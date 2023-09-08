Украинец оставил односельчан без электричества из-за музыки
Житель Одесской области самовольно спилил электрический столб. Соответствующую видеозапись опубликовал 7 сентября местный паблик
"В Кучурганах Одесской области пьяный дед спилил соседям электростолб из-за громкой музыки", - говорится в посте.
На видеозаписи пожилой мужчина при помощи "болгарки" спиливает столб, он падает на обочину дороги. Напротив стоит двухэтажное здание с фреской. Хулиган разворачивается и, ругаясь, уходит. Очевидцы, снимающие видео, смеются за кадром.
6 июня, 04:00Военный эксперт объяснил, почему на Украине невозможно "отключить электричество" для ВСУМногочисленные удары ВС РФ по энергетической системе Украины показали, что в целом это было малоэффективно. Украинская армия и военные предприятия пострадали от этого в последнюю очередь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко