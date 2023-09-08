Украинец оставил односельчан без электричества из-за музыки

Военный эксперт объяснил, почему на Украине невозможно "отключить электричество" для ВСУ Многочисленные удары ВС РФ по энергетической системе Украины показали, что в целом это было малоэффективно. Украинская армия и военные предприятия пострадали от этого в последнюю очередь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко