Украинец оставил односельчан без электричества из-за музыки - 08.09.2023 Украина.ру
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Украинец оставил односельчан без электричества из-за музыки
Украинец оставил односельчан без электричества из-за музыки - 08.09.2023 Украина.ру
Украинец оставил односельчан без электричества из-за музыки
Житель Одесской области самовольно спилил электрический столб. Соответствующую видеозапись опубликовал 7 сентября местный паблик
2023-09-08T15:03
2023-09-08T15:03
электричество
новости
украина
одесская область
музыка
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"В Кучурганах Одесской области пьяный дед спилил соседям электростолб из-за громкой музыки", - говорится в посте.На видеозаписи пожилой мужчина при помощи "болгарки" спиливает столб, он падает на обочину дороги. Напротив стоит двухэтажное здание с фреской. Хулиган разворачивается и, ругаясь, уходит. Очевидцы, снимающие видео, смеются за кадром.
https://ukraina.ru/20230606/1046895932.html
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электричество, новости, украина, одесская область, музыка
электричество, Новости, Украина, Одесская область, музыка

Украинец оставил односельчан без электричества из-за музыки

15:03 08.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Житель Одесской области самовольно спилил электрический столб. Соответствующую видеозапись опубликовал 7 сентября местный паблик
"В Кучурганах Одесской области пьяный дед спилил соседям электростолб из-за громкой музыки", - говорится в посте.
На видеозаписи пожилой мужчина при помощи "болгарки" спиливает столб, он падает на обочину дороги. Напротив стоит двухэтажное здание с фреской. Хулиган разворачивается и, ругаясь, уходит. Очевидцы, снимающие видео, смеются за кадром.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 04:00
Военный эксперт объяснил, почему на Украине невозможно "отключить электричество" для ВСУМногочисленные удары ВС РФ по энергетической системе Украины показали, что в целом это было малоэффективно. Украинская армия и военные предприятия пострадали от этого в последнюю очередь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
электричествоНовостиУкраинаОдесская областьмузыка
 
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