют и проводят регламентные работы на российских авиационных предприятиях", — заключил собеседник издания.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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"У американцев не больше 25 машин": генерал-майор о состоянии ДРЛО в России и США
Самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. Остальные по разным причинам временно не используются. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Отвечая на вопрос о российских А-50, эксперт отметил, что с аналогичной проблемой сталкиваются и Соединённые Штаты. "Нужно отметить, что самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления немного не только у нас. Такая же проблема есть у американцев", — пояснил Попов.
По его данным, сообщения о боевых действиях США с Ираном показали, что для одной операции они выделили всего шесть самолётов, из которых два или три были уничтожены либо поражены.
Экперт также уточнил, что самолётов типа E-3A Sentry у американцев насчитывается примерно 30–40 единиц, но реально действующих машин может быть около 25–27. "Остальные находятся в ремонте, на модернизации или по другим причинам временно не используются", — отметил генерал-майор.
По мнению Попова, у России ситуация аналогичная, но А-50 и А-50У — это модернизированные машины. "Их ремонтируют, совершенствуют и проводят регламентные работы на российских авиационных предприятиях", — заключил собеседник издания.