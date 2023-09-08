https://ukraina.ru/20230908/1049271358.html

Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира

Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира - 08.09.2023 Украина.ру

Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира

В настоящее время на территории Германии находится порядка 180 тысяч украинских уклонистов. Эта цифра свидетельствует о том, что граждане страны голосуют за мир. Такое заявление 8 сентября сделал представитель оппозиционной парламентской группы "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон. Соответствующий пост размещен на сайте партии

2023-09-08T15:53

2023-09-08T15:53

2023-09-08T15:53

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Между тем, Германия входит в число европейских стран, которые на прошлой неделе объявили об экстрадиции украинских беженцев призывного возраста.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии Бельгии охотно на это согласились.По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов. Возможно, список стран, которые присоединятся к высылке украинцев, будет расширен.

https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html

https://ukraina.ru/20230908/1049260579.html

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новости, новости украины, украина, германия, уклонисты