https://ukraina.ru/20260901/prizrak-andzheliny-dzholi-nad-ukrainoy-i-sobachya-diplomatiya-zelenskogo-1082948806.html

Призрак Анджелины Джоли над Украиной и "собачья дипломатия" Зеленского

Призрак Анджелины Джоли над Украиной и "собачья дипломатия" Зеленского - 01.09.2026 Украина.ру

Призрак Анджелины Джоли над Украиной и "собачья дипломатия" Зеленского

Призрак Анджелины Джоли почти неделю бродит по Украине. Голливудскую актрису замечали то во Львове, то в Тернополе, то в Виннице, то в Харькове. СМИ тайный визит Джоли освещают с осторожностью: официальных подтверждений того, что Джоли находится на Украине, пока нет

2026-09-01T18:19

2026-09-01T18:19

2026-09-01T18:20

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Звезда уже дважды приезжала на Украину. Первый раз – в апреле 2022 года: во Львове она встретилась с вынужденными переселенцами, детьми и волонтёрами, а также побывала в больнице и школе-интернате. А перекус актрисы во львовском кафе даже стал сенсацией: за её недоеденный круассан разгорелся настоящий аукцион, и цена объедка достигла нескольких тысяч гривен.В ноябре 2025 года Джоли приехала не на Западную Украину, а на юг и посетила Херсон и Николаев. Поездку организовал Фонд "Наследие войны" (Legacy of War Foundation). Джоли встретилась с военными медиками, волонтёрами и местными жителями. Её визит сопровождался скандалом: в Николаевской области ТЦК задержали водителя из кортежа актрисы. Но "посланница мира" и глазом не моргнула, и конечно же, не рассказала о зверствах людоловов с международных трибун. Зато пообещала ещё раз приехать на Украину. И, возможно, голливудская примадонна выполнила свое обещание.Вот только в этот раз украинцы встретили её пиар-визит с прохладцей. Более того, в соцсетях не только обсуждают её гонорары за посещение Украины (около 20 миллионов долларов), но и шутят о том, что она могла бы усыновить и увезти Владимира Зеленского. Как известно, Джоли усыновила трёх ребятишек – из Камбоджи, Вьетнама и Эфиопии. "Так почему бы ей не опекать ещё одного сыночка?", вопрошают украинцы, не знающие, как от него избавиться.Выходки "национальной легенды" Шона ПеннаПо мнению депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова, голливудские звёзды не могут отказаться от подобных поездок, организованных Демпартией США для поддержки Киева. Они вынуждены ездить по горячим точкам и делать вид, что они якобы кого-то поддерживают, но на самом деле им просто за это либо платят деньги, либо это входит в их обязательства."И если они эти договоренности будут нарушать, то их просто перестанут снимать и они окажутся в забвении", – считает депутат.Это объяснение касается и другой звезды – Шона Пенна. Он тоже много раз бывал на Украине и подарил Зеленскому свою статуэтку "Оскар". Тот в ответ наградил его в День независимости званием "Национальная легенда Украины". А как же поговорка: "помни, чужак, здесь хозяин – украинец"? Как это американский актёр и сценарист вдруг превращается в национальную гордость другого государства?Вот вам и парадокс: национальный образ Украины формируют не её политики, военные, историки, артисты, а международные медийные персоны. Для Украины Зеленского это выгодно, визиты американского артиста показывают, что их борьба с Россией имеет международное признание. И неважно, что оно с запахом перегара, который традиционно сопровождает вечно пьяного оскароносца. Особенно смешно это выглядит на фоне риторики о национальном суверенитете и самостоятельности, которой в последнее время злоупотребляет Зеленский.Кстати, для него Шон Пенн является одним из способов укрепления международной легитимности, тогда как легитимность внутри страны давно исчерпана. Поэтому и средний палец, который показал в тамбуре поезда "национальный символ" Шон Пенн, адресован всем украинцам от глобалистов и их посланников в "стране четырёх свобод": "cидела западная марионетка на троне, и будет сидеть ровно столько, сколько прикажут хозяева".Впрочем, украинские СМИ всё равно усмотрели в этом знаке предмет для гордости. "Голливудский актер Шон Пенн покурил в тамбуре вагона "Укрзализныци" и показал украинцам средний палец", – пишут они с придыханием, отбросив и намёки на собственное достоинство.Кстати, пожилой голливудской "звезде" уже не впервой отмывать мундиры ставленников Запада в странах третьего мира. Как говорился, "за деньги – да!".В 2015-м году Шон Пенн, по договорённости с мексиканской актрисой Кейт дель Кастиль встречался с легендарным наркобароном Хоакином Гусманом (он же "Эль Чапо"), который на тот момент возглавлял не менее легендарный картель "Синалоа". Шон Пенн брал у наркобарона интервью для журнала Rolling Stone. Правда, после этого гуманитарного визита в убежище Гусмана наведались мексиканские и американские силовики, которые захватили "Эль Чапу" и экстрадировали его в США.А Шон Пенн, между прочим, не раз ночевал в бункере Зеленского и даже снял о нём фильм "Суперсила". Они считаются близкими друзьями, но, как видим, понимание дружбы у голливудского артиста своеобразное. Так что, если Зеленского постигнет когда-нибудь участь мексиканского наркодилера, он должен сразу сообразить, кого благодарить за наводку.Новый пёс-символ для Зеленского Впрочем, старается не только Голливуд. К Зеленскому американцы начали присылать не только артистов, но и спортсменов. Например, прибывший в Киев темнокожий боксёр, трёхкратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд подарил ему щенка американского питбуля. Пёс Патрон был мгновенно забыт, зато на фоне фотографий сгоревших зданий и военных совещаний, которые преобладают в соцсетях Владимира Зеленского, появился умилительный снимок с пёсиком по имени Фрейя.На нём Зеленский сияет от счастья, а собака кладет голову ему на плечо. "Генералиссимус" рассказал, что щенок по кличке Фрейя – это внучка собаки из Бучи, и носит то же имя, что и будущая украинская система ПВО. Так что, внезапный прилив чувств – неспроста. Фрейя – это новейшее звено в давней политической традиции собачьей дипломатии, в рамках которой лидеры по всему миру использовали животных для передачи завуалированных посланий, налаживания отношений или в качестве символов во время войны.При этом в Офисе у Зеленского напомнили, что в 2022 году Кроуфорд записал официальное обращение через WBC Ukraine и призвал мировое сообщество молиться за Украину и поддерживать украинцев."Во время крупных медийных событий и после своих побед американский спортсмен открыто говорит о войне и называет украинцев своими братьями", – захлебываются восторгом ручные СМИ Банковой.А что ж на самом деле? Почему на фоне усиленного "принуждения России к миру", объявленном Зеленским, ему пришлось вызывать в Украину целый культурно-спортивный десант?Во-первых, актеры и спортсмены выполняют функцию неофициальных дипломатов и помогают удерживать внимание мировых СМИ вокруг Зеленского. Он же сам признал, что многие западные политики сейчас взяли паузу в поддержке Украины из-за летних отпусков, и перестали обращать внимание на финансовые и военные проблемы Киева.Понятно, что в первую очередь лидер киевского режима имел в виду американский Конгресс, но и европейских союзников попрекнул. А то уж слишком они отвлеклись на экономический саммит G-20 и встречи с российским министром экономики Антоном Силуановым. Во-вторых, вместо волнующих украинцев проблем вроде регулярного "выноса" инфраструктуры, пустых полок в магазинах, и проседания бюджета, аудиторию тут же переключают на американских знаменитостей, посещающих Украину.Украинским властям и их союзникам-глобалистам нужно постоянно подпитывать угасающий энтузиазм украинцев: мол, Америка с нами, несмотря на прохладное отношение Дональда Трампа к конфликту и отсутствие реальных переговорных процессов.Опять же, отличный повод заглушить заявления Москвы о том, что Зеленского ждут в России для мирного договора на условиях Кремля. Какой мир с РФ, если с нами Пенн, Джоли и Бен Стиллер? Какое окончание войны и обстрелов, если украинская тема звенит в культурном пространстве США и Европы?Но, несмотря на дорогостоящее конструирование параллельной реальности, а у режима Зеленского денег для этого предостаточно, население уже задаёт неприятные вопросы и о прайсах голливудских "дипломатов", и о подмене собачками серьёзного разговора о военных потерях, коррупции во власти и выборах.К такому разговору со своим народом Зеленский явно не готов. Значит, пока в Киев будут тащить звёзд и звёздочек с американских кинофабрик. Всё с одной целью – удерживать тему Украины на мировых радарах.

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, шон пенн, теренс кроуфорд, тцк, госдума