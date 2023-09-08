Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира - 08.09.2023 Украина.ру
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Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира
Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира - 08.09.2023 Украина.ру
Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира
В настоящее время на территории Германии находится порядка 180 тысяч украинских уклонистов. Эта цифра свидетельствует о том, что граждане страны голосуют за мир. Такое заявление 8 сентября сделал представитель оппозиционной парламентской группы "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон. Соответствующий пост размещен на сайте партии
2023-09-08T15:53
2023-09-08T15:53
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Между тем, Германия входит в число европейских стран, которые на прошлой неделе объявили об экстрадиции украинских беженцев призывного возраста.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии Бельгии охотно на это согласились.По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов. Возможно, список стран, которые присоединятся к высылке украинцев, будет расширен.
https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html
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Почти 180 тысяч беглецов: конкуренты Шольца заявили, что украинцы хотят мира

15:53 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В настоящее время на территории Германии находится порядка 180 тысяч украинских уклонистов. Эта цифра свидетельствует о том, что граждане страны голосуют за мир. Такое заявление 8 сентября сделал представитель оппозиционной парламентской группы "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Петр Быстрон. Соответствующий пост размещен на сайте партии
"Цифры ясно показывают: украинцы хотят мира. Согласно ответу федерального правительства на мой запрос, почти 180 тысяч украинцев призывного возраста бежали в Германию, спасаясь от бессмысленной смерти. По данным СМИ, еще 650 тысяч находятся в ЕС, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне. Парламентская группа "Альтернатива для Германии" выступает за немедленные мирные переговоры при посредничестве ОБСЕ между Украиной и Россией", - сказал он.
Между тем, Германия входит в число европейских стран, которые на прошлой неделе объявили об экстрадиции украинских беженцев призывного возраста.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии Бельгии охотно на это согласились.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 13:14
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, составили 66 тысяч человек. На этом фоне украинцы придумывают все новые и новые способы уклониться от повесток. До сих пор одним из самых действенных методов было бегство в Европу.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов. Возможно, список стран, которые присоединятся к высылке украинцев, будет расширен.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
13:17
Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории УкраиныВласти Финляндии прекратят предоставлять временную защиту и выдавать новые виды на жительство (ВНЖ) гражданам третьих стран, бежавших с Украины. Исключение составят только те, чьи кандидатуры на получение ВНЖ одобрит Киев. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Финляндии
 
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